Los móviles Samsung más vendidos no son los de la serie Galaxy S como muchos piensan. Desde hace muchos años, la empresa surcoreana se ha ganado un lugar de honor en la gama baja y media-baja, principalmente gracias a su serie Galaxy M. Para muestra, el Galaxy M12 que es uno de los móviles más vendidos en Amazon España.

Esta serie de smartphones se caracteriza por tener grandes baterías a precios asequibles. Y así precisamente es el nuevo Galaxy M13; un móvil con 5000 mAh de batería, pantalla Full HD+ y cámara triple de 50 MP. Veamos sus especificaciones y precio oficial.

Todas las características del Samsung Galaxy M13

El Galaxy M13 es un smartphone básico que, aunque Samsung de momento aún no ha revelado su precio, debería ser bastante asequible. Mira su ficha técnica para enterarte de todas sus características.

Características Samsung Galaxy M13 Dimensiones y peso 76,9 x 165,4 x 8,4 mm. 192 gramos. Pantalla 6,6″ con resolución Full HD+, panel LCD y notch en forma de V. Procesador Exynos 850 con gráfica Mali-G52. RAM 4 GB. Almacenamiento 64 o 128 GB ampliable hasta 1 TB con micro SD. Cámara trasera Principal: 50 MP con f/1.8, AF y OIS.

Gran angular: 5 MP con f/2.2, FF.

Profundidad: 2 MP con f/2.4, FF. Cámara frontal 8 MP con f/2.2. Conectividad USB-C, Dual-SIM 4G, WiFi 5 de doble banda, Bluetooth 5, NFC, GPS, NFC, jack de 3.5 mm y lector de huellas lateral. Batería 5000 mAh. Sistema operativo One UI 4.1 con Android 12.

El móvil más vendido de Amazon, ahora con pantalla Full HD+

El Samsung Galaxy M13 viene con una pantalla de 6,6 pulgadas de resolución FHD+ con un notch en forma de V. El procesador que usa es el Exynos 850 acompañado por 4 GB de RAM y 64 o 128 GB de almacenamiento ampliable. Su batería es de 5000 mAh. Cuenta con una cámara triple trasera de 50 MP (principal), 5 MP (ultra gran angular) y 2 MP (profundidad). De los selfies se encarga una lente de 8 MP.

El Galaxy M13 ejecuta Android 12 bajo la capa One UI Core 4.1 de Samsung. «Core» significa que no todas las características vistas en One UI 4.1 estarán presentes, debido al hardware de nivel básico. Este M13 no tiene soporte para 5G, aunque si nos guiamos por las recientes filtraciones un M13 5G debería ser lanzado muy pronto.

Precio y disponibilidad del Samsung Galaxy M13

El Samsung Galaxy M13 se pondrá a la venta en Europa pronto. Su precio no lo sabemos todavía, pero debería rondar los 200 euros, según las filtraciones que nos llegan desde el mercado indio. Aquí te avisaremos cuando ya esté disponible en España.