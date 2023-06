Si estás configurando el emulador Yuzu en Android, seguramente pasaste por el proceso de instalar las keys y te llamó la atención la opción de «Install GPU Driver». Y es que una de las grandes ventajas de este emulador es que te permite instalar controladores personalizados para la gráfica de tu dispositivo que pueden mejorar la compatibilidad con emulador y aumentar los FPS en algunos juegos.

Ahora bien, si no entiendes muy bien de qué va esto de los drivers GPU para Yuzu en Android, no te preocupes porque aquí te explicaremos todo lo que necesitas saber. A continuación, aprenderás qué son los drivers de GPU, por qué son importantes para Yuzu, dónde puedes conseguirlos y cómo instalarlos en tu Android. ¡Vamos allá!

¿Qué son los GPU Driver en Yuzu para Android y de qué sirven?

Los «GPU Drivers» son unos controladores que permiten optimizar el rendimiento de la tarjeta gráfica de tu Android y mejorar la compatibilidad con el emulador Yuzu. Como bien sabes, Yuzu es un emulador que te permite jugar a tus juegos favoritos de la Nintendo Switch en tu móvil o tablet. Sin embargo, para que funcione correctamente, necesitas tener unos drivers adecuados y actualizados.

Actualmente, los drivers por defecto brindan un excelente rendimiento, mientras que los drivers custom o personalizados suelen causar errores, ya que aún están en fase experimental y no hay muchos desarrolladores trabajando en ellos. Sin embargo, se espera que en el futuro los drivers custom mejoren y permitan optimizar aún más el rendimiento de Yuzu con tu móvil Android.

Ten en cuenta que ahora mismo solo hay GPU drivers para los móviles con procesadores Qualcomm Snapdragon, puesto que Yuzu solamente es compatible con estos SoCs. Además, la mayoría de los que encontrarás están diseñados para mejorar el rendimiento en los chips Snapdragon de generaciones antiguas. Así que si tienes un móvil Android relativamente nuevo, ni te preocupes por estos drivers porque probablemente no te ayudarán mucho.

¿Cómo saber si necesitas instalar o actualizar los GPU Driver?

Una forma sencilla es comprobar si tu dispositivo Android cumple con los requisitos mínimos para ejecutar Yuzu. Estos son:

Procesador: Qualcomm Snapdragon 865 o superior .

. Gráfica: Adreno 600 o superior (preferiblemente Adreno 700).

(preferiblemente Adreno 700). RAM: 8 GB (preferiblemente 12 GB o más).

Si tu dispositivo cumple con estos requisitos, entonces puedes instalar Yuzu desde la Play Store y probar algunos juegos. Si notas que los juegos se ven mal, se cuelgan o van muy lentos, entonces es probable que necesites instalar o actualizar los GPU Drivers.

Yuzu no inicia los juegos por incompatibilidad con drivers, ¿qué hago?

Ahora bien, antes de mostrarte cómo descargar e instalar los drivers para la gráfica de tu Android, es importante que sepas que estos controladores solo te ayudarán si tu móvil cumple con los requisitos mencionados anteriormente. Específicamente, debes cumplir con el requisito del procesador para poder instalar drivers personalizados. No olvides que, aunque puedas descargar e instalar Yuzu en tu Android, eso no significa que sea compatible.

Si Yuzu no inicia los juegos en tu Android por incompatibilidad con los drivers, seguramente es porque tu dispositivo utiliza un procesador MediaTek, Unisoc, Exynos, Tensor o Kirin. En ese caso, no hay nada que hacer. La gráfica de tu smartphone no es compatible con Yuzu y no hay driver GPU que lo solucione. Para saber a ciencia cierta qué procesador tiene tu móvil, te recomendamos comprobarlo con la app CPU-Z.

GPU Drive para Yuzu de Android: dónde descargarlos y cómo instalarlos

Para instalar unos drivers para la GPU de tu dispositivo Android que te permitan mejorar el rendimiento de Yuzu, sigue estos pasos:

Verifica qué modelo exacto de procesador tiene tu móvil o tablet Android . Es importante para luego saber qué drivers descargar. Para ello, haz uso de la app CPU-Z (te dejamos el cajetín de descarga al final de este paso a paso.)

. Es importante para luego saber qué drivers descargar. Para ello, haz uso de la app CPU-Z (te dejamos el cajetín de descarga al final de este paso a paso.) Descarga los drivers GPU compatibles con tu Android . Puedes descargarlos desde este repositorio de GitHub donde se especifica con qué procesadores son compatibles cada uno de los drivers disponibles. También puedes descargarlos todos en un pack con este enlace.

. Puedes descargarlos desde este repositorio de GitHub donde se especifica con qué procesadores son compatibles cada uno de los drivers disponibles. También puedes descargarlos todos en un pack con este enlace. Abre Yuzu en tu dispositivo y ve a Settings > Install GPU Driver .

. Pulsa en Install para iniciar la instalación de los drivers de GPU.

para iniciar la instalación de los drivers de GPU. Selecciona el driver que quieres instalar. Debes tener los drivers en una carpeta de tu Android (puede ser cualquiera, siempre y cuando no sea la de descargas). Y ten en cuenta que no es necesario descomprimirlos, ya que el emulador los procesa en formato ZIP.

¡Eso es todo! Es probable que los primeros drivers que instales no te funcionen o empeoren el rendimiento. Tal y como está la escena ahora mismo, encontrar los drivers GPU perfectos para tu dispositivo es cuestión de ensayo y error. Así que prueba con otros diferentes hasta dar con los que de verdad te brinden una mejora en rendimiento.

¿Cómo desinstalar los drivers GPU instalados en Yuzu para Android?

Si no te gustan los drivers GPU que has instalado y quieres volver a los predeterminados (los que utiliza de serie el emulador), haz lo siguiente:

En Yuzu, ve a Settings y selecciona Install GPU Driver .

. Presiona la opción Default.

¡Listo! De esta manera, el emulador regresará a como estaba antes, con los drivers por defecto que ofrece tu móvil.

En fin, con estos pasos, podrás instalar los drivers de GPU para Yuzu en tu Android y disfrutar de tus juegos favoritos de Switch en tu smartphone o tablet. Recuerda que Yuzu es un proyecto en desarrollo y que puede presentar errores o incompatibilidades con algunos juegos o dispositivos. Si tienes algún problema con Yuzu, puedes consultar su página web oficial o su servidor de Discord para obtener ayuda o reportar bugs.