Block Blast! es uno de los mejores juegos de puzles para Android que puedes jugar ahora mismo. Sin embargo, tiene un detalle bastante molesto: los anuncios.

Es comprensible que un juego gratuito como Block Blast! tenga publicidad para financiarse, pero el hecho de que sea tan intrusiva y que ni siquiera permita pagar para quitarla es lo que más desquicia a la gente.

Afortunadamente, existe la posibilidad de jugar a Block Blast! sin publicidad en Android. Y no, no tendrás que apagar el WiFi de tu móvil ni ponerlo en modo avión para hacerlo. Tan solo deberás hacer un pequeño ajuste en la configuración del juego tal como te explicamos a continuación.

Cómo quitar los anuncios de Block Blast! en Android

Lo más fácil que puedes hacer es apagar el WiFi y los datos móviles mientras juegas a Block Blast para evitar que carguen los anuncios. Sin embargo, no quieras dejar de recibir WhatsApp y correos cuando estás jugando… ¿Cierto? Por eso, la mejor manera de eliminar la publicidad de Block Blast! es siguiendo estos pasos:

Abre la app de Configuración o Ajustes de tu móvil.

o de tu móvil. Entra en Aplicaciones .

. Busca Block Blast! en la lista y selecciónalo.

en la lista y selecciónalo. Toca en Restringir uso de datos .

. Desactiva las opciones WiFi y Datos móviles y pulsa en Aceptar.

y pulsa en Aceptar. Ahora, abre el juego y cuando te pida el permiso de acceder a Internet, niégaselo.

¡Listo! Así Block Blast! no podrá usar Internet y, por lo tanto, no podrá cargar anuncios mientras juegas. Lo mejor de este método es que no apaga el Internet de todo tu móvil. Seguirás recibiendo notificaciones del resto de apps sin problemas.

Ahora bien, ten en cuenta que este tutorial lo hicimos con un móvil Xiaomi. Otros móviles Android no tienen en sus ajustes la opción de apagar el WiFi y los datos móviles para aplicaciones o juegos individuales. Pero no te preocupes, también existe un método efectivo para esos casos.

Cómo quitar los anuncios de Block Blast! con la app NetGuard

Si en tu móvil no ves la opción de «Restringir uso de datos», puedes usar la aplicación NetGuard. Esta app es básicamente un cortafuegos o firewall que corta el acceso a Internet para las apps y juegos que elijas. Puedes usarla para jugar a Block Blast! sin anuncios de esta forma:

Instala NetGuard en tu móvil desde Google Play Store (abajo te dejamos un acceso directo).

desde Google Play Store (abajo te dejamos un acceso directo). Abre NetGuard y acepta sus términos y condiciones.

y acepta sus términos y condiciones. Activa el cortafuegos pulsando el interruptor que está en la esquina superior izquierda. Seguidamente, concede todos los permisos y activa todas las opciones que te solicite para su correcto funcionamiento.

que está en la esquina superior izquierda. Seguidamente, concede todos los permisos y activa todas las opciones que te solicite para su correcto funcionamiento. Busca Block Blast! en la lista y toca los iconos de WiFi y datos móviles que aparecen a su lado. Deberían quedar de color naranja con una raya atravesándolos diagonalmente. Eso indica que está bloqueado el acceso a estas redes para el juego.

¡Eso es todo! De esa manera, podrás ir y jugar a Block Blast! sin anuncios que te molesten en tu móvil o tablet Android. Por cierto, ten en cuenta que este método requiere que mantengas a la app NetGuard funcionando en segundo plano, así que no la cierres ni fuerces la detención de sus procesos.

¿Se pueden quitar los anuncios de Block Blast! en iPhone?

iPhone utiliza iOS que gestiona los permisos de redes para las aplicaciones de maneras completamente diferentes a las de Android. Por ende, los dos métodos anteriores no te resultarán útiles. No obstante, hicimos un tutorial de cómo quitar los anuncios de los juegos en iPhone o iPad donde te explicamos varios métodos que te pueden servir para jugar a Block Blast! sin publicidad en iPhone o iPad.

En fin, esas fueron todas las formas de jugar a Block Blast! sin anuncios. Esperamos que te hayan sido útiles y que sigas disfrutando de este fantástico juego. Si tienes alguna duda o sugerencia, puedes dejarnos un comentario aquí abajo.