El género ciberpunk, o cyberpunk para los puristas, tuvo un resurgir en los últimos años gracias al juego Cyberpunk 2077 que generó mucho hype, aunque al final no cumplió las expectativas. Muchos no saben que este género se originó en los ochenta como un movimiento literario cuyos máximos exponentes fueron los escritores de ciencia ficción Bruce Sterling, William Gibson y John Shirley. Sin embargo, se ha exportado a diversos ámbitos, como la moda y los videojuegos.

Y es que Cyberpunk realmente hace referencia a un estilo visual que combina lo informático o futurista (cyber) con lo rebelde o anárquico (punk). También hay muchos que atribuyen a este género las historias distópicas de megacorporaciones tecnológicas que lo dominan todo, hackers y conflictos de inteligencias artificiales. ¿Hay juegos para Android que sean del género Cyberpunk? ¡Claro que sí! Enseguida te presentamos los mejores.

Top 10: mejores juegos estilo Cyberpunk para Android

Antes de nada, aclaramos que los juegos que verás a continuación no son necesariamente parecidos a Cyberpunk 2077 ni tienen ninguna relación argumental o mecánica con el juego de CD Projeckt RED. Recuerda que esta lista va de juegos con estilo Cyberpunk (el género de ciencia ficción).

Cyber Hunter

Empezamos con un juego que, paradójicamente, es de una megacorporación tecnológica. Cyber Hunter del gigante chino NetEase es básicamente una versión ciberpunk de Fortnite en primera persona. Eso quiere decir que es un juego de tipo Battle Royale donde debes combatir en una arena contra otros jugadores hasta que solo quede un jugador en pie: el ganador. Se trata de un shooter online con armas y equipamiento futurista (incluyendo drones), similar a PUBG New State.

Se pueden jugar partidas en solitario o con equipos. Pero lo más importante es que es gratuito, así que pruébalo ya.

Cyberika

Si quieres un juego estilo Cyberpunk con toques de RPG y mucha acción, no dejes de probar Cyberika. En este juego podrás hacer misiones, enfrentarte a enemigos con una variedad de armas que van desde pistolas hasta katanas láser, conducir coches, vivir una historia profunda y disfrutar de la noche de una ciudad ciberpunk como la de los libros. Aparte, tiene una música genial acorde al tono de la aventura. ¡Es muy completo para ser un juego gratuito!

Hassle 1977

Hassle 1977 es un juego de vista isométrica con un mundo abierto genial que te lleva a explorar los confines de la ciudad Báltica. En él formarás parte de la resistencia, que es un grupo de individuos que no quieren que el gobierno los controle a ellos y a su ciudad. El juego ofrece distintos modos multijugador, desde misiones PvE hasta combates PvP.

Además, ofrece muchísimas misiones para hacer en solitario, carreras, disparos y mucho más, así como una gran variedad de armas que te permitirán derrotar a tus enemigos.

Gridpunk

En caso de que no seas aficionado a las grandes historias y solo estés buscando un juego Cyberpunk divertido para Android, entonces Gridpunk te interesará. Se trata de un Battle Royale donde se enfrentan dos grupos de tres jugadores entre sí para ver cuál es el mejor trío. El juego pone a tu disposición un montón de armas, habilidades y gadgets futuristas que puedes aprovechar para sacar ventaja a tus adversarios. ¡Es divertidísimo para jugar con amigos!

Punishing: Gray Raven

Si te ha gustado NieR Automata, este juego también te va a encantar (de hecho, actualmente tienen una colaboración juntos). Punishing: Gray Raven es un juego hack and slash con toques de RPG donde básicamente debes machacar los botones para derrotar a tus enemigos con espadazos y ataques especiales.

En la historia del juego, dirigirás a un grupo que trata de encontrar el origen del virus Castigo e intenta recuperar la Tierra de los Corruptos. Tiene unos gráficos asombrosos y una jugabilidad muy rápida y fluida. Los fanáticos del ciberpunk y del anime adorarán este juego.

INTO MIRROR

Es el año 2076 y te encuentras en Mirror, un mundo virtual al que se accede a través de un dispositivo que recientemente ha completado la beta pública y ha entrado oficialmente en la fase comercial. Mirror se convierte en un éxito y la empresa propietaria del dispositivo se vuelva tan rica y poderosa que pasa a ser literalmente la dueña de todo el mundo.

¿Tu misión? Desentrañar los secretos de este peculiar mundo virtual a través de 20 desafiantes niveles de tipo plataforma, donde te encontrarás con objetos ocultos, mejoras para tu personaje, enemigos a los que derrotar, etc. ¡Muy recomendado!

InfiniteCorp

InfiniteCorp es un juego de cartas futurista inspirado en el estilo ciberpunk. Va de tomar decisiones en un mundo distópico que irá cambiando conforme a las consecuencias de tus acciones. ¿Cómo se toman las decisiones? Por medio de las conversaciones con las personas que se acercan a ti, viendo su tarjeta de información y decidiendo cómo responder. Te mantiene expectante a cada momento por ver qué sucede a continuación en la historia. ¡Es genial!

Deus Ex GO

Deus Ex es la saga de videojuegos ciberpunk por excelencia. Tiene una entrega para móviles desarrollada por Square Enix llamada Deus Ex Go. ¿De qué va? Es un juego de mesa táctico con algo de sigilo en el que tienes que convertirte en un agente secreto, hackeando, luchando y abriéndote paso entre un montón de enemigos diferentes. Ofrece muchísimos puzles que debes resolver, una rica historia y una gran variedad de contenido por descubrir.

OVERDOX

Estamos ante otro Battle Royale con estilo ciberpunk, aunque hay quienes afirman que técnicamente es un MOBA. Sea como sea, la particularidad de este juego es que todos los campeones que puedes usar pelean a melé. Es decir, el juego promueve al 100 % el combate cuerpo a cuerpo, sin armas ni hechizos que hagan daño a distancia. Eso sí, se puede hacer dash, parry y lanzar ataques especiales.

Hyperdrome

Y para terminar, te traemos un juego completamente diferente a los anteriores. No es un juego de combatir con armas ni de vivir una historia. Hyperdrome es un juego de carreras tácticas con combates, algo similar a Rocket League Sideswipe. ¿Por qué está en esta lista? Pues porque tiene un trasfondo futurista con ribetes de ciberpunk. Aparte, es divertidísimo de jugar con amigos o desconocidos online. Te permite personalizar tu coche, mejorarlo y mucho más. ¡Dale una oportunidad!

Esperamos que estos 10 juegos estilo ciberpunk para Android sean lo que estabas buscando. Déjanos un comentario si quieres recomendarnos otro que no está en esta lista.