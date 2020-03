¿Buscar ser el mejor entrenador de todo Pokémon Go? Pues atento, porque lo que te mostraremos te ayudará a llegar a esa meta. Sí, y es que, ¿no te ha pasado que no sabes donde ubicar un gym o una incursión en específico? Es por eso que hoy te diremos cómo localizar gimnasios e incursiones en Pokémon Go con estos mapas.

De esta forma podrás conseguir más objetos, tener mejores Pokémon y ser el mejor entrenador de Pokémon Go. Combinado con estos trucos para Pokémon Go el resultado puede ser brutal.

¿Cómo se pueden localizar gimnasios e incursiones en Pokémon Go?

A continuación verás varios sitios webs a los que podrás acceder para poder ver de forma detallada dónde quedan los gimnasios, incursiones y poképaradas más cercanas. Es importante que sepas que todos estos mapas funcionan con el GPS de tu móvil o PC así que deberás otorgarle el permiso correspondiente para que puedan servir.

Además, ten en cuenta que al saber dónde quedan las incursiones, puedes intentar hacerte con un Pokémon shiny. Si no sabes cómo se hace, tranquilo, acá te dejamos una guía sobre cómo capturar a un Pokémon variocolor o shiny en Pokémon Go.

PogoMap

PogoMap es la primera opción con la que podrás encontrar gimnasios e incursiones en Pokémon Go. Esta te muestra las poképaradas con un cubo de color azul, mientras que los gimnasios te los muestra con un triángulo de color naranja. Además, a tu derecha podrás hacer click en cualquiera de las poképaradas o gimnasios cercanos y te mostrará cómo son para que puedas ubicarlas más rápido.

También es importante destacar que PogoMap tiene un contador de tiempo que te muestra la próxima actualización del mapa, para luego poder mostrarte los nuevos gimnasios e incursiones en caso de que Niantic haya actualizado esta información.

Para ingresar a PogoMap pincha aquí.

Pokemap

Pokemap es una herramienta un poco diferente, es algo desordenada y no te muestra las incursiones, pero sí te muestra de forma detallada los Pokémon y los gimnasios. Pero lo más importante de todo es que tiene un buscador en el que puedes colocar el Pokémon que deseas atrapar y te dará la ubicación exacta para poder conseguirlo.

Los gimnasios también están, pero no te muestra cómo son ni de qué tipo, eso tendrás que verlo ya dentro de Pokémon Go. Pese a esto, Pokemap sigue siendo una muy buena herramienta para poder encontrar Pokémon y gimnasios. Este es el sitio web que recomendamos para poder conseguir a un shiny, ya que sabrás donde conseguir al Pokémon que deseas.

Para ingresar a Pokemap pincha aquí.

Detective Pikachu

Detective Pikachu te muestra únicamente dónde están las incursiones (raids). Para poder encontrarlas, deberás pinchar en el único signo que te parece en el mapa. Además, también te muestra una opción de otros entrenadores registrados que buscan ayuda para poder realizar todas las incursiones. Así que si buscas compañeros, puedes usar Detective Pikachu para eso. Te permitirá acceder a grupos de Telegram privados de tu zona para organizarlas.

Para ingresar a Detective Pikachu pincha aquí.

Aunque por la web hay otras opciones que también te ofrecen la ubicación exacta de las incursiones y los gimnasios, las tres que te mostramos son las mejores, ya que las otras no suelen cargar y no están actualizadas.

Desde Androidphoria te recomendamos utilizar estas herramientas para que puedas mejorar como entrenador y hacerte con todos los Pokémon de Pokémon Go. Pero cuéntanos, ¿qué te han parecido estas opciones, te han gustado? Tu opinión nos importa, háznosla saber en los comentarios.