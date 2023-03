Cada vez que Samsung presenta una nueva generación de sus Galaxy S, un par de meses después lanza una versión para empresas. Es algo que viene sucediendo desde hace un buen puñado de años y no iba a ser diferente en 2023.

La firma surcoreana presentó los nuevos Samsung Galaxy S23 y S23 Ultra Enterprise Edition, dos móviles enfocados en proteger tu seguridad y la privacidad de tus datos. ¿En qué se diferencia de las versiones regulares? Te lo contamos a continuación.

Mayor seguridad y privacidad, así como herramientas extras de productividad

Tal como cabría esperar de ellos, los Galaxy S23 y S23 Ultra Enterprise Edition no cuentan con ningún cambio en su hardware respecto a los modelos regulares. Samsung nunca ha hecho esto, así que no hay razón para que esta sea la primera vez. No obstante, eso no significa que sean dispositivos idénticos en todo, ya que sí hay varios cambios en lo que respecta al software.

La principal diferencia es que los Enterprise Edition incluyen 1 año de suscripción a la Samsung Knox Suite. Este es un paquete de soluciones enfocadas en la seguridad, privacidad y administración de dispositivos para empresas, con todos estos beneficios:

Cifrado completo o parcial de datos con tecnología de nivel gubernamental.

con tecnología de nivel gubernamental. Seguridad avanzada al navegar en la red para evitar ataques o seguimiento.

para evitar ataques o seguimiento. Permite ver el estado de seguridad, conectividad y salud del dispositivo remotamente.

Protección avanzada contra malware , hackeos, ransomware y más.

, hackeos, ransomware y más. Administración remota de actualizaciones : las empresas pueden decidir si aplicar o no actualizaciones de sistema o apps hasta que estén seguros de que no habrá problemas.

: las empresas pueden decidir si aplicar o no actualizaciones de sistema o apps hasta que estén seguros de que no habrá problemas. Permite gestionar remotamente un montón de características del dispositivo.

Como puedes ver, son funciones realmente interesantes y de mucha importancia para cualquier empresa, especialmente si trabajan con información delicada. No obstante, esta suscripción no es lo único que incluyen los Galaxy S23 y S23 Ultra Enterprise Edition. También traen preinstaladas varias aplicaciones de productividad de las suites de Microsoft Office y Google Cloud, aunque las primeras siguen necesitando licencia para editar documentos.

Garry McGregor, vicepresidente de la División de Experiencia Móvil de Samsung Australia, reveló que estos Galaxy S23 y S23 Ultra tendrán 5 años de actualizaciones críticas y de seguridad aseguradas. Esto es lo mismo que las versiones regulares, pero tendrán prioridad y solamente se liberarán paquetes que estén perfectamente probados.

Precio y disponibilidad de los Samsung Galaxy S23 y S23 Ultra Enterprise Edition

Los nuevos buques insignia de Samsung para empresas fueron presentados formalmente en Australia, pero se sabe que estarán disponibles para todo el planeta. No hay información alguna sobre sus precios, pero la adquisición de este tipo de dispositivos funciona diferente a la de los regulares: cuando una compañía compra móviles empresariales, generalmente adquiere varios al mismo tiempo y negocia su precio con el fabricante.

Por cierto, esta son sus especificaciones (las mismas de los modelos regulares, como ya mencionamos arriba):