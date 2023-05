Con el lanzamiento de Tears of the Kingdom uno de los candidatos a mejor juego del año, es posible que te preguntes cuáles son los juegos más destacados parecidos a Zelda que puedes jugar para entretenerte si eres fanático de esta serie. Zelda ha evolucionado con el tiempo, ofreciendo innovadoras ideas y variaciones dentro de su enfoque general. Debido a esto, hay muchos juegos que han sido influenciados por Zelda y que son divertidos para jugar.

Si bien no hay nada igual, si hay muchos juegos que utilizan conceptos, mecánicas y estéticas similares, y cada uno ofrece una experiencia comparable pero única. Todos ellos tienen una posibilidad decente de atraerte lo suficiente mientras empiezas a disfrutar de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

5 juegos parecidos a Zelda: Tears of the Kingdom para Android

Si te gustan los juegos parecidos a Zelda, aquí te dejamos una selección llena de acción que te mantendrá pegado a tu móvil.

Genshin Impact: un vasto mundo lleno de aventuras

¡Bienvenido a Teyvat! Este continente es un lugar lleno de maravillas y criaturas fascinantes. Es gobernado por siete Arcontes y cada uno controla un elemento diferente. Tú eres uno de dos niños gemelos que se encuentran en medio del caos. Después de que una deidad los separe, tú tomarás las riendas de la vida de uno de ellos.

Genshin Impact es un juego de rol de mundo abierto, que te permitirá explorar las siete diferentes naciones de Teyvat, luchar contra enemigos poderosos y descubrir secretos ocultos. Conviértete en un maestro de los elementos y forma el mejor equipo de aventureros. ¡La aventura apenas comienza, viajero!

Tower of Fantasy: una aventura de fantasía

Tower of Fantasy es un MMORPG de mundo abierto, que te llevará a un planeta alienígena exuberante y habitable llamado Aida, ubicado a cientos de años en el futuro. Debido a la escasez de recursos y energía, la humanidad ha abandonado la Tierra y ha construido la Torre Omnium en Aida para capturar la energía desconocida pero poderosa del cometa Mara.

En este mundo, experimentarás un vasto mundo inmersivo, lleno de vistas impresionantes y estructuras futuristas. Maneja las armas únicas de cada personaje y participa en batallas épicas contra enemigos de todas las formas y tamaños, desbloqueando tu propio estilo de lucha personal. Diviértete con amigos en línea y descubran juntos un mundo vibrante lleno de aventuras.

Evoland 2: rol variado y divertido

¡Evoland 2 ha vuelto y es aún mejor que antes! Este juego de rol te lleva en un viaje a través del tiempo y del espacio, combinando estilos de diferentes épocas de la historia de los videojuegos. La trama es divertida y compleja, y te mantendrá entretenido durante todo el juego. Desde juegos de rol en 2D, pasando por peleas en 3D y hasta disparos espaciales, ¡todo en uno!

Con una duración de alrededor de 8 horas, Evoland 2 es más largo que la primera entrega. Además, los gráficos cambian en función de la época en la que te encuentres, lo que lo hace aún más interesante. Si eres fanático de Zelda, definitivamente debes probar Evoland 2.

Oceanhorn: monstruo de mares desconocidos

Oceanhorn es un juego de rol de acción y aventura, centrado en la historia de un niño que se embarca en un viaje para encontrar a su padre desaparecido. En el juego, podrás explorar libremente mazmorras, resolver acertijos y luchar contra monstruos. Esta emocionante historia combina una cautivadora narrativa con fabulosas imágenes 3D. Quedarás atrapado al instante en este mundo lleno misterios.

Para avanzar en la historia y desbloquear nuevas habilidades, deberás recolectar objetos a lo largo del camino. Domina el juego sin esfuerzo, con controles táctiles precisos y al mismo tiempo disfruta de su increíble banda sonora. Oceanhorn es un juego con una estética nítida y colorida que se basa en las mejores características del diseño japonés.

Dragon Raja: cría dragones y protege al mundo

En este fabuloso juego encontrarás una raza de humanos híbridos con superpoderes que son entrenados por la escuela Cassel College para luchar y proteger al mundo. En Dragon Raja deberás prepararte para una gran batalla entre dragones y mutantes violentos. Pelea tus batallas con un estilo único y elige el lugar perfecto para construir tu casa de acuerdo a tus gustos personales. ¡Descubre los secretos de Dragon Raja y disfruta de gráficos impresionantes!

Dragon Raja es un juego en línea multijugador en tercera persona, ambientado en un mundo de fantasía moderno basado en la novela coreana más vendida del mismo nombre. Diviértete al máximo viviendo esta increíble aventura. Explora y experimenta nuevas historias que se llevan a cabo en diferentes escenarios del mundo real, incluidos Japón y Siberia. Personaliza tus personajes cambiando su aspecto: rostro, peinado, color de cabello y cuerpo.

Si eres un fanático de la saga Zelda, no esperes más para descargar estos juegos y sumérgete en una nueva aventura. ¿Cuál será tu favorito? ¡Descúbrelo por ti mismo!