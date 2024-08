AliExpress está tirando la casa por la venta con su promo «Vuelta al Cole» en la que puedes comprar desde un móvil de gama alta por menos de 300 € hasta una freidora de aire por 36 euros. Pero eso no es lo mejor de todo. Si eres gamer y aún no tienes la Nintendo Switch OLED, en estas ofertas puedes conseguirla a su precio mínimo histórico. Y no, no es 297 €, que es el precio mínimo que ha tenido en Amazon. ¡Es mucho más bajo aún!

Antes de darte los detalles de esta oferta, permítenos mostrarte todos los códigos de descuento que puedes usar en esta promo de AliExpress. Guárdalos porque los necesitarás para llevarte la Switch OLED y los accesorios que quieras al precio más bajo posible.

ESBT02 : 2 € de descuento en compra mínima de 19 €

: 2 € de descuento en compra mínima de 19 € ESBT06 : 6 € de descuento en compra mínima de 49 €

: 6 € de descuento en compra mínima de 49 € ESBT12 : 12 € de descuento en compra mínima de 89 €

: 12 € de descuento en compra mínima de 89 € ESBT20 : 20 € de descuento en compra mínima de 149 €

: 20 € de descuento en compra mínima de 149 € ESBT40 : 40 € de descuento en compra mínima de 269 €

: 40 € de descuento en compra mínima de 269 € ESBT80 : 80 € de descuento en compra mínima de 499 €

Llévate la Nintendo Switch OLED por apenas 219,56 €

La Switch OLED es el último modelo de la híbrida de Nintendo. Fue lanzado en 2021 y hasta el momento se mantiene como la mejor Nintendo Switch que puedes comprar. A diferencia de los otros modelos, esta Switch tiene una pantalla más grande de 7″ con un panel OLED más colorido y con negros más profundos. Además, consume menos batería al jugar.

Su precio oficial es de 350 €, pero usando el cupón ESBT40 y el siguiente botón puedes llevártela por solo 219,56 € (oferta válida hasta el 25 de agosto a las 23:59):

Si está agotada con el botón anterior, puedes usar este otro que te permitirá conseguir la Switch OLED por 232 € usando el cupón ESBT20:

Ten en cuenta que estas consolas Nintendo Switch OLED son originales de versión coreana, china o japonesa. Pero no tienes de qué preocuparte, pues todas las Switch son «region free». Es decir, puedes ponerlas en tu idioma sin ningún tipo de restricción de uso.

¿Vale la pena la Switch OLED si ya tengo una Switch?

Definitivamente sí. No solo te ofrecerá una calidad de imagen muy superior en términos de colores y contrastes, sino también una mayor duración de batería al jugar (sobre todo si juegas con el brillo al máximo). Si no me crees, te animo a ver la comparativa de autonomía entre todo los modelos de la Nintendo Switch hecha por el canal Open Surprise.

Las mejores ofertas en juegos y accesorios para tu Nintendo Switch

Si ya tienes una Switch o acabas de comprar la Switch OLED y quieres acompañarla con algunos juegos y accesorios, aquí te dejamos las ofertas más interesantes que encontramos en la promo Vuelta al Cole de AliExpress.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom por 42 €

Probablemente el mejor juego hasta la fecha de la Nintendo Switch, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom es un título que no puede faltar en tu colección y es de esos que tienes que jugar al menos una vez en tu vida. Nintendo no suele bajar mucho el precio de sus juegos, por lo que esta oportunidad de comprarlo por 41,8 € no deberías dejarla pasar:

Mandos Joy-Con por 14,25 €

Los Joy-Con oficiales de la Nintendo Switch son conocidos por tener un problema llamado «drift» que genera movimientos involuntarios en los joysticks, lo cual arruina la experiencia de controlar los juegos. Evidentemente, este es un fallo que ocurre después de varias horas de uso, pero si quieres anticiparte a él, puedes hacerte con los económicos Joy-Con de la marca VILCORN que solo valen 15,97 € en la promo de AliExpress:

Auriculares Bluetooth Anker Soundcore P20i por 21 €

Por si no lo sabías, la Nintendo Switch se puede usar con auriculares Bluetooth de cualquier marca. Esto es algo que viene bien para jugar con el volumen a tope sin molestar a nadie a tu alrededor. Si no tienes unos auriculares para tu Switch, de todos los que hay en las ofertas de AliExpress te recomiendo los Anker Soundcore P20i. ¿Por qué? Son de una marca de calidad, son compactos para llevar a cualquier lado, su batería dura hasta 10 horas (30 horas con el estuche) y están a buen precio (21,31 € con el cupón ESBT02):

Tarjetas Micro SD desde 3,35 €

Normalmente no recomendaría este tipo de tarjetas micro SD ultra-baratas, pero considerando que puedes conseguir una de 128 GB para ampliar el almacenamiento de tu Switch por apenas 3,35 €, no me parece mal idea meter una a tu carrito para redondear la cuenta final. Eso sí, ten presente que estas tarjetas las venden tan baratas debido a que no pasan por un control de calidad, por lo que casi nunca vienen con la memoria especificada.

Recuerda que todas estas ofertas de AliExpress son válidas hasta el 25 de agosto a las 23:59. Además, el envío es gratis a España, así que no te limites y compra lo que necesites antes de que sea tarde.