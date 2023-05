Tears of the Kingdom, la última entrega de la saga The Legend of Zelda, salió recientemente al mercado y ya es considerado por muchos el nuevo mejor videojuego de la historia. Además, se ha hecho increíblemente viral en redes sociales por sus físicas realistas y mecánicas de construcción que permiten crear máquinas de destrucción asombrosas. Por tanto, es normal que tengas muchas ganas de jugarlo.

Lastimosamente, Zelda: Tears of the Kingdom es un juego exclusivo de la Nintendo Switch y no llegará a otras plataformas. Sin embargo, gracias a los trabajos de emulación de la comunidad, ya se puede jugar en PC con una tasa de fotogramas de hasta 60 FPS y con una calidad gráfica mejorada.

Teniendo en cuenta que existen emuladores de Nintendo Switch para Android, como Skyline, Strato y Egg NS, seguramente te estás preguntando si igualmente es posible jugar a Zelda: Tears of the Kingdom en tu móvil Android. Se puede, pero con un rendimiento bastante malo incluso en dispositivos actuales de gama alta. En seguida te contamos todos los detalles.

Así funciona Zelda: Tears of the Kingdom en Android

El youtuber de la India que se hace llamar «ApTreX» publicó un vídeo mostrando el rendimiento de Zelda: Tears of the Kingdom en un OnePlus 11 a través del emulador Egg NS. El juego se logra ejecutar, pero solo en la parte inicial podemos ver que se mueve entre 13 y 15 FPS, una tasa de fotogramas muy baja que lo hace completamente injugable. ¡Va a la mitad de frames que en la consola original y con tirones!

Y así funciona en el comienzo del juego donde Link está en un lugar cerrado. Podemos suponer que al salir al mundo abierto, el rendimiento empeora. Esto sin mencionar que el juego muestra varios errores gráficos que arruinan la experiencia y que seguramente crashee en el transcurrir de la partida, como sucede en la emulación para PC.

Es importante destacar que el OnePlus 11 es uno de los dispositivos Android más potentes de la actualidad. Lleva el Snapdragon 8 Gen 2 como procesador, que es el más potente que hay ahora mismo. Así que no podemos echar la culpa del pobre rendimiento de Tears of the Kingdom en Android al dispositivo donde fue probado. Es casi seguro de que funcionará igual de mal o peor en otros móviles.

Algunos consiguen llegar a los deseados 30 FPS

Usando este mismo emulador y un móvil sin especificar con Snapdragon 8 Gen 2, el canal de YouTube «X.I.G Xperience In Game» mostró el juego ejecutándose en Android con una tasa de entre 20 y 30 FPS, que ya podríamos considerar jugable. En el gameplay se ven momentos en el mundo abierto a 22 FPS, lo cual es bastante impresionante.

Hay que decir que el vídeo no muestra nada de la configuración del emulador ni del lanzamiento del juego, por lo que no es muy fiable. Sin embargo, está claro que con el correr de las semanas la emulación de Tears of the Kingdoms en Android mejorará, aunque probablemente siga requiriendo un móvil de gama alta más caro que la propia Nintendo Switch.

¿Y qué hay de Skyline?

Skyline es para muchos el mejor emulador de Nintendo Switch para Android. Desafortunadamente, tuvo que cerrar ante las amenazas legales de Nintendo que impidieron su optimización para juegos como Tears of the Kingdoms y frenaron su desarrollo en general. Skyline es ahora mismo un emulador abandonado y no puede ni siquiera arrancar el juego (se queda en negro).

Hay un nuevo emulador de Nintendo Switch para Android llamado Strato que está siendo desarrollado a partir del código de Skyline, el cual es abierto y libre de uso. Este emulador aún no se ha lanzado, pero se espera que pueda ejecutar la última entrega de Zelda en Android con una buena tasa de FPS. Así que habrá que esperar al lanzamiento oficial Strato para saber si Tears of the Kingdoms es jugable en Android.

Mientras tanto, puedes pasar el rato con estas 5 alternativas a Zelda: Tears of the Kingdom para Android.