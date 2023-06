Aunque en Android ya existían emuladores para Nintendo Switch, el lanzamiento de Yuzu en móviles vino a cambiar el tablero completamente. El que es el mejor emulador de Switch para ordenadores llegó a Android pegando con muchísima mucha fuerza.

En menos de un mes, el equipo pasó de ofrecer soporte únicamente a los chips Snapdragon de Qualcomm para también ofrecer compatibilidad con montones de SoC MediaTek, Samsung Exynos y Google Tensor. Además, ya existen todo tipo de trucos para mejorar el rendimiento de este emulador si es que tu móvil va demasiado justo.

Sin embargo, ¿de qué sirve un emulador de consolas sin juegos? El equipo de Yuzu lo sabe, así que han ido añadiendo juegos compatibles poco a poco. ¿Cuáles son los mejores? El catálogo de Switch es muy completo y Yuzu permite probar muchos títulos, aunque buena parte no se emulan del todo bien (por ahora). ¿Qué fue lo que hicimos? Nos pusimos a investigar y probar para dar con aquellos que corrían bien en el emulador. Luego hicimos una selección y ahora sabemos que estos definitivamente son los 10 mejores juegos de Nintendo Switch jugables en Android con Yuzu.

Por supuesto, recuerda que para emularlos en tu móvil tendrás que tener una copia original en casa, pues de lo contrario estarías violando la propiedad intelectual de Nintendo. Dicho esto, ¿comenzamos?

Super Smash Bros Ultimate: el juego de lucha más famoso de Nintendo corre genial en Yuzu para Android

¿Existe acaso un juego de lucha más frenético y adictivo que los de la saga Super Smash Bros? Puede que te guste Mortal Kombat, Tekken y hasta Street Fighter, pero nada como pasar horas machacando botones y venciendo a tus amigos en una tarde de Super Smash Bros Ultimate.

Ahora bien, ¿qué tal va este juego en Android usando Yuzu? Al igual que en la versión para ordenadores, el juego se emula con varios glitches gráficos o de audio. Si embargo, es un juego que puede completarse al 100% y es de los que mejor rendimiento ofrece al emularse.

Super Mario Odyssey: la aventura mundial en 3D de Mario puede jugarse en tu móvil

Si hay un juego que niños y adultos aman por igual son los de Mario, el personaje más famoso del mundo de los videojuegos. Como cabría esperar, el rey de las plataformas tuvo su gran juego en 3D para la Nintendo Switch, que es nada más y nada menos que Super Mario Odyssey. Seguro lo conoces, pues no necesita presentación, pero podemos decirte que es un título tan querido como fue Super Mario 64 en su momento.

El rendimiento de este juego es sencillamente brutal en Yuzu, especialmente para un título que tiene tantos elementos 3D en pantalla. Sin embargo, sí hay algunos errores gráficos y de sonido muy puntuales, pero nada que no permita disfrutar el juego de 0 al 100%.

Por cierto, si te gustan mucho los juegos del fontanero, también puedes echarle un ojo Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Esta es una reedición del juego de 2013 para WiiU con algunos añadidos, razón por la que no le dedicamos una sección aparte. Sin embargo, probablemente sea el juego que mejor se emula en Yuzu actualmente (rendimiento de 10 y prácticamente 0 glitches).

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD: ¿qué es una consola de Nintendo sin Link y compañía?

Como buen nintendero que soy, considero que no existe una saga más rica, completa, carismática y espectacular que The Legend of Zelda. Las aventuras de Link son sencillamente mágicas y seguramente una de las razones por las que quieres emular una Switch en tu móvil es para esto.

Por desgracia, ni Tears of The Kingdom ni Breath of the Wild pueden emularse con suficiente fluidez y calidad en Android (por ahora). No obstante, todavía puedes disfrutar de un juegazo como Skyward Sword HD en tu smartphone.

Este título se ejecuta con muy buen rendimiento, así como relativamente pocos errores gráficos o sonoros. Aparte, si eres todo un nostálgico de la serie, también puedes probar The Legend of Zelda Link’s Awakening, el remake del juego de 1993.

Mario Kart 8 Deluxe: las carreras más locas y divertidas de Switch también llegan a Android

Mario Kart es la IP de carreras de fantasía por excelencia y Mario Kart 8 Deluxe puso la vara altísima para cualquier rival (o secuela). Competirás contra otros 11 rivales en más de 80 circuitos diferentes y podrás elegir hasta 43 personajes.

Como SSB Ultimate, Mario Kart 8 Deluxe es (por ahora) el juego más completo de toda esta serie con muchísima diferencia y te asegurará montones de horas de diversión. Su rendimiento en Yuzu para Android tiene algunos errores gráficos y de sonido importantes, pero es perfectamente jugable y va a buena velocidad.

Persona 5 Royal: esta joya de los RPG es perfectamente jugable en Android

Una serie de videojuegos que volvió por todo lo alto tras varios años en la sombra fue ‘Persona’. Es un RPG súper entretenido y Persona 5 está considerado como uno de los mejores en la última década.

Esto por sí solo es genial, pero Persona 5 Royal (su edición mejorada) llegó en 2022 a Nintendo Switch para romper todos los esquemas. De hecho, sus puntuaciones en numerosos portales especializados tienden a rozar la perfección, algo que no es poca cosa. En Yuzu para Android se ejecuta de forma fantástica y con muy pocos errores.

Ori and the Will of the Wisps: el metroidvania que es también una obra de arte

Los juegos de plataforma son geniales, pero si les agregas un poco de acción y un desarrollo no lineal obtienes un subgénero increíble: los metroidvania. Ori and the Will of the Wisps es considerado una de las máximas expresiones del género en los últimos años, pues es absurdamente bueno y entretenido.

No obstante, también tiene un punto único a su favor: su apartado artístico. Sin ser un título excesivamente demandante a nivel gráfico, Ori and the Will of the Wisps tiene un diseño precioso en todos y cada uno de sus niveles.

Si vas dispuesto a darle una oportunidad podrás hacerlo en tu móvil usando Yuzu, pues la ejecución va a buena velocidad (aunque con algunos errores). Eso sí, te invitamos a que también le des una oportunidad a su precuela: Ori and the Blind Forest.

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3: un juego de peleas al nivel de los Budokai Tenkaichi, pero de ninjas

Ultimate Ninja Storm 3: Full Burst es el videojuego más completo y entretenido que podrás encontrar sobre Naruto. Su sistema de batallas es brutal, te permite seguir muy bien la historia y sus gráficos son muy fieles a los vistos en el anime.

Sí, puede que compararlo con joyas como los DBZ: Budokai Tenkaichi parezca demasiado atrevido de mi parte, pero ciertamente no les pierde partido. ¿Lo mejor de todo? Yuzu para Android lo ejecuta bastante bien, al mismo nivel que en la versión para ordenadores. Sí, hay ciertos errores gráficos, pero nada del otro mundo que dañe la experiencia.

Diablo III – Eternal Collection: el complemento perfecto para Diablo Inmortal puede disfrutarse en Android

Diablo es una serie mítica dentro del mundo del entretenimiento, especialmente si te gustan los juegos de rol de acción (ARPG). Con toques de Roguelike y algo de Hack and Slash, Diablo III es un juego increíblemente retador donde tendrás que probar tus habilidades constantemente.

Una vez más, la historia te llevará al mundo humano de Santuario. Sin embargo, esta vez será para evitar que el día del juicio final sea desatado por dos demonios menores (o eso te hacen creer). Su lore es tan genial como el de entregas anteriores y es un juego que ha envejecido realmente bien para tener más de 10 años encima (la versión original).

En Yuzu para Android se ejecuta bastante bien, pudiendo completarse sin problema. Aparte, la versión de Diablo III para la Nintendo Switch es la Eternal Collection, que incluye la expansión Reaper of Souls y el paquete Ascenso del Nigromante. Es un juegazo para complementar Diablo Inmortal.

Donkey Kong Country – Tropical Freeze: los monos toman tu móvil gracias a Yuzu

Para los que ya tenemos cierta edad hablar de los Donkey Kong Country es recordar varios de los mejores juegos de plataformas en 2D de nuestra infancia. Tropical Freeze revivió la saga después de muchos años y lo hizo por todo lo alto.

En esta ocasión, un grupo de animales antropomórficos que parecen vikingos son el enemigo a vencer, pues han invadido y congelado la isla Kong y tendrás que recuperarla. El rendimiento de Yuzu para Android en este juego es tan bueno como el resto de la lista, aunque sí hay algunos glitches gráficos.

Pokémon Espada: la octava generación de Pokémon te espera en Android

Junto con Mario y Zelda, la santa trinidad de Nintendo se completa con los juegos de Pokémon. Desde sus primeros títulos para la Game Boy, la saga de Game Freak ha tenido presencial en todas las consolas de Nintendo hasta hoy día y la Switch no iba a ser la excepción.

Pokémon Espada forma parte de la octava generación y te llevará a pasear a Galar donde encontrarás nuevas especies y distintas variantes regionales. Es la primera entrega (junto a Escudo) bajo el modelo de mundo abierto totalmente en 3D en la línea clásica, lo cual es genial.

Por alguna extraña razón, solamente Pokémon Espada se ejecuta bien en Yuzu para Android, tal como sucede en la versión para ordenadores. Pokémon Escudo presenta varios problemas que no permiten completarlo y Arceus, Escarlata y Púrpura de momento son imposibles de jugar. Esto último es una lástima, pues son los juegos más nuevos, pero no podíamos dejar este listado sin un juego de Pokémon.