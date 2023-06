Yuzu, El mítico emulador de Nintendo Switch, llegó oficialmente a Android a finales de mayo. Desde entonces, esta aplicación está arrasando entre los usuarios que aprovechan todo el potencial de sus móviles para ejecutar sus juegos favoritos de la consola de Nintendo.

En menos de un mes ya han salido diferentes configuraciones para mejorar el rendimiento, solucionar algunos problemas y hasta ejecutar nuevos juegos. Ahora, la lista de móviles compatibles con este emulador se expande de manera exponencial. ¿Por qué? Porque Yuzu para Android ya soporta móviles con procesador MediaTek, Exynos y Tensor.

📣We've heard you loud and clear!!

📱yuzu on Android now supports G-series Mali GPUs

So many of our excited users were missing out, until now:

Mediatek, Exynos, Tensor, and more can enjoy what yuzu has to offer!

Download now: https://t.co/mXtxfUeqF2#yuzuemu #NintendoSwitch pic.twitter.com/o2kgXR75nN

— yuzu (@yuzuemu) June 18, 2023