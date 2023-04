Tras el Snapdragon 8 Gen 2, el Snapdragon 8+ Gen 2 debería ser el próximo procesador de gama alta en la lista de lanzamientos de Qualcomm, si nos apegamos a la tradición de la compañía. Sin embargo, se han filtrado tantos datos del Snapdragon 8 Gen 3 y tan pocos del Snapdragon 8+ Gen 2 que cada vez parece más real que este año la empresa estadounidense se saltará la variante Plus de su procesador insignia.

El filtrador Yogesh Brar, cuyo historial de aciertos no es muy regular, ha afirmado en su cuenta de Twitter que no habrá Snapdragon 8+ Gen 2, así que no esperes que tu próximo móvil lo lleve. Al parecer, en los planes de Qualcomm no está lanzar el SD+ 8 Gen 2 en los próximos meses y probablemente nunca.

Según el leaker, los lanzamientos que hará Qualcomm en lo que queda de 2023 son estos (no están en un orden específico):

Snapdragon 8 Gen 3

Snapdragon 7 Gen 3

Snapdragon 6 Gen 2

Snapdragon 4 Gen 2

Probablemente, todos estos chips llegarán en el último trimestre del año, ya que sus generaciones anteriores aún están muy recientes.

No tendremos Snapdragon 8+ Gen 2, pero el Snapdragon 8 Gen 3 ya está muy cerca

Que Qualcomm vaya a lanzar directamente el Snapdragon 8 Gen 3, saltándose el Snapdragon 8+ Gen 2, se puede leer de diferentes maneras. Puede que el salto en potencia que va a dar el próximo chip de Qualcomm es tan grande que tienen más sentido que pertenezca a una nueva generación a que sea una variante Plus.

O quizás la variante Plus que tenían preparada no se diferencia lo suficiente del Snapdragon 8 Gen 2 y han decidido enfocar sus esfuerzos en un sucesor digno. No lo sabemos. Lo cierto es que ya se ha filtrado el Snapdragon 8 Gen 3 y tiene un rendimiento brutal que aplasta al Apple A16 Bionic. Además, desde China ya reportan que sus especificaciones serán increíbles:

Núcleo principal de Cortex-X4 a 3,7 GHz sin precedentes.

sin precedentes. Cinco núcleos potentes para el rendimiento y dos núcleos pequeños para la eficiencia.

Nueva GPU de nombre Adreno 750 .

. Tecnología de fabricación de 4 nm de TSMC , pasando del nodo N4 al N4P, que ofrece una ligera mejora en eficiencia.

, pasando del nodo N4 al N4P, que ofrece una ligera mejora en eficiencia. Tecnología Snapdragon Game Super Resolution para jugar en 4K y 60 FPS.

De momento, eso es todo lo que sabemos sobre el Snapdragon 8 Gen 3. Coméntanos… ¿qué crees que hará Qualcomm en su próxima generación de procesadores para móviles de gama alta?