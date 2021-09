Plant vs Undead lanzó recientemente el Farm 2.5 y aunque vendrán más cambios interesantes con el Farm 3.0 los desarrolladores del juego siguen haciendo cambios en la plataforma. A muchas personas les parece que tantos cambios en Plant vs Undead afectan la estabilidad del juego y por eso comienzan a preguntarse cuál será el futuro del mismo.

Son tantas las incógnitas que están surgiendo sobre el Farm 3.0 que aquí te ayudamos a despejar todas las dudas sobre Farm 3.0 en Plant vs Undead. De cualquier forma, también queremos que tengas una idea de lo que puede llegar a ser este juego y que seas el mejor granjero en Plant vs Undead.

La estabilidad y el futuro de Plant vs Undead

Lo más probable es que nadie sepa con exactitud qué será de Plant vs Undead en unos meses. Sin embargo, se puede interpretar cómo pueden afectar los cambios del juego en su desarrollo y estabilidad. Lo que sí es seguro hasta ahora es que para poder entrar al juego se debe hacer por grupos y existe un truco si Plant vs Undead no te asigna grupo.

Si se hace un análisis en los cambios que están haciendo los desarrolladores de Plant vs Undead en el juego, se nota que quieren que el PVU se mantenga por debajo de los 10 dólares. Mantener el precio del PVU bajo permite que más personas comiencen a jugar Plant vs Undead con una inversión menor. De hecho, según los desarrolladores el juego ya tiene más de 2 millones de usuarios y tal parece que quieren duplicar ese número.

Ten en cuenta que si el número de jugadores de Plant vs Undead se duplica en las próximas 2 semanas como se espera, mejorará la economía del juego. Además, ya son más de 70 personas las que trabajan en Plant vs Undead para soportar el crecimiento esperado para el juego.

Otro punto que seguramente mejorará la economía del juego es la red Factory Chain que será usada junto al nuevo token en el modo PvP. Además, es probable que el precio del token del modo PvP sea mayor que el precio del PVU y también se espera que el nuevo token se convierta en el principal del juego.

A pesar de que el modo PvP y el Farm de Plant vs Undead vayan a estar separados, parece que los desarrolladores del juego quieren armar un ecosistema con múltiples funciones y modos de juego.

Aprovecha la situación actual para comenzar a jugar Plant vs Undead

Si no te has iniciado en Plant vs Undead, conocer cuánto dinero necesitas para comenzar en este juego y los precios de las plantas del mismo te será de gran utilidad. Además, aprovechar que el precio del PVU está bajo también te será útil si quieres comenzar a jugar Plant vs Undead.

Con el precio actual del PVU que no supera los 5 dólares hace que sea un buen momento para comenzar a jugar Plant vs Undead. De hecho, con los 100 dólares que costaba hace unas semanas entrar a este juego puedes armarte una granja bastante buena.

Otra cosa que debes tener en cuenta es que actualmente no es un buen momento para retirar dinero de Plant vs Undead considerando que ahora necesitas 500 LE para tener 1 PVU. Igualmente es importante que recuerdes que debes tener una planta NFT en Plant vs Undead para cambiar LE por PVU.

Es importante que tengas en cuenta cuáles son las causas de baneo en Plant vs Undead para que te evites problemas al comenzar en este juego. Si todavía estás considerando entrar en este juego, esto es todo lo que debes saber para comenzar a jugar Plant vs Undead.