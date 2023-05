Si hay algo que debemos aplaudirle a MediaTek es que en los últimos dos años ha empezado a marcarle pauta a Qualcomm. Sí, los grandes fabricantes de móviles siguen prefiriendo a esta última al momento de diseñar sus móviles premium, pero cada vez son más los que voltean hacia la acera de enfrente.

¿La razón? Sencillo, la firma china viene haciendo las cosas increíblemente bien e incluso ya es capaz de competir contra los americanos en la carrera por el chip móvil más potente. Lo hicieron a finales del 2022 con el Dimensity 9200, pero Qualcomm les respondió con el Snapdragon 8 Gen 2. Ahora, MediaTek decidió devolverles el golpe, pues el nuevo Dimensity 9200+ pondrá a temblar a todos y es un rival de cuidado para Qualcomm.

Todas las especificaciones técnicas del MediaTek Dimensity 9200+

Características MediaTek Dimensity 9200+

CPU 1x núcleo ARM Cortex-X3 a 3,35 GHz (alto rendimiento).

3x núcleos ARM Cortex-A715 a 3 GHz (rendimiento).

4x núcleos ARM Cortex-A510 a 1,8 GHz (ahorro energético). Proceso de fabricación 4 nm de segunda generación de TSMC. GPU ARM Immortalis G-715 MC11 compatible con trazado de rayos, Variable Rate Shading (VRS), HyperEngine 6.0, Vulkan 1.3, ARM Fixed Rate Compressión (AFRC) y Frame Rate Smoother 2.0.

Inteligencia Artificial APU 690 de sexta generación con un 35% más de rendimiento que la NPU de quinta generación. Memoria RAM y almacenamiento

LPDDR5X hasta 8×5 Gbps de velocidad de transmisión.

UFS 4.0. Pantalla Chip MediaTek MiraVision 890. 5K con tasa de refresco de 60 Hz.

con tasa de refresco de 60 Hz. WQHD con velocidades hasta 144 Hz.

El Dimensity 9200+ es un 9200 con esteroides, pero le vale para convertirse en el nuevo rey

Tal como hace Qualcomm desde hace algunos años, MediaTek se ha ido acostumbrando a lanzar chips de mitad de temporada para refrescar el mercado. Lo hace principalmente en las gamas más altas y su último representante es el Dimensity 9200+.

Si nos ponemos estrictos, este SoC es el mismo Dimensity 9200 de noviembre de 2022, pero con overclock. Concretamente, MediaTek aumentó la frecuencia de reloj de la CPU y el chip gráfico (GPU) para exprimir un poco más su rendimiento, pero en esencia es idéntico. ¿De cuánto fue la subida de vueltas? La listamos a continuación:

El supernúcleo Cortex-X3 ahora funciona a 3,35 GHz (antes funcionaba a 3,05 GHz).

(antes funcionaba a 3,05 GHz). Los tres núcleos Cortex-A715 suben hasta los 3 GHz (antes 2,85 GHz).

(antes 2,85 GHz). Los cuatro núcleos Cortex-A510 se mantienen iguales funcionando a 1,8 GHz.

Con este overclock, el núcleo Cortex-X3 del Dimensity 9200+ se pone prácticamente a la par del Cortex-X3 del Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Este último funciona a una frecuencia de 3,36 GHz, pero es solo en la versión exclusiva para los móviles de Samsung. ¿Significa que sigue siendo más potente el chip de Qualcomm? Ya verás que no, porque el rendimiento también depende de otros factores, pero no nos adelantemos.

Volviendo al interior de este fabuloso SoC, el chip gráfico sigue siendo el Mali-G715 Inmortalis MC11 de 11 núcleos y compatible con ray tracing. No obstante, MediaTek reveló que aumentaron su frecuencia de funcionamiento en un 17% para exprimir su rendimiento a un nuevo nivel. Del resto, y como ya hemos dicho más arriba, el Dimensity 9200+ mantiene las mismas características del Dimensity 9000 estándar, entiéndase:

WiFi 7 de triple banda y Bluetooth 5.3 con LE.

y Bluetooth 5.3 con LE. Conectividad 5G con una velocidad de bajada hasta 7,9 Gbps.

con una velocidad de bajada hasta 7,9 Gbps. APU 690 de sexta generación.

Soporte para pantallas con resolución hasta 5K @ 60 Hz y Full HD+ @ 240 Hz .

. Soporte para cámaras de hasta 200 MP y grabación 8K @ 30 fps.

El Dimensity 9200+ se convierte en el chip más potente del mundo y pronto estará disponible

Aunque MediaTek no presenta benchmarks propios ni se llena la boca cuando sus chips superan a sus rivales, lo cierto es que los usuarios y filtradores terminan haciendo esta tarea. Hace unos días se filtró el primer puntaje del Dimensity 9200+ en Geekbench y el resultado fue el esperado: con las mejoras en las frecuencias de reloj, el MediaTek Dimensity 9200+ superó al Snapdragon 8 Gen 2 y se convirtió en el nuevo rey del mercado móvil.

Sí, es probable que con el rumoreado lanzamiento adelantado del Snapdragon 8 Gen 3 en unos meses esto deje de ser así. No obstante, ahorita la nueva monarca de la potencia móvil es MediaTek y eso es indiscutible.

Ahora bien, seguro te andas haciendo una pregunta: ¿cuándo llegarán los primeros smartphones y tablets con el Dimensity 9200+ al mercado? MediaTek solamente reveló que este chip ya está a la venta, pero no dijo nada sobre qué móviles lo llevarán.

Aun así, gracias a benchmark filtrado sabemos que el primero está bastante cerca, tanto como que podría estar disponible para finales de mayo. Será un móvil fabricado por Vivo (supuestamente el Vivo X90S), aunque puede que no llegue al mercado global.

De hecho, esto último es un reto pendiente para MediaTek, ya que el Dimensity 9200 solamente salió de China con el Vivo X90 Pro. Por tanto, le corresponde al Dimensity 9200+ llegar más lejos con diferentes dispositivos y marcas. ¿Lo logrará?