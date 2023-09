Con el lanzamiento hace unos meses del Nothing Phone 2, la ya no tan nueva marca de Carl Pei (fundador y ex-CEO de OnePlus) se está perfilando a convertirse en una firma de productos de gama alta y ya no solo por sus diseños prémium. Y es que el segundo teléfono de Nothing llegó al mercado con un procesador insignia de Qualcomm y en su versión más cara ronda los 800 euros.

A esto hay que sumarle que el mes pasado Nothing anunció CMF, una nueva marca enfocada en crear productos con un gran diseño a precios asequibles. Y hoy se acaban de presentar los primeros dispositivos de esta «marca económica de Nothing». Los auriculares CMF Buds Pro y el reloj CMF Watch Pro ya son oficiales y a continuación te contamos todas las características y precios del primer smartwatch de CMF.

Todas las características del CMF Watch Pro

El CMF Watch Pro cumple con el objetivo de esta nueva sub-marca de Nothing: ofrecer productos atractivos en diseño por un bajo precio. Es así como tenemos que el primer reloj de CMF viene con un diseño similar a los Apple Watch, luciendo un marco de aleación de aluminio pulido con recubrimiento PVD que le brinda una estética increíble y una gran resistencia.

Características CMF Watch Pro Dimensiones y peso Sin correa: 46,9 x 39,87 x 12,89 mm y pesa 30,4 gramos.

Con correa: 261,2 x 39,9 x 12,9 mm y pesa 47 gramos. Pantalla 1,96” con panel AMOLED táctil (resolución de 410 x 502 píxeles), 332 PPI y brillo máximo de 600 nits. Compatibilidad Android 8.0 o superior e iOS 13 o superior. Sensores y extras Acelerómetro, sensor de frecuencia cardíaca, de saturación de oxígeno en sangre, seguimiento del estrés, el sueño, contador de pasos, calorías, micrófono, altavoz, llamadas Bluetooth, 110 modos deportivos, notificación de mensajes y más. Conectividad Bluetooth 5.3, GPS, Galileo, Glonass, QZSS y Beidou. Batería 340 mAh para 13 días de uso típico. Aplicación CMF Watch App. Resistencia Certificación IP68. Lee también: Sony WF-C700N: auriculares de lujo con cancelación de ruido y 10 horas de autonomía

Pantalla AMOLED, GPS integrado, llamadas Bluetooth, seguimiento de parámetros de la salud y hasta 110 modos deportivos

Asimismo, en su pantalla lleva un panel AMOLED de 1,96 pulgadas con brillo de 600 nits y modo Always On Display. Además, cuenta con Bluetooth 5.3 y hasta 5 sistemas integrados de posicionamiento satelital (GPS, Galileo, Glonass, QZSS y Beidou).

¿Qué puede hacer este reloj? Pues responder llamadas y recibir notificaciones del móvil. También tiene sensores para hacer un seguimiento continuo de la frecuencia cardiaca, niveles de oxígeno en sangre, estrés, sueño y ofrece hasta 110 modos deportivos.

Finalmente, hay que mencionar que cuenta con certificación IP68, por lo que resiste estar hasta 1,5 metros bajo el agua por 30 minutos… ¿Su autonomía? Pues trae una batería de 340 mAh que con un uso normal puede ofrecer hasta 13 días de duración y trae un cargador magnético en la caja.

Precio y disponibilidad del CMF Watch Pro

El nuevo CMF Watch Pro ya se puede pre-ordenar en la India y tiene un precio de lanzamiento de 4,999 rupias, unos 57 € al cambio. El reloj inteligente está disponible en tres colores de correa (gris oscuro, gris claro y naranja) y, de momento, no hay información sobre cuándo llegará al resto del mundo.