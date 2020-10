¿Aún sigues jugando al Pokémon GO? No te culpamos. Pasan los años y este juego de realidad aumentada sigue siendo uno de los mejores que existen para móviles, además de ser muy original. Y es que esa mecánica de tener que buscar a los Pokémon en lugares del mundo real es sencillamente genial, ya que se ajusta a la perfección con lo que es Pokémon. Sin embargo, también hay que admitir que esta mecánica pasa a ser una molestia cuando te quedan pocos Pokémon para completar la Pokédex y no los encuentras.

Eventualmente, Pokémon GO te hará caminar como loco por todos lados en busca de criaturas o gimnasios ficticios, lo cual es bastante absurdo. Por suerte, existen mapas y rastreadores en Internet para Pokémon GO que te facilitarán mucho la tarea de capturar los Pokémon difíciles de encontrar. Si los usas, técnicamente harás trampa pues Niantic (los creadores del juego) consideran que es ilegal utilizar radares y mapas de terceros para sacar ventaja.

Por ello, muchos de los mapas y radares de Pokémon GO han sido demandados por la desarrolladora y, en consecuencia, fueron eliminados de Internet. No obstante, todavía quedan algunos que sorprendentemente han sobrevivido a las demandas. Aquí te los presentamos por si te interesa agilizar tu búsqueda de Pokémon en el juego.

POGOMap, un mapa muy completo con datos de migración de nidos

POGOMap es un mapa de Pokémon GO bastante simple en cuanto diseño, pero muy completo en contenido. Es capaz de mostrarte nidos, gimnasios, PokéParadas y hasta incursiones. Incluso, puede mostrarte información actualizada acerca de la migración de nidos para que sepas cuáles lugares de desove cambiaron o cuándo cambiarán. También te informa sobre los Asaltos del Team Rocket.

Si bien al abrir este mapa te pedirán que inicies sesión, debes saber que no es necesario usar una cuenta para disfrutar de todas las opciones de POGOMap. Eso sí, si quieres recibir alertas acerca de eventos en tu zona a través de Discord, pues evidentemente tendrás que usar una cuenta de Discord. Esto último puede ser de mucha utilidad para hallar Pokémon específicos.

Acceder | POGOMap

PokeHunter, para localizar gimnasios e incursiones

Si estás buscando un mapa especializado en la localización de gimnasios e incursiones, PokeHunter es lo que necesitas. Este mapa te muestra la ubicación exacta de cada gimnasio a tu alrededor, así como información detallada de los Jefes de Incursión. Es decir, datos acerca de sus movimientos, dificultad, etc. Así, podrás prepararte mejor para las batallas.

Además, PokeHunter te indica la hora de inicio y culminación de las incursiones, al igual que los Pokémon que participarán en la batalla. También es capaz de decirte qué equipo está defendiendo un determinado gimnasio. Si te interesa ir a una ubicación, solo debes pulsarla y PokeHunter te dará un enlace para que la abras en Google Maps. Genial, ¿no?

Acceder | PokeHunter

GO MAP, el mejor para rastrear los Pokémon

¿Buscas una app que rastree en tiempo real la ubicación de los Pokémon en Pokémon GO? Entonces prueba GO MAP. Actualmente, este es el mejor mapa que existe para encontrar Pokémon en cualquier parte del mundo, aunque también puede rastrear gimnasios y PokéParadas. Eso sí, en GO MAP son los propios jugadores de Pokémon GO los que notifican dónde está cierto Pokémon, por lo que no es un mapa 100% infalible.

Aun así, es una buena guía para saber dónde suele estar el Pokémon específico que andas buscando. Lo único malo de esta app es que, en las grandes ciudades, muestra una densidad enorme de Pokémon e información del juego, por lo que resulta muy difícil navegar en ella y el mapa tarda en cargar una eternidad.

Acceder | GO MAP

The Silph Road, encuentra jugadores de Pokémon GO cerca de ti

A veces lo que hace falta para dominar Pokémon GO es la ayuda de jugadores veteranos en el juego que conocen todos los secretos y que pueden darte una mano. Pero, ¿cómo puedes encontrar jugadores de Pokémon GO que te ayuden? Fácil, con el mapa The Silph Road. Esta aplicación te muestra todos los grupos de Pokémon GO creados en Discord o Telegram cerca de ti para que puedas unirte a ellos.

Incluso, puedes unirte a grupos de otras partes del mundo para descubrir sus secretos. La mayoría de estos grupos son bastante activos, por lo que podrás aprender y divertirte con ellos de manera interactiva. Así que, si tus amigos no juegan a Pokémon GO y no tienes con quién compartir tu entusiasmo por este juego, The Silph Road te será de mucha ayuda.

Acceder | The Silph Road

¡Esos son todos! Si conoces algún otro mapa o rastreador de Pokémon GO que todavía funciona, compártelo con nosotros dejándonos un comentario.