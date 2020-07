¿Eres fanático de los juegos de peleas? Entonces este post es para ti. Porque hoy te diremos cuáles son los mejores juegos de peleas para móviles. En esta lista encontrarás de todo, desde los juegos más clásicos y famosos de este género, hasta nuevos títulos que están dando mucho que hablar. ¿Preparado? Mejor que lo estés, porque estamos seguros de que te vas a quedar viciado con alguno de estos increíbles juegos.

¿Cuáles son los 10 mejores juegos de peleas para móviles?

Si bien a continuación te vamos a presentar los 10 mejores juegos de peleas para móviles, aquí también te dejamos una lista de 5 juegos parecidos a Free Fire para Android, por si te gustan los shooters.

Street Fighter IV Champion Edition

Street Fighter es, sin duda, una de las sagas más reconocidas e importantes dentro de los videojuedos de lucha. Con más de 30 años, desde su primera aparición, el amuleto de la suerte de Capcom ha seguido enamorando a diferentes generaciones con sus increíbles títulos.

En esta ocasión nos llega Street Fighter IV Champion Edition, un juego de la saga destinado solo para teléfonos inteligentes. Cuenta con unos increíbles gráficos y podrás jugarlo aunque tu móvil no sea tan potente. También es importante destacar que la versión gratuita del juego te permitirá usar a Ryu, pero si quieres desbloquear otros personajes, tendrías que optar por la versión de pago.

Skullgirls

Si te gustó Marvel Vs. Capcom, este juego es para ti. La versión para móviles de las Skullgirls es uno de los mejores juegos de peleas que puedes encontrar hoy día en la Play Store. En Skullgirls tienes diferentes modos de juego, contenido RPG, eventos especiales, PvP, modo historia y mucho más.

Shadow Fight 3

Shadow Fight 3 es el último título de la saga que muchos consideran como el primer juego serio de peleas para teléfonos inteligentes. Esto es así porque esta saga nació, creció y sigue desarrollándose solo para dispositivos móviles. Lo que significa que todos los elementos del juego se han pensado y diseñado de tal forma que la experiencia sea la de un verdadero juego de peleas en una pantalla de pequeñas dimensiones y controles táctiles.

En Shadow Fight 3 tendrás que personalizar tu equipamiento y armas para poder vencer a todos tus rivales. Además, esta edición viene con gráficos mejorados, perfectos para destacar las nuevas armas, armaduras, historia y nuevos mapas.

Marvel Batalla de Superhéroes

Marvel Batalla de Superhéroes es un juego que cuenta con una gran cantidad de los héroes de esta franquicia, por no decir todos. Podrás escoger al héroe de tu agrado y enfrentarte a los villanos más reconocidos de Marvel como también a otros héroes.

Un punto a destacar de Marvel Batalla de Superhéroes es su jugabilidad, ya que es un juego con controles realmente sencillos de utilizar, lo que hace que hasta los más niños puedan disfrutarlo. Tan solo tienes que tocar la pantalla y arrastrar tu dedo hacia la derecha y la izquierda para ejecutar diferentes golpes. Mientras tanto, una barra de poder se irá llenando para que puedas utilizar los súper ataques de los héroes.

Dragon Ball Legends

En Dragon Ball Legends encontrarás a casi todos los personajes de la franquicia, incluidos a los héroes y villanos de Dragon Ball GT. Este increíble juego cuenta la historia de Shallot, un nuevo personaje creado por Akira Toriyama, quien es despertado por Trunks.

Los gráficos en 3D son realmente increíbles, parece que no estás jugando desde el móvil. Los combates son fluidos y cuenta con una jugabilidad bastante sencilla. Si de niño fuiste amante de Dragon Ball, este juego es para ti.

Mortal Kombat

Si eres un fan de los juegos de lucha, Mortal Kombat tiene que estar en tu catálogo de juegos. Cuentas con todos los personajes de todos los títulos de la franquicia. En Mortal Kombat tendrás PvP, batallas 3 Vs 3, misiones y, por supuesto, ¡FATALITY!

Esta versión de Mortal Kombat es un juego muy bueno que no pierde el aire de las versiones destinadas para las consolas. Aunque esto quizás pueda volver un poco más difícil la jugabilidad, no es excusa para no echarle un vistazo al que es uno de los mejores juegos de peleas de toda la historia.

EA Sports UFC

Todo fanático de la UFC y de la MMA debe tener este juego en su móvil. Además, ¿cuáles juegos de peleas son tan parecidos a esta modalidad de lucha? En EA Sports UFC podrás jugar como algunos de los ex campeones más reconocidos, y también con los luchadores que hoy en día hacen todo lo posible para convertirse en campeones.

En este juego encontrarás todo lo que ves en la UFC y en la MMA, diferentes técnicas de combate, llaves, agarres, patadas, saltos e increíbles movimientos para lograr un knockout.

Transformers: Combatientes

Transformers: Combatientes es un juego que te ofrece gran parte de los autobots y decepticons que se han visto desde el inicio de esta franquicia. Además, este juego posee una movilidad de 360 grados en las arenas de pelea (parecidos al DBZ Tenkaichi Budokai). También cuenta con movimientos increíbles que hacen del juego un espectáculo.

Sus gráficos son tan buenos que creerás estar jugando desde una consola de videojuegos. Transformers: Combatientes tiene eventos globales, clanes y, por supuesto, un sistema de pelea PvP. Por lo tanto, si eres fanático de esta serie, no puedes dejar pasar este juego.

Injustice 2

Si en esta lista hay un juego de Marvel, por supuesto que tenía que haber uno de DC. Injustice 2 es un juego de peleas que presenta a cada uno de los héroes y villanos icónicos del universo de DC. Bien sabes que Injustice es un juego que inicialmente salió para consolas de videojuegos, sin embargo, su edición para móviles no se queda atrás.

Hay un montón de héroes para coleccionar, incluidos los de otras franquicias como Mortal Kombat (claro está, a través de contenido de pago), algunas cinemáticas ingeniosas para disfrutar, una historia basada en el cómic de DC y PvP en línea para demostrar que eres el mejor.

Gods of Rome

Gods of Rome es un juego desarrollado por Gameloft, una de las empresas más importantes en la creación de videojuegos para teléfonos inteligentes. Este juego se inspira en algunos personajes de la mitología romana, por lo que podrás jugar con Zeus, Vulcano, Prometeo, entre otros.

En cuanto a los escenarios y gráficos del juego, estos también han sido recreados con bastante detalle. De tal forma que Gods of Rome te ofrece una experiencia única como combates en el monte Olimpo o las ruinas de Pompeya.

Estos son los 10 mejores juegos de peleas para móviles Android, ¿qué te han parecido, descargarás alguno? Tu opinión nos importa, háznosla saber en los comentarios.