¿Aún sigues disfrutando de las partidas más intensas en Clash Royale desde un dispositivo móvil viejo? Si tu respuesta es “sí”, lamentamos informarte que dentro de muy poco tiempo ya no podrás volver a jugar a Clash Royale.

Según lo informado por Supercell desde el sitio web oficial de Clash Royale, por motivos técnicos que están fuera del control de la propia compañía, durante la próxima actualización se dejará de darle soporte a los dispositivos de Apple y Android que tengan como sistema operativo versiones anteriores a iOS 11 y Android 5.0.

En resumen, si juegas a Clash Royale desde un teléfono o una tablet con una versión inferior a las que hemos mencionado en el párrafo superior, deberías ir pensando en cambiar de dispositivo móvil lo antes posible.

Versiones anteriores a iOS 11 y Android 5.0 se quedan sin Clash Royale

En caso de que no puedas comprar un móvil barato y bueno, deberías comprobar si puedes actualizar el sistema operativo a una versión más actual. En lo que a Android respecta, se puede acceder a un sin fin de versiones modificadas rooteando el terminal. En iOS la cosa es muy distinta, pues en la mayoría de los casos no se puede instalar una versión más actual del sistema operativo en móviles antiguos.

De igual manera, no todo está perdido, ¿por qué? Porque si cuentas con un ordenador, tendrás la posibilidad de jugar a Clash Royale en PC. Instalando un emulador y descargando el juego, tendrás la posibilidad de recuperar tu cuenta y seguir jugando partidas sin demasiadas complicaciones. Incluso, existe el famoso Clash Royale chino, juego con cartas modificadas que está siendo muy popular en la actualidad.

Por último, pero no por eso menos importante, si piensas que evitando descargar la actualización podrás seguir jugando a Clash Royale con una versión inferior a iOS 11 o Android 5.0, lamentamos informarte que esto no funciona así. El juego debe estar actualizado para que la conexión con los servidores de Supercell sea exitosa (caso contrario, el juego no iniciará, ya que todas sus modos son multijugador).