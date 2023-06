Las keys en los emuladores de Nintendo Switch son archivos que contienen información de seguridad necesaria para ejecutar juegos en el emulador. Estos archivos se pueden obtener de la consola Nintendo Switch original y se utilizan para descifrar los juegos y ejecutarlos en el emulador.

Es importante tener en cuenta que la obtención y uso de estas keys puede ser ilegal y violar los términos de servicio de Nintendo. Si bien las keys para Yuzu se pueden descargar desde este enlace o desde la comunidad NewYuzuPiracy de Reddit, es ilegal emular utilizando keys que no has extraído de tu propia consola Nintendo Switch, al igual que no es legal emular juegos cuyas ROMs no has extraído de tus propios cartuchos.