Si estás intentando jugar a juegos de Nintendo Switch en tu dispositivo Android usando el emulador Yuzu, puede que te encuentres con un mensaje de error que dice «Tu ROM está encriptada» o «Your ROM is encrypted». Esto significa que el archivo del juego que estás usando no puede ser ejecutado por Yuzu y necesita ser descifrado primero. En este artículo, te mostraré cómo solucionar este error y disfrutar de tus juegos favoritos en Yuzu para Android.

¿Por qué me aparece el error «Your ROM is encrypted» en Yuzu para Android?

Normalmente, el causante de este error son las keys. Por si no lo sabes, las keys es un archivo que contiene la información de seguridad necesaria para ejecutar los juegos en el emulador. En otras palabras, es el archivo que se utiliza para descifrar los juegos y lanzarlos.

Si no tienes las keys, están desactualizadas o las instalaste mal, Yuzu no podrá descifrar el juego y es normal que te diga «Your ROM is encrypted» (tu ROM está encriptada, en español). Es decir, la ROM está bloqueada y no tienes las llaves necesarias para desbloquearla y poderla ejecutar.

Si tienes el error «Your ROM is encrypted» en Yuzu para Android, prueba esta solución

Para solucionar el error de «Your ROM is encrypted» de Yuzu en Android, te recomendamos reinstalar las keys en el emulador, asegurándote de instalar unas keys actualizadas que sean capaces de descifrar tu juego. ¿Cómo? De la siguiente manera:

Descarga el archivo «prod.keys» más actualizado que encuentres. En nuestro artículo de instalar keys en el emulador Yuzu para Android podrás encontrar una versión bastante reciente o puedes buscarlo en prodkeys.net.

Abre el gestor de archivos de tu móvil.

Entra en la carpeta de Descargas o Download y mantén pulsado el archivo o carpeta de las keys que descargaste.

Mueve el archivo prod.keys a otra carpeta, fuera de la de Descargas . Es importante que no dejes este archivo en la carpeta de descargas, puesto que Yuzu no lo reconocerá allí.

Seguidamente, abre Yuzu y dirígete al apartado de Settings (toca la rueda dentada que está en la esquina inferior derecha).

Ve hacia abajo y presiona en Install prod.keys .

. Selecciona el archivo prod.keys en la ubicación donde lo dejaste (recuerda que debe estar descomprimido) y selecciónalo.

¡Eso es todo! Si todo salió bien, deberías ver el mensaje «Keys successfully installed».

Intenta lanzar nuevamente el juego que te daba error y verifica si ahora te funciona. Si sigue mostrándote el error «Your ROM is encrypted», te recomendamos cambiar los drivers en tu móvil, como te explicamos en este artículo de GPU Driver para Yuzu en Android.