Mazos para el Torneo de doble evolución de Clash Royale febrero 2024

Supercell sabe muy bien que cuando un evento o desafío es querido dentro de la comunidad de Clash Royale, es prácticamente obligatorio volver a lanzarlo. El más claro ejemplo de ello es el querido Torneo de doble evolución, el cual atrae a cientos de miles de jugadores de todo el mundo, ¿por qué? Porque jugarlo es extremadamente divertido.

Teniendo en cuenta que ya es posible usar dos evoluciones en los mazos, no sería para nada extraño que veamos este tipo de torneo al menos 1 vez al mes. Si tienes ganas de competir contra otros jugadores, como así también probar dos evoluciones al mismo tiempo, pero aún no has llegado al nivel 15 en lo que a la Torre del Rey respecta (este nivel es necesario para usar dos evoluciones en los demás modos de juego), estarás prácticamente obligado a jugar dentro de este torneo.

Si deseas competir de igual a igual, será necesario que formes un mazo que se adapte a la meta actual. Para que no pierdas tu tiempo probando mazos y perdiendo partidas en el intento, aquí te vamos a mostrar los 5 mejores, ¿te los piensas perder?

Los mejores mazos para el Torneo de doble evolución de Clash Royale

Antes de que repasemos los mazos en cuestión, queremos recordarte que todavía puedes participar del llamativo Desafío de lanzamiento de la evolución del Bombardero. Este evento no solo te entregará tickets de temporada y un hermoso estandarte, también te permitirá probar la nueva carta evolucionada, la cual están usando todos los jugadores dentro de Clash Royale.

Mazo 1 – Pescador de arqueras

Arqueras (evolucionadas).

Reclutas Reales (evolucionados).

Globo bombástico.

Leñador.

Principito.

Pescador.

Flechas.

Bola de nieve.

Consumo promedio de elixir: 3.8 unidades.

Mazo 2 – Bats de ciclado rápido

Murciélagos (evolucionados).

Esqueletos (evolucionados).

Rompemuros.

Megacaballero.

Minero.

Principito.

Bandida.

Descarga.

Consumo promedio de elixir: 2.9 unidades.

Mazo 3 – Gigante estrepitoso

Arqueras (evolucionadas).

Murciélagos (evolucionados).

Cementerio.

Gigante.

Principito.

Lanzarrocas.

Flechas.

Bola de nieve.

Consumo promedio de elixir: 3.5 unidades.

Mazo 4 – Veneno defensivo

Caballero (evolucionado).

Murciélagos (evolucionados).

Rompemuros.

Minero.

Veneno.

Duendes con lanza.

El Tronco.

Torre bombardera.

Consumo promedio de elixir: 2.8 unidades.

Mazo 5 – Montapuercos arrasador

Lanzafuegos (evolucionada).

Esqueletos (evolucionados).

Montapuercos.

Minero.

Terremoto.

Espíritu de hielo.

El Tronco.

Torre bombardera.

Consumo promedio de elixir: 2.8 unidades.

Sin más nada que añadir al respecto, aprovechamos este espacio para recordarte que dentro de muy pocos días se lanzarán los Rompemuros evolucionados, carta que podría llegar a marcar un antes y un después dentro de este divertido videojuego de estrategia.