La popularidad de los juegos NFT es innegable. De cualquier forma, es posible que tengas algunas dudas sobre este tipo de juegos y en ese caso, hoy te ayudaremos a resolver las más frecuentes.

¿Qué son los juegos NFT?

Los NFTs se han convertido en los activos digitales por excelencia. Toma en cuenta que los juegos NFT te permiten ganar dinero mientras juegas. Además, las recompensas que ganes en los juegos NFT pueden variar en cada juego. Por ejemplo, en algunos juegos NFT puedes ganar Bitcoin u otras criptomonedas, mientras que en otros juegos las recompensas son NFTs.

Recuerda que los NFTs son tokens no fungibles, es decir, elementos digitales que no se repiten. Asimismo, debes saber que en un mismo juego puede haber miles de NFTs, pero ninguno igual al otro porque cada uno tiene un código diferente. Si tienes dudas, aquí puedes conocer más sobre los NFTs y entender por qué hay elementos NFT en este tipo de juegos.

De cualquier forma, debes considerar que los NFTs de los juegos pueden ser apariencias, avatares, armas, mascotas o cualquier otro elemento en ellos. Asimismo, debes saber que este tipo de juegos tienen marketplaces en los que puedes comercializar sus NFTs.

También debes saber que los juegos NFT están basados en la blockchain, esto asegura que tus elementos NFT de un juego en realidad sean tuyos. Por otro lado, la mayoría de juegos NFTs trabajan en la blockchain de Ethereum y esto hace que a pesar de que la mayoría de los juegos NFT tengan sus propias criptomonedas, estas criptos estén basadas en ETH.

¿Por qué los juegos NFT son tan populares?

Explicar a qué se debe la popularidad de los juegos NFT es complicado, porque es posible que haya varios factores que no consideremos. Sin embargo, la principal causante de la popularidad de este tipo de juegos ha sido la pandemia por COVID 19. Sí, el confinamiento por la pandemia de COVID 19 ha hecho que algunas personas buscaran nuevas formas de entretenimiento y algunas encontraron en los juegos NFT la posibilidad de generar dinero desde sus casas.

Entonces, como los juegos NFT ofrecen la posibilidad de ganar dinero mientras las personas están en sus casas, las personas comenzaron a recomendar estos juegos, lo que ocasionó que se volvieran populares.

Toma en cuenta que el primer juego NFT que tuvo más popularidad fue Axie Infinity y posteriormente otros juegos como Plant vs Undead se hicieron populares hasta llegar a la cantidad de juegos NFT que existen actualmente. Además, algunos juegos NFT son populares incluso antes de salir, como sucede con BigTime.

¿Los juegos NFT, los juegos Play to Earn y los juegos de la blockchain son lo mismo?

Si bien ya hemos explicado lo que son los juegos NFT, tienes que saber que estos no son exactamente lo mismo que los juegos Play to Earn o los juegos de la blockchain. Sin embargo, se podría decir que los juegos NFT y los juegos Play to Earn indican la forma en la que ganas dinero, mientras que los juegos de la blockchain son todos los que están alojados en estas redes.

Por ejemplo, los juegos Play to Earn son aquellos en los que las ganancias las obtienes en forma de criptomoneda o dinero digital. En este sentido, los juegos Play to Earn son diferentes a los juegos NFT porque en estos últimos, las ganancias las obtienes en formato de NFT que posteriormente debes vender.

Ahora, los juegos de la blockchain son los que están alojados en estas redes. No importa si son juegos en las redes de Ethereum o en cualquier otra, todos estos son juegos de la blockchain. Además, los juegos de la blockchain usan tanto NFTs como tokens en sus cadenas de bloques. Entonces, se podría decir que todos los juegos NFT y Play to Earn son, al mismo tiempo, juegos de la blockchain.

También se podría decir que los juegos NFT, los juegos Play to Earn y los juegos de la blockchain forman parte de un todo. Toma en cuenta que la mayoría de estos tipos de juegos te permiten ganar tanto criptomonedas como elementos NFTs que puedes vender posteriormente y todos ellos están en la blockchain. Entonces, aquí nos referiremos como juegos NFT a todos los juegos que están en la blockchain y que te permiten ganar tanto criptomonedas como NFTs.

¿Cómo funcionan y cómo benefician los juegos NFT a sus jugadores?

Los juegos NFT permiten que no solo sus desarrolladores ganen dinero, sino que también permiten que sus jugadores ganen dinero, pero, ¿cómo lo hacen?

Generalmente, los ingresos que tienen los desarrolladores de este tipo de juegos, provienen de las comisiones que cobran por las transacciones hechas en el juego. Es decir, los desarrolladores de los juegos obtienen dinero cuando un NFT es comercializado en el marketplace de un juego.

Por otro lado, las ganancias de los jugadores provienen de las recompensas que ganan en el juego. Toma en cuenta que normalmente en estos juegos tienes que reinvertir tus ganancias para tener mejores NFTs que te permitan ganarle a más jugadores y obtener más NFTs o más criptomonedas. Además, debes saber que los precios de los NFTs de los juegos provienen de la oferta y la demanda que estos tengan. De cualquier forma, aquí te explicamos detalladamente cómo funcionan los juegos Play to Earn o juegos NFT.

¿Quién puede crear un juego NFT?

La verdad es que no cualquier persona puede crear un juego NFT. Considera que detrás de este tipo de juegos hay múltiples expertos que trabajan constantemente por mantenerlo activo. Entonces, quienes crean un juego NFT primero deben contratar a un equipo experto en desarrollo tanto de NFTs como de criptomonedas.

Toma en cuenta que algunas empresas que no estaban relacionadas con las criptomonedas han decidido crear juegos NFT. Sin embargo, estas empresas primero contratan a un equipo para que desarrolle e integre dicho juego en la blockchain.

¿Es seguro invertir en un juego NFT?

En la mayoría de juegos NFT tienes que invertir dinero para poder comenzar a jugarlos. De hecho, a pesar de que puedes comenzar en algunos juegos NFT, si quieres ganar dinero con dicho juego, lo más recomendable es que inviertas dinero en él. Entonces, este tipo de juegos no solo deben verse como juegos, sino también como inversiones.

Toma en cuenta que en estos juegos, así como en cualquier inversión, debes analizar el mercado antes de invertir, en este caso debes analizar al juego NFT y al mercado de las criptomonedas. De hecho, si te interesa comenzar en algún juego Play to Earn, te recomendamos que primero tengas en cuenta que existen cosas que debes saber antes de invertir en un juego NFT.

¿Cuál es el futuro de los juegos NFT?

Si bien, el futuro de los juegos NFT es incierto. No parece arriesgado afirmar que estos juegos llegaron para quedarse. Toma en cuenta que la popularidad de este tipo de juegos no para de aumentar. Además, cada vez existen más géneros de juegos NFT. Incluso en algunos países se puede vivir de participar en este tipo de juegos, por lo que es difícil que disminuya el interés de las personas por los juegos NFT.

Ahora que conoces lo más importante sobre los juegos NFT, puedes comenzar en alguno de los mejores juegos NFT para que ganes dinero. Aunque cuando se trata de juegos NFT, puedes comenzar en cualquiera que te parezca que te hará ganar dinero y que te resulte entretenido.