En el pasado quedaron los tiempos en los que las cámaras de los móviles eran el hazmerreír de la industria. Y es que grabar vídeos con una calidad profesional con tu smartphone es una realidad desde hace varios años. Tenemos el ejemplo de la película Tangerine (2015) que se grabó enteramente con un iPhone 5s y, aun así, fue aclamada por la crítica y recibió varios premios.

Actualmente, ya existen móviles Android capaces de grabar vídeo en 4K e incluso 8K, con una calidad de detalles y colores bastante buena. Algunos teléfonos también permiten capturar vídeo a velocidades de fotogramas altísimas, de 60, 120, 240 e incluso 960 fps en resoluciones bajas para grabar a cámara lenta.

Además, las aplicaciones de cámara de los móviles también se han mejorado con modos manuales que ofrecen mayor control de las escenas y funciones potenciadas por IA de estabilización de imagen y corrección automática. Por supuesto, hay móviles que son mejores que otros cuando se trata de grabar vídeos. Por ello, aquí queremos presentarte los 5 mejores móviles para grabar vídeos que puedes comprar en la actualidad.

Huawei Mate 40 Pro, el mejor móvil para grabar vídeos que puedes comprar

Si algo caracteriza a los buques insignia de Huawei, es que siempre tienen cámaras punteras. La del Huawei Mate 40 Pro no es la excepción. Este móvil tiene 116 puntos de grabación de vídeo en DxOMark (la web de analistas expertos en cámaras): es la puntuación más alta del ranking, solo un punto por debajo de la del Xiaomi Mi 11 Ultra.

El Mate 40 Pro es capaz de grabar vídeo en 4K a 30 fps o en 2160p a 60 fps con un gran nivel de detalles y niveles de ruido muy bien controlados en todas las condiciones, incluso con poca luz. Aquí tienes las características de su cámara, así como el resto de especificaciones:

Cámara trasera cuádruple : Super Sensing Wide de 50 MP con f/1.9 y PDAF + gran angular cinemático de 20 MP con f/1.8 y PDAF + teleobjetivo periscópico de 12 MP con f/3.4, zoom óptico 5x, PDAF y OIS + sensor ToF 3D.

: Super Sensing Wide de 50 MP con f/1.9 y PDAF + gran angular cinemático de 20 MP con f/1.8 y PDAF + teleobjetivo periscópico de 12 MP con f/3.4, zoom óptico 5x, PDAF y OIS + sensor ToF 3D. Cámara selfie de 13 MP con f/2.4. + ToF 3D .

. Pantalla de 6,76″ con resolución Full HD+ (2772×1344), panel OLED curvado, 90 Hz, 456ppi, DCI-P3 y HDR10+.

(2772×1344), panel OLED curvado, 90 Hz, 456ppi, DCI-P3 y HDR10+. Procesador Kirin 9000 5G con gráfica Mali-G78 MP24.

con gráfica Mali-G78 MP24. 8 GB de RAM LPDDR5.

256 GB de almacenamiento UFS 3.1 ampliable con NMCard.

ampliable con NMCard. Batería de 4400 mAh con carga rápida de 66W, carga rápida inalámbrica de 50W y carga inversa de 5W.

con carga rápida de 66W, carga rápida inalámbrica de 50W y carga inversa de 5W. Sistema operativo EMUI 11 con Android 10.

En Amazon, puedes conseguir este Huawei Mate 40 Pro por 1199 € con unos auriculares FreeBuds Pro de regalo.

¿Por qué no recomendamos el Mate 40 Pro Plus? Porque es más caro y en vídeo tiene casi la misma puntuación que este Mate 40 Pro. Sin embargo, si el dinero no es problema para ti, también te recomendamos la variante Plus porque toma mejores fotos.

Xiaomi Mi 11, una opción económica y de calidad

Si no quieres gastarte más de 700 € en un móvil para grabar vídeos, uno de los mejores que te podemos recomendar por ese precio es el Xiaomi Mi 11. En DxOMark tiene una puntuación de 107 en vídeo, que es una de las más altas del ranking en ese rango de precio.

Destaca por capturar vídeos detallados, con poco ruido y con un buen rango dinámico en las siguientes calidades: 8K a 30 fps; 4K a 60 fps; 1080p a 120 fps y HDR10+. Eso sí, es versátil y admite más combinaciones de resolución y tasa de fotogramas. Las especificaciones de cámara y del teléfono en general son estas:

Cámara trasera triple : principal 108 MP con f/1.85 y OIS + gran angular de 13 MP con f/2.4 y 123º de visión + telemacro de 5 MP con f/2.4.

: principal 108 MP con f/1.85 y OIS + gran angular de 13 MP con f/2.4 y 123º de visión + telemacro de 5 MP con f/2.4. Cámara selfie de 20 MP con f/2.2.

con f/2.2. Pantalla de 6,81″ con resolución WQHD+ (3200×1440), panel AMOLED, 120 Hz (adaptativos), 480 Hz para el táctil, 1500 nits de brillo, HDR10+, SGS Eye Care y Gorilla Glass Victus.

(3200×1440), panel AMOLED, 120 Hz (adaptativos), 480 Hz para el táctil, 1500 nits de brillo, HDR10+, SGS Eye Care y Gorilla Glass Victus. Procesador Qualcomm Snapdragon 888 5G con gráfica Adreno 660.

con gráfica Adreno 660. 8 GB de RAM LPDDR5.

256 GB de almacenamiento UFS 3.1 .

. Batería de 4600 mAh con carga rápida de 55W y carga rápida inalámbrica de 50W.

con carga rápida de 55W y carga rápida inalámbrica de 50W. Sistema operativo MIUI 12.5 basado en Android 11.

Si quieres conocerlo más a fondo, te invitamos a ver nuestro análisis del Xiaomi Mi 11. ¿Cuánto vale? Ahora mismo lo puedes conseguir por 699 € en Amazon.

Vale la pena destacar que el Xiaomi Mi 11 Ultra es el móvil con mayor puntuación en vídeo en DxOMark. Es igual de bueno que el Huawei Mate 40 Pro, pero lastimosamente no está disponible para comprar en Amazon.

OPPO Find X3 Pro, ofrece una gran estabilización de imagen

El OPPO Find X3 Pro ocupa uno de los lugares más altos del top de móviles que mejor graban vídeo de DxOMark con una puntuación de 111. Lo que más destaca de su cámara es el modo Ultraestable en el que OPPO lleva años trabajando y que brinda una estabilización eficaz al grabar escenas en movimiento.

Otro de sus puntos fuertes en vídeo es el enfoque rápido y preciso. Además, es importante mencionar que puede grabar en 4K a 60 o 30 FPS, así como en 2160p/60 fps, 1080p/240 fps y 720p/480 fps. Y tiene una opción de zoom especial al grabar en 4K/30 fps. Las especificaciones de este Find X3 Pro son las siguientes:

Cámara trasera cuádruple : principal 50 MP con f/1.8 (Sony IMX766), PDAF omnidireccional y OIS + gran angular de 50 MP con f/2.2 (Sony IMX766), visión de 110°, PDAF y OIS + teleobjetivo de 13 MP con f/2.4, zoom híbrido de 5x y PDAF + cámara microscópica de 3 MP con f/3.0 y aumento de 60x.

: principal 50 MP con f/1.8 (Sony IMX766), PDAF omnidireccional y OIS + gran angular de 50 MP con f/2.2 (Sony IMX766), visión de 110°, PDAF y OIS + teleobjetivo de 13 MP con f/2.4, zoom híbrido de 5x y PDAF + cámara microscópica de 3 MP con f/3.0 y aumento de 60x. Cámara selfie de 32 MP con f/2.4, OIS y EIS.

con f/2.4, OIS y EIS. Pantalla de 6,7″ con resolución QHD+ (3168 x 1440), panel Ultra Vision AMOLED, 120 Hz, 240 Hz para el táctil, HDR10+, DCI-P3, 525 ppi, brillo de 1200 nits y Gorilla Glass 5.

(3168 x 1440), panel Ultra Vision AMOLED, 120 Hz, 240 Hz para el táctil, HDR10+, DCI-P3, 525 ppi, brillo de 1200 nits y Gorilla Glass 5. Procesador Qualcomm Snapdragon 888 5G con gráfica Adreno 660.

con gráfica Adreno 660. 12 GB de RAM LPDDR5.

256 GB de almacenamiento UFS 3.1 .

. Batería de 4500 mAh con carga rápida de 65W, inalámbrica de 30W e inalámbrica inversa de 10W.

con carga rápida de 65W, inalámbrica de 30W e inalámbrica inversa de 10W. Sistema operativo ColorOS 11.1 basado en Android 11.

En potencia, el OPPO Find X3 Pro es claramente el mejor móvil de esta lista. Considerando eso, su precio en Amazon de 997 € nos parece justo.

Huawei P40 Pro, otro móvil de Huawei con una cámara espectacular a un mejor precio

Si te pasaste por nuestro análisis del Huawei P40 Pro, ya sabes que la cámara LEICA de este móvil nos encanta. A la gente de DxOMark también, pues le dieron 113 puntos en vídeo, lo cual confirma que es uno de los mejores móviles para grabar vídeos en la actualidad y, por lo tanto, no podía faltar en esta lista.

Graba en 4K a 30/60 fps, 2160p a 30/60 fps y en otras combinaciones menores de resolución y fps. Los expertos resaltan su buena exposición y rango dinámico aceptable al grabar vídeos, así como su autoenfoque rápido, preciso y con buen seguimiento. Mira todas las especificaciones del Huawei P40 Pro enseguida:

Cámara trasera cuádruple : ultra gran angular de 40 MP con f/1.8 y PDFA + Ultra Vision Wide de 50 MP con f/1.9 y PDAF + teleobjetivo de 12 MP con f/3.4, zoom óptico 5x, PDFA y OIS + sensor ToF de profundidad.

: ultra gran angular de 40 MP con f/1.8 y PDFA + Ultra Vision Wide de 50 MP con f/1.9 y PDAF + teleobjetivo de 12 MP con f/3.4, zoom óptico 5x, PDFA y OIS + sensor ToF de profundidad. Cámara selfie de 32 MP con f/2.2 + sensor infrarrojo de profundidad.

con f/2.2 + sensor infrarrojo de profundidad. Pantalla de 6,58″ con resolución Full HD+ (2640×1200), panel OLED, 441 ppi, 90 Hz, DCI-P3 y HDR10+.

(2640×1200), panel OLED, 441 ppi, 90 Hz, DCI-P3 y HDR10+. Procesador Kirin 990 5G con gráfica Mali-G76 MP16.

con gráfica Mali-G76 MP16. 8 GB de RAM LPDDR5.

256 GB de almacenamiento UFS 3.1 ampliable con NMCard 2.

ampliable con NMCard 2. Batería de 4200 mAh con carga rápida de 40W, carga rápida inalámbrica de 27W e inversa de 5W.

con carga rápida de 40W, carga rápida inalámbrica de 27W e inversa de 5W. Sistema operativo EMUI 10.1 con Android 10.

En comparación con su hermano mayor (el Mate 40 Pro), el Huawei P40 Pro es mucho más barato. Solo vale 699 €, lo mismo que el Mi 11, pese a que su cámara es mejor que la del teléfono de Xiaomi. Así que, por ese precio, es el mejor móvil para grabar vídeo que puedes comprar.

Google Pixel 5, tiene la mejor app de cámara para Android

GCam es la app de cámara que todos quieren tener en su Android porque exprime los sensores al máximo, gracias a los complejos algoritmos de procesamiento de Google. Esta aplicación es exclusiva de los móviles Google Pixel, siendo el más avanzado de ellos el Google Pixel 5 cuya cámara tiene 107 puntos de vídeo en DxOMark.

Este teléfono es capaz de grabar en 4K, 2160p/60 fps y 1080p/240 fps. Tiene un enfoque rápido y logra captar colores brillantes y vívidos. Sus características principales son las siguientes:

Cámara trasera dual : principal 12,2 MP con f/1.7, visión de 77º, OIS y Dual Pixel AF +16 MP (ultra gran angular) con f/2.2 y visión de 107º.

: principal 12,2 MP con f/1.7, visión de 77º, OIS y Dual Pixel AF +16 MP (ultra gran angular) con f/2.2 y visión de 107º. Cámara selfie de 8 MP con f/2.0.

con f/2.0. Pantalla de 6″ con resolución Full HD+ (2340 x 1080), relación de aspecto 19.5:9, panel OLED, 90 Hz, HDR y Gorilla Glass 6.

(2340 x 1080), relación de aspecto 19.5:9, panel OLED, 90 Hz, HDR y Gorilla Glass 6. Procesador Qualcomm Snapdragon 765G 5G con gráfica Adreno 620.

con gráfica Adreno 620. 8 GB de RAM LPDDR4X .

LPDDR4X 128 GB de almacenamiento .

. Batería de 4080 mAh con carga rápida de 18W, carga inalámbrica e inversa.

con carga rápida de 18W, carga inalámbrica e inversa. Sistema operativo Android 11.

El precio de Google Pixel 5 es de 757 € en Amazon.

Y tú… ¿con cuál móvil de estos te quedas para grabar vídeos? ¿Agregarías a otro a esta lista? Déjanos tu comentario.