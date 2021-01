Los smartphones se han convertido en nuestros mejores compañeros. Los usamos a diario y son nuestra principal herramienta para acceder a Internet y comunicarnos. De ahí a que sea necesario cuidarlos muy bien, no solo con fundas y protectores de pantalla, sino también a nivel de software con un buen firewall que mantenga alejados los virus y los ataques de los ciberdelincuentes.

¿No sabes muy bien qué es un firewall, pero te aconsejaron instalar uno a tu Android? No te preocupes. Aquí te contaremos qué es un firewall y qué utilidad tiene para luego recomendarte los 5 mejores que puedes instalar a tu Android.

¿Qué es un firewall y para qué sirve?

Un firewall, mejor conocido en español como cortafuegos, es un programa cuya misión principal es proteger a los dispositivos conectados a Internet de los malware y de los hackers. ¿Cómo lo hace? Filtrando toda la conexión a Internet (tanto los datos que salen como los que entran) para bloquear los accesos no autorizados y permitir las comunicaciones autorizadas. Estos firewalls se usan en ordenadores, smartphones, redes privadas, etc.

Tomando en cuenta lo dicho antes, está claro que un firewall no es capaz de eliminar un virus, así que no debe confundirse con un antivirus. Es más bien una herramienta preventiva que intenta bloquear el acceso de los malware, pero si uno logra entrar al sistema, el firewall no puede hacer nada más. En definitiva, un firewall es solo una barrera entre el Internet y tu dispositivo que filtra todo lo que entra y sale del mismo.

¿Para qué sirve en concreto? Aquí tienes sus cinco principales utilidades:

Bloquear la entrada de virus y malware a tu dispositivo.

Impedir el ataque de hackers o ciberdelincuentes.

Restringir el acceso a ciertas páginas web o servicios.

Controlar el número de aplicaciones que pueden acceder a Internet.

Ahorrar datos móviles y batería (al limitar el uso de Internet de las aplicaciones en segundo plano).

Los 5 mejores firewalls para Android

Ahora que ya sabes qué es un firewall y para qué sirve, seguramente quieres usar uno en tu móvil Android. A continuación, te presentamos los 5 mejores que puedes instalar totalmente gratis y no requieren root.

Cortafuegos sin Root, un firewall fácil de usar y efectivo

Si no quieres complicarte la vida con un firewall repleto de opciones que no entiendes, entonces te recomendamos Cortafuegos sin Root. Esta aplicación tiene una interfaz muy sencilla desde la cual puedes elegir qué páginas web o conexiones quieres bloquear en tu dispositivo. También te permite monitorizar todas las apps del móvil conectadas a Internet para autorizarlas o desautorizarlas a enviar o recibir datos.

Incluso, te deja seleccionar si quieres que una app solo se conecte a Internet por WiFi o datos móviles. Como su nombre bien lo indica, esta app no requiere root y además es gratuita, así que pruébala sin miedo.

NetGuard, el más completo y eficaz

Otro firewall para Android que no requiere root, es fácil de usar y tiene una interfaz amigable es NetGuard. Sin embargo, a diferencia del anterior, este cortafuegos cuenta con opciones avanzadas para filtrar al máximo la conexión a Internet de tu móvil. Eso sí, también tiene opciones sencillas que te permiten bloquear el acceso a Internet de las apps (por datos móviles, WiFi o ambas) e impedir el envío de datos.

La aplicación es de código abierto, por lo que puedes confiar en ella. Es gratuita, pero tiene algunas funciones de pago que solo interesarán a los usuarios conocedores del tema.

InternetGuard, genial para ahorrar datos

Al igual que los anteriores, InternetGuard es otro firewall para Android que es fácil de usar y que puede permitir o denegar de forma individual el acceso de las aplicaciones al WiFi o datos móviles. De esa manera, te ayuda a ahorrar batería, blindar tu privacidad e incluso a reducir el consumo de datos móviles.

Y es la que la característica más distintiva de este cortafuegos es que te deja ver cuántos datos ha usado cada aplicación. Por otra parte, también funciona muy bien para restringir el acceso a ciertos sitios web. Dicho sea de paso, InternetGuard es de código abierto y es gratis.

Firewall VPN segura, otra excelente opción

Firewall VPN segura es otro cortafuegos muy bueno para Android que cumple con lo que promete y realmente no es para nada complicado de usar. Eso sí, que su nombre no te confunda, esta aplicación no ofrece el servicio de VPN. Solamente configura el firewall como si fuera una VPN para que pueda funcionar en tu Android sin root.

La app es gratuita, permite bloquear el acceso a la red de las apps de diferentes formas y en general no tenemos quejas de él. En comparación a las otras apps de esta lista, no encontrarás nada distinto en Firewall VPN segura, pero la puedas considerar como una alternativa.

Protect Net, para usuarios avanzados

Protect Net es otro gran firewall con características avanzadas. Lo que más nos gusta de él es que permite bloquear hasta las aplicaciones de sistema para que no accedan a Internet. De esa forma, te garantiza que tus datos personales y de uso no serán compartidos con el fabricante del móvil.

Además de esta función, también tiene otras opciones de cortafuegos avanzadas. Eso sí, algunas de ellas se desbloquean pagando la versión Pro. Sin embargo, para las funciones básicas, puedes usar Protect Net sin pasar por caja.

¡Eso es todo! Esperamos que estas aplicaciones te sean útiles para mantener tu móvil protegido, mejorar su privacidad y hasta para ahorrar datos y batería.