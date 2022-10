Tu tienda online de confianza, Amazon, vuelve a la carga con otro gran lote de ofertas exclusivas para todos aquellos que estén suscritos a Amazon Prime. ¿Tú lo estás? Pues solo tienes 2 días para aprovechar estas ofertas (finalizan el 13 de octubre). Si quieres comprar un nuevo smartphone, ya sea para ti o para regalar, aquí te echamos una mano presentándote los 7 mejores móviles que puedes comprar de las ofertas de octubre del Amazon Prime Day. Vamos allá…

Los 7 mejores móviles en oferta por el Amazon Prime Day de octubre 2022

A continuación, encontrarás una selección de ofertas de smartphones muy variados tanto en precio como en características, así que de seguro encontrarás uno que se ajuste a tu presupuesto y exigencias. Todos ellos son de marcas fiables del mundo Android y tienen una relación calidad / precio brutal gracias a estos descuentos de Amazon Prime. Sin más que añadir, veamos la selección.

Redmi A1, el nuevo Xiaomi más barato con Android puro

El Xiaomi Redmi A1 se estrenó apenas hace un mes y ya es uno de nuestros móviles favoritos. Con un precio por debajo de 100 euros, este genial smartphone cuenta con Android 12 Go Edition sin aplicaciones basura, anuncios ni servicios innecesarios (como suelen tener los Xiaomi con MIUI). Aparte, tiene un rendimiento genial para su precio y una batería bastante grande para brindarte la autonomía que necesitas en el día a día. Si buscas un smartphone básico para WhatsApp, redes sociales y poco más, el Redmi A1 cumplirá con tus expectativas.

Dimensiones y peso: 164,9 x 76,75 x 9,09 mm. 192 gramos .

. Pantalla: 6,52″ HD+ (1600 x 720) con relación de aspecto 20:9, panel LCD y brillo máximo de 400 nits.

(1600 x 720) con relación de aspecto 20:9, panel LCD y brillo máximo de 400 nits. Procesador: MediaTek Helio A22 de 12 nm con gráfica IMG PowerVR GE-class.

de 12 nm con gráfica IMG PowerVR GE-class. RAM: 2 GB LPDDR4X.

LPDDR4X. Almacenamiento: 32 GB en formato eMMC 5.1 (ampliable con microSD hasta 512 GB).

en formato eMMC 5.1 (ampliable con microSD hasta 512 GB). Cámara trasera: dual de 8 MP con f/2.0 + 2 MP (bokeh) y Flash LED.

con f/2.0 + 2 MP (bokeh) y Flash LED. Cámara frontal: 5 MP con f/2.2.

con f/2.2. Conectividad y extras: Micro USB, WiFi 4, Dual SIM 4G , GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, Bluetooth 5, radio FM y jack de audio de 3,5 mm.

, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, Bluetooth 5, radio FM y jack de audio de 3,5 mm. Batería: 5000 mAh con carga rápida de 10 W .

con carga rápida de . Sistema operativo: Android 12 Go Edition (sin MIUI).

(sin MIUI). Precio en oferta: 99,99 € (8% de descuento).

Samsung Galaxy M13, la marca de confianza por 43 € menos

El Samsung Galaxy M13 es otro móvil de 2022 que se ha ganado un lugar de honor en la gama baja. Y es que es de los pocos en su rango de precio que tiene una pantalla Full HD+, como los mejores móviles del mercado. Aparte, monta un procesador de gran rendimiento acompañado por una batería de 5000 mAh muy duradera. Viene con Android 12 de fábrica y su precio en estas ofertas está por debajo de los 130 euros. ¡Es una ganga!

Dimensiones y peso: 76,9 x 165,4 x 8,4 mm. 192 gramos .

. Pantalla: 6,6″ con resolución Full HD+ , panel LCD y notch en forma de V.

, panel LCD y notch en forma de V. Procesador: Exynos 850 con gráfica Mali-G52.

con gráfica Mali-G52. RAM: 4 GB LPDDR4X.

LPDDR4X. Almacenamiento: 64 o 128 GB ampliable hasta 1 TB con micro SD.

ampliable hasta 1 TB con micro SD. Cámara trasera: principal de 50 MP con f/1.8, AF y OIS + gran angular de 5 MP con f/2.2, FF + sensor de profundidad de 2 MP con f/2.4, FF.

con f/1.8, AF y OIS + gran angular de con f/2.2, FF + sensor de profundidad de con f/2.4, FF. Cámara frontal: 8 MP con f/2.2.

con f/2.2. Conectividad y extras: USB-C, Dual-SIM 4G , WiFi 5 de doble banda, Bluetooth 5, NFC , GPS, NFC, jack de 3.5 mm y lector de huellas lateral.

, WiFi 5 de doble banda, Bluetooth 5, , GPS, NFC, jack de 3.5 mm y lector de huellas lateral. Batería: 5000 mAh .

. Sistema operativo: One UI 4.1 con Android 12 .

. Precio en oferta: 129,00 € (25% de descuento).

OnePlus Nord CE 2 5G, un móvil muy completo con carga de 65 W

A veces un buen smartphone de gama media con características equilibradas tiene todo lo que necesitas de un móvil. El OnePlus Nord CE 2 5G, por ejemplo, te ofrece una pantalla AMOLED con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 90 Hz para ver películas y juegos en máxima calidad, un procesador con 5G potente, una batería que se carga en cuestión de minutos a 65 W, una cámara triple de 64 MP de gran calidad y un sistema operativo bien optimizado con actualizaciones constantes. Todo eso por cerca de 250 euros en el Prime Day. ¿Qué más puedes pedir?

Dimensiones y peso: 160,6 x 73,2 x 7,8 mm. 173 gramos .

. Pantalla: 6,43″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con relación de aspecto 20:9, panel AMOLED, tasa de refresco de 90 Hz, HDR10+ y protección Gorilla Glass 5.

(2400 x 1080 píxeles) con relación de aspecto 20:9, panel AMOLED, tasa de refresco de 90 Hz, HDR10+ y protección Gorilla Glass 5. Procesador: MediaTek Dimensity 900 5G con gráfica Mali-G68 MC4.

con gráfica Mali-G68 MC4. RAM: 6 u 8 GB en formato LPDDR4X.

en formato LPDDR4X. Almacenamiento: 128 GB en formato UFS 2.2 (ampliable mediante microSD).

en formato UFS 2.2 (ampliable mediante microSD). Cámara trasera: principal de 64 MP con f/1.7 y PDAF + ultra gran angular de 8 MP con f/2.2 y visión de 119º + macro de 2 MP con f/2.4.

con f/1.7 y PDAF + ultra gran angular de con f/2.2 y visión de 119º + macro de con f/2.4. Cámara frontal: 16 MP con f/2.4.

con f/2.4. Conectividad y extras: USB C, WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G , GPS, Bluetooth 5.2, NFC , LED de notificaciones y jack de audio de 3,5 mm.

, GPS, Bluetooth 5.2, , LED de notificaciones y jack de audio de 3,5 mm. Batería: 4500 mAh con carga rápida de 65 W .

con carga rápida de . Sistema operativo: Android 11 basado en OxygenOS 11.3 . .

basado en OxygenOS 11.3 . Precio en oferta: 257,99 € (11% de descuento).

Google Pixel 6a, el móvil con mejor soporte y funciones de Android incluye unos auriculares Bluetooth de regalo

El Google Pixel 6a es uno de los móviles que más ha rebajado su precio en estas ofertas. Puedes llevártelo por 399 euros y te llega con los geniales auriculares Google Pixel Buds A de regalo. Considerando que es uno de los pocos smartphones que ya puede actualizar a Android 13 gracias al soporte de Android oficial de Google, nos parece un chollazo que no deberías pasar por alto. No olvides que trae la GCam oficial que, a nivel fotográfico, es lo mejor que se ha visto en Android en términos de software de cámara. Sin duda alguna, vale la pena por tener la mejor y más completa versión de Android que puedes encontrar en el mercado.

Dimensiones y peso: 152,2 x 71,8 x 8,9 mm. 178 gramos .

. Pantalla: 6,1″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con relación de aspecto 20:9, panel AMOLED, tasa de refresco de 60 Hz, protección Gorilla Glass Class 3 y HDR10+.

(2400 x 1080 píxeles) con relación de aspecto 20:9, panel AMOLED, tasa de refresco de 60 Hz, protección Gorilla Glass Class 3 y HDR10+. Procesador: Google Tensor .

. RAM: 6 GB .

. Almacenamiento: 128 GB .

. Cámara trasera: principal de 12,2 MP con tecnología Dual Pixel + ultra gran angular de 12 MP .

con tecnología Dual Pixel + ultra gran angular de . Cámara frontal: 8 MP .

. Conectividad y extras: USB C, WiFi 6E de doble banda, Dual SIM 5G , GPS, Bluetooth 5.2, NFC , lector de huellas en pantalla y resistencia IP67 (al polvo y al agua).

, GPS, Bluetooth 5.2, , lector de huellas en pantalla y resistencia IP67 (al polvo y al agua). Batería: 4410 mAh con carga rápida de 25 W .

con carga rápida de . Sistema operativo: Android 12.1 .

. Precio en oferta: 399,00 € (16 % de descuento).

Nothing Phone (1), el móvil más revolucionario del año ya está rebajado

El Nothing Phone (1) ha sido el móvil que más se ha atrevido a innovar este año (si no contamos el iPhone 14 Pro). Tiene una trasera con un circuito de luces LED integradas llamadas «The Glyph» que te comunican información relevante del móvil, como el nivel de carga, las llamadas entrantes, etc. Además, sirven para tomar fotos mejor iluminadas. Por si fuera poco, este primer móvil de Nothing tiene el procesador más potente de la gama media actual, una pantalla OLED de 120 Hz y una cámara dual de 50 MP espectacular. ¡Su precio en estas ofertas ha caído a menos de 430 euros!

Dimensiones y peso: 159,2 x 75,8 x 8,3 mm. 193,5 gramos .

. Pantalla: 6,55″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con relación de aspecto 20:9, panel OLED, tasa de refresco variable entre 60 Hz y 120 Hz , frecuencia de actualización táctil de 240 Hz, cristal Corning Gorilla Glass, 1200 nits de brillo máximo y profundidad de color de 10 bit.

(2400 x 1080 píxeles) con relación de aspecto 20:9, panel OLED, , frecuencia de actualización táctil de 240 Hz, cristal Corning Gorilla Glass, 1200 nits de brillo máximo y profundidad de color de 10 bit. Procesador: Qualcomm Snapdragon 778G+ con gráfica Adreno 642L.

con gráfica Adreno 642L. RAM: 8 o 12 GB LPDDR4X.

LPDDR4X. Almacenamiento: 128 o 256 GB ampliable con micro SD hasta 512 GB.

ampliable con micro SD hasta 512 GB. Cámara trasera: principal de 50 MP con f/1.88, sensor Sony IMX766, 20mm, OIS y EIS, HDR + angular / macro de 50 MP con f/2.2, sensor Samsung JN1, EIS, campo de visión de 114º y enfoque a solo 4 cm. Graba en 4K o 30fps o en HD a 120 FPS.

con f/1.88, sensor Sony IMX766, 20mm, OIS y EIS, HDR + angular / macro de con f/2.2, sensor Samsung JN1, EIS, campo de visión de 114º y enfoque a solo 4 cm. Graba en 4K o 30fps o en HD a 120 FPS. Cámara frontal: 16 MP con f/2.45 y sensor Sony IMX471.

con f/2.45 y sensor Sony IMX471. Conectividad y extras: USB C, WiFi 6, Dual SIM 5G , GPS Dual, Bluetooth 5.2, NFC, protección IP53, altavoces estéreo y lector de huellas en pantalla.

, GPS Dual, Bluetooth 5.2, NFC, protección IP53, altavoces estéreo y lector de huellas en pantalla. Batería: 4500 mAh con carga rápida de 33 W por cable, carga inalámbrica de 15 W y carga inversa con cable de 5 W .

con carga rápida de por cable, carga inalámbrica de y carga inversa con cable de . Sistema operativo: Android 12 con la capa de personalización NothingOS .

con la capa de personalización . Precio en oferta: 429,00 € (7% de descuento).

Poco F4 GT 5G, un smartphone ultra potente con carga de 120 W con 70 € de descuento

¿Quieres el móvil más potente del mercado? El Poco F4 GT 5G es una excelente opción. Utiliza el procesador de Qualcomm más veloz y los formatos de memoria más rápidos del mercado. Además, cuenta con un avanzado sistema de refrigeración incorporado (como los de una PC) y una pantalla AMOLED asombrosa que se actualiza con una frecuencia de 120 Hz. Por si fuera poco, se carga al 100 % en un pestañar gracias a su soporte de carga rápida de 120 W. ¡Ah! Y tiene WiFi 6E (el mejor WiFi del momento) y gatillos integrados. ¡Ideal para gamers! Pero lo más impresionante es que en el Prime Day puedes conseguirlo por menos de 550 euros.

Dimensiones y peso: 162,5 x 76,7 x 8,5 mm. 210 gramos .

. Pantalla: 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con panel AMOLED, ratio 20:9, tasa de refresco de 120 Hz , frecuencia de actualización táctil de 480 Hz , HDR10+, 800 nits de brillo máximo y protección Corning Gorilla Glass Victus.

(2400 x 1080 píxeles) con panel AMOLED, ratio 20:9, tasa de refresco de , frecuencia de actualización táctil de , HDR10+, 800 nits de brillo máximo y protección Corning Gorilla Glass Victus. Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 de 4 nm con la gráfica Adreno 730.

de 4 nm con la gráfica Adreno 730. RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR5.

LPDDR5. Almacenamiento: 128 GB / 256 GB UFS 3.1.

/ UFS 3.1. Cámara trasera: triple de 64 MP con f/1.65 (Sony IMX686) + ultra angular de 8 MP con f/2.2 y 119° de campo de visión + macro de 2 MP con f/2.4 y Flash LED.

con f/1.65 (Sony IMX686) + ultra angular de con f/2.2 y 119° de campo de visión + macro de con f/2.4 y Flash LED. Cámara frontal: 20 MP (Sony IMX596) con f/2.4.

(Sony IMX596) con f/2.4. Conectividad y extras: USB C, WiFi 6E, 5G SA/NSA (con todas las bandas que se usan a nivel global), Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NFC , Dual SIM, sensor infrarrojo, cuatro altavoces con certificación, sonido Dolby Atmos, lector de huellas lateral y gatillos retráctiles para juegos .

(con todas las bandas que se usan a nivel global), Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), , Dual SIM, sensor infrarrojo, cuatro altavoces con certificación, sonido Dolby Atmos, lector de huellas lateral y . Batería: 4700 mAh con carga rápida de 120 W (cargador rápido incluido).

con carga rápida de (cargador rápido incluido). Sistema operativo: MIUI 13 basado Android 12 .

basado . Precio en oferta: 549,99 € (11% de descuento).

Samsung Galaxy S22+ 5G, un buque insigina barato con cámara brutal

Si quieres un móvil que saque fotos increíblemente buenas, el Samsung Galaxy S22+ 5G puede ser lo que estás buscando. Con su teleobjetivo de 10 MP y su lente principal de 12 MP junto a un gran angular de 50 MP, todos potenciados por un increíble software de cámara, este buque insignia de Samsung te permite tomar fotos y grabar vídeos de enorme calidad sin esfuerzo. Aparte, te garantiza un rendimiento impecable en el día a día y en los juegos, pues incluye una gráfica AMD integrada. Considerando que de salida costaba más de 1000 euros, ahora que vale menos de 800 euros con las ofertas del Prime Day, nos parece una oferta muy buena.

Dimensiones y peso: 157,4 x 75,8 x 7,6 mm. 195 gramos .

. Pantalla: 6,6″ Full HD+ (2340 x 1080 píxeles) con panel plano Super AMOLED, tasa de refresco de 120 Hz, 393 ppi, 1750 nits y HDR10+ y protección Corning Gorilla Glass Victus+.

(2340 x 1080 píxeles) con panel plano Super AMOLED, tasa de refresco de 120 Hz, 393 ppi, 1750 nits y HDR10+ y protección Corning Gorilla Glass Victus+. Procesador: Exynos 2200 de 4 nm con GPU AMD .

de 4 nm con GPU . RAM: 8 GB LPDDR5.

LPDDR5. Almacenamiento: 128 o 256 GB UFS 3.1.

UFS 3.1. Cámara trasera: principal de 12 MP con f/2.2+ gran angular de 50 MP con Dual Pixel AF y OIS + teleobjetivo de 10 MP con f/2.4.

con f/2.2+ gran angular de con Dual Pixel AF y OIS + teleobjetivo de con f/2.4. Cámara frontal: 10 MP con f/2.2.

con f/2.2. Conectividad y extras: WiFi 6E de doble banda (el Galaxy S22 es el único con WiFi 6 normal), Dual SIM 5G , Bluetooth 5.2, NFC, USB-C, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, altavoces estéreo con Dolby Atmos, resistencia al agua IP68, lector de huellas ultrasónico, desbloqueo facial 2D y compatibilidad con Samsung Dex.

de doble banda (el Galaxy S22 es el único con WiFi 6 normal), , Bluetooth 5.2, NFC, USB-C, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, altavoces estéreo con Dolby Atmos, resistencia al agua IP68, lector de huellas ultrasónico, desbloqueo facial 2D y compatibilidad con Samsung Dex. Batería: 4500 mAh con carga rápida de 45 W . Compatible con carga inalámbrica Fast Wireless Charging 2.0 (15 W o más).

con carga rápida de . Compatible con carga inalámbrica Fast Wireless Charging 2.0 (15 W o más). Sistema operativo: Android 12 con One UI 4.1.

con One UI 4.1. Precio en oferta: 799,00 € (14% de descuento).

Todas las ofertas en móviles del Amazon Prime Day (octubre de 2022)

Si quedaste con ganas de más, no te preocupes. Pincha el botón de abajo para ver absolutamente todas las ofertas disponibles en el Amazon Prime Day de este mes de octubre. No solo verás ofertas de móviles, sino también de auriculares y smartwatch. Incluso, hay paquetes en ofertas que traen varios dispositivos a un precio único. ¡Échale un vistazo!

No olvides que todas estas ofertas solo son válidas los días 11 y 12 de octubre para los suscriptores de Amazon Prime. Así que aprovéchalas mientras sea posible.