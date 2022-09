Tal como anticipábamos hace unos días, los móviles Xiaomi A sin MIUI están de regreso. Lo que no nos esperábamos es que volvieran de la mano de Redmi con un modelo ultraeconómico. Y es que el nuevo Redmi A1 con Android 12 Go Edition tiene características muy modestas y un precio por debajo de los 100 €. Es perfecto para aquellos que busquen un smartphone sencillo donde puedan usar WhatsApp, hacer llamadas y enviar mensajes sin complicaciones.

Al no tener MIUI y todas las funciones extras que ofrece esta capa de personalización de Xiaomi, la experiencia Android del Redmi A1 es mucho más simple y sencilla. Esto no es necesariamente algo malo. Depende mucho del uso que pienses darle al móvil. Vamos a conocer todas las especificaciones de este nuevo smartphone de Redmi ultrabarato para ver si vale la pena.

Todas las características del Xiaomi Redmi A1

A pesar de estar en las antípodas en cuanto a características, el Redmi A1 se parece muchísimo al Xiaomi 11 en diseño. Si bien el marco de su pantalla es más grueso y la tapa trasera no es de cristal, sino de una textura rugosa tipo cuero, a simple vista y de espalda parece que estamos ante el flagship de Xiaomi de 2021. Sin embargo, la realidad es que estas son las especificaciones del Redmi A1:

Características Redmi A1 Dimensiones y peso 164,9 x 76,75 x 9,09 mm. 192 gramos. Pantalla 6,52″ HD+ (1600 x 720) con relación de aspecto 20:9, panel LCD y brillo máximo de 400 nits. Procesador MediaTek Helio A22 de 12 nm con gráfica IMG PowerVR GE-class. RAM 2 GB LPDDR4X . Almacenamiento 32 GB en formato eMMC 5.1 (ampliable con microSD hasta 512 GB). Cámara trasera Dual de 8 MP con f/2.0 + 2 MP (bokeh) y Flash LED. Cámara frontal 5 MP con f/2.2. Conectividad y extras Micro USB, WiFi 4, Dual SIM 4G, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, Bluetooth 5, radio FM y jack de audio de 3,5 mm. Batería 5000 mAh con carga rápida de 10 W. Sistema operativo Android 12 Go Edition (sin MIUI).

El móvil Xiaomi más sencillo y barato de todos

La gran sorpresa que nos trae el Redmi A1 es que no incorpora MIUI como el resto de móviles de la marca, sino Android 12 Go Edition sin ninguna capa de personalización. ¿Eso qué significa? Que no incluye funciones adicionales añadidas por Xiaomi, ni aplicaciones o servicios preinstalados por la marca. En teoría, debería ofrecerte una experiencia Android más limpia y simple donde solo encontrarás las funciones y apps esenciales.

Eso sí, ten en cuenta que estamos hablando de Android 12 Go Edition y no de Android 12 a secas. Eso quiere decir que es una versión de Android reducida o «Lite» que tampoco incluye todas las funciones y novedades de la versión original de Android 12. Esta versión está optimizada para funcionar rápido en móviles con bajos recursos, como lo es este Redmi A1 que solo tiene 2 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento y un humilde procesador Helio A22. No es un dispositivo apto para juegos ni para usar muchas aplicaciones pesadas.

Lo bueno del Redmi A1 es que tiene una pantalla grande de 6,52 pulgadas con una excelente resolución HD+ de 1600 x 720 píxeles. Para lo que cuesta el móvil, no está nada mal. Además, incorpora una gran batería de 5000 mAh que soporta una potencia de carga de 10 W. Lo malo es que se carga a través de un puerto micro USB que, al día de hoy y con la clara superioridad del puerto USB-C, está prácticamente obsoleto en el campo de los móviles.

Con respecto a las cámaras, en la parte trasera tiene dos sensores (el principal de 8 MP y el de profundidad de 2 MP) y en la parte delantera tiene una cámara selfie de 5 MP en un notch con forma de gota. No esperes una gran calidad fotográfica de estas cámaras, pues son bastante básicas. Por otra parte, en cuanto a conectividad, cumple: tiene Dual SIM 4G, WiFi, Bluetooth, radio FM y jack de 3.5 mm para auriculares.

Precio y disponibilidad del Redmi A1

El Redmi A1 de 2 + 32 GB tiene un precio en India de 6499 rupias, que al cambio actual serían unos 82 euros. Se podrá comprar en los colores negro, azul y verde a partir del 9 de septiembre en el país asiático. ¿Cuándo se lanzará en el resto del mundo? Esperamos que pronto. Aquí te avisaremos cuando Xiaomi lo anuncie.