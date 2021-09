Si ya conoces todo lo que necesitas saber para comenzar a jugar Plant vs Undead, es momento de que conozcas los precios de las plantas y de los objetos de este juego. Conocer el precio de las plantas y los objetos en Plant vs Undead te ayudará a tener una idea de cómo puedes administrar adecuadamente tu dinero en el juego.

¿Cuánto cuestan las plantas en Plant vs Undead y cuánto dinero producen?

Uno de los trucos para ser el mejor granjero en Plant vs Undead es administrar de la mejor forma los LE que ganas en el juego. Y para poder administrar bien tu dinero en Plant vs Undead tienes que saber cuánto cuestan las plantas en este juego y cuántos LE producen, así puedes determinar cómo vas a invertir tu dinero.

El precio de las Sunflower Sapling en Plant vs Undead y cuántos LE producen

La Sunflower Sapling o también conocida como Retoño es la planta más barata de este juego. Una Sunflower Sapling cuesta 100 LE y en 3 días puedes cosecharla para obtener 250 LE. Ten en cuenta que si pagas 4 PVU y tienes 100 Sunflower Sapling las puedes cambiar por una semilla de planta NFT.

El precio de las Sunflower Mama en Plant vs Undead y cuántos LE producen

La Sunflower Mama o Girasol es una de las plantas más baratas de Plant vs Undead y que te da un mayor retorno de inversión. El precio de una Sunflower Mama es 200 LE y en 6 días la puedes cosechar para obtener 850 LE.

El precio de las plantas en el Marketplace de Plant vs Undead

En el Marketplace de Plant vs Undead las personas venden sus plantas NFT y algunas tierras. Ten en cuenta que al comenzar en este juego obtienes gratis una tierra en la que puedes sembrar 5 plantas y 1 árbol. En este momento la tierra más barata cuesta 1800 PVU y te permite sembrar 20 plantas y 3 árboles.

Los árboles NFT en el Marketplace de Plant vs Undead en este momento están en aproximadamente 100 PVU y te dan 1455 LE en 10 días. Por su parte, la planta NFT más barata cuesta 85 PVU y te da 1235 LE en 10 días.

Recuerda que las plantas y tierras en venta en el Marketplace son vendidas por otros jugadores. Además los precios de las plantas y tierras del Marketplace están en constante movimiento. También tienes que tomar en cuenta que una Caja del Sol te permite ganar múltiples cosas al azar y cuesta 100 LE.

¿Cuánto cuestan los objetos en Plant vs Undead?

Los objetos de Plant vs Undead te ayudarán a sembrar y cuidar tus plantas, esto significa que son necesarios para que tus plantas produzcan el máximo de LE posible. Por otro lado, si todavía no has comenzado en este juego tienes que saber cuánto dinero necesitas para comenzar a jugar a Plant vs Undead.

El precio de las Macetas o Pot en Plant vs Undead

Las macetas son necesarias para poder sembrar tus plantas aunque tienen un tiempo de vida útil. Una Maceta Pequeña cuesta 50 LE y dura máximo 10 días. Por su parte, una Maceta Grande o Big Pot cuesta 100 LE, tiene una duración de 30 días y tiene un porcentaje de posibilidad de que tus plantas NFT te den una semilla.

Precio del Agua en Plant vs Undead

El agua es necesaria para regar tus plantas y el Árbol del Mundo. El agua cuesta 50 LE y se puede usar 100 veces. Toma en cuenta que debes regar 2 veces al día tus plantas en Plant vs Undead.

El precio de un Espantapájaros o Scarecrow en Plant vs Undead

En Plant vs Undead es posible que aparezcan cuervos en tus plantas y cuando lo hacen la producción de tus plantas se paraliza. Si aparecen cuervos en tus plantas tienes que usar un Espantapájaros para eliminarlos y así tus plantas seguirán produciendo LE. Los Espantapájaros se pueden usar 20 veces y cuestan 20 LE.

Precio del Greenhouse o Invernadero en Plant vs Undead

Un Greenhouse te ayudará a mantener a salvo tus plantas de los climas negativos. Tienes que considerar que un Invernadero funciona al día siguiente de haberlo puesto, es decir que protege a tu planta del clima un día después de ponerlo. Los Invernaderos en Plant vs Undead cuestan 10 LE y se pueden usar 10 veces.

Ahora que conoces los precios de las plantas y los objetos de Plant vs Undead puedes organizarte mejor para saber en qué invertir tus LE. Además, si no has comenzado en este juego deberías conocer las novedades del Farm 2.5 en Plant vs Undead.