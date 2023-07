El Nothing Phone (2) es sin dudas uno de los mejores móviles del año. Es potente y tiene un diseño único que seguramente llamará la atención de todos a donde lo lleves. Pero si quieres sacarle el máximo partido, necesitarás algunos accesorios. Y es que, a pesar de todas sus virtudes, no es un smartphone perfecto.

Como la mayoría de móviles de su gama, cuenta con un cuerpo de lujo que se puede arruinar fácilmente con un accidente, no trae cargador (ni por cable ni inalámbrico) y su batería no es especialmente duradera. Por suerte, todos estos «problemas» se pueden solucionar eligiendo los accesorios adecuados. A continuación, encontrarás los gadgets que convertirán a tu Nothing Phone (2) en una bestia que no parará nadie. ¡Vamos allá!

6 accesorios para sacar el máximo provecho a tu Nothing Phone (2)

Para esta selección no solo hemos elegido accesorios indispensables para el uso diario del Nothing Phone (2), sino también algunos que complementarán sus funciones. Sin más tiempo que perder, veamos cuáles son los mejores accesorios para este móvil.

Nothing Ear (2), los auriculares más avanzados y con mejor sonido de la marca

El Nothing Phone (2) suena muy bien, pero seamos honestos: la música mejora muchísimo con unos buenos auriculares. Y si los auriculares son completamente inalámbricos y van a juego con el diseño del móvil, mucho mejor. En ese sentido, los auriculares perfectos para el Phone (2) son los Nothing Ear (2). Cuentan con un nuevo diseño con dos compartimentos y un driver dinámico de 11,6 mm que garantizan que escuches cada detalle. Los auriculares están certificados por Hi-Res Audio, lo que significa que puedes escuchar el audio exactamente como lo pensó el artista.

Tienen muchas características avanzadas, como la cancelación de ruido activa de hasta 40 dB, el modo de transparencia, la tecnología Clear Voice y la doble conexión (pueden conectarse a dos dispositivos a la vez). Aparte, su estuche soporte carga inalámbrica, así que puedes aprovechar la carga inalámbrica inversa del Phone (2) para cargarlos. Solo pon el estuche de los auriculares en la tapa trasera del móvil y este lo cargará con su batería. El precio de estos auriculares es de 149 €.

Funda transparente oficial de Nothing, protege el móvil sin ocultar su diseño

Funda oficial del Nothing Phone (2) 1 de 2

Aunque el test de resistencia del Nothing Phone (2) arrojó excelentes resultados, si quieres que tu móvil te dure muchos años sin un rasguño, es necesario protegerlo con una buena funda. ¿Una funda no tapará el excelente diseño de este móvil? Es cierto, por eso la mejor funda que puedes comprar para tu Nothing Phone (2) es la transparente creada cuidadosamente por la propia Nothing para no estropear el bonito diseño del teléfono. Mira la galería de arriba para apreciar como queda el móvil con esta funda puesta.

Eso sí, su precio es bastante elevado: 25 €. Si te parece muy cara, aquí tienes otras 5 fundas para el Nothing Phone (2) que podrían gustarte.

Cargador Anker USB-C de 45 W, carga el móvil en el menor tiempo posible

Uno de los grandes errores de Nothing con el Phone (2) ha sido prescindir del cargador en la caja, copiando así los malos hábitos de Apple. Esto ha hecho que los usuarios tengan que cargar su Phone (2) con cargadores que no están adaptados a su tecnología de carga.

Pero no te preocupes, considerando que la máxima velocidad de carga que soporta el Nothing Phone (2) es 45 W, hemos elegido el cargador perfecto para este móvil. Se trata del cargador Anker 313 de 45 W que puede cargarlo al 100% en menos de una hora. Es un cargador ultracompacto y eficiente, aunque debes tener en cuenta que solo tiene una salida por USB-C, así que deberás usarlo con un cable USB-C a USB-C.

La misma marca del cargador (Anker), vende un cable de este tipo con un largo de 3 metros y un cuerpo trenzado que te dejamos más abajo para comprar, pero realmente el cargador funcionará con cualquier cable USB-C a USB-C que consigas. Incluso, podrías combinarlo con el cable transparente oficial de Nothing. Aquí te dejamos el precio del cargador y el cable:

Cargador de 45 W: 25,99 €

Cable USB-C a USB-C (3 metros): 14,99 €

Powerbank Gladgogo de 10000 mAh, batería de respaldo en caso de emergencia

¿Te parecen pocos los 4700 mAh de batería del Nothing Phone (2)? Entonces deberías comprarle una powerbank o batería externa. Nosotros te recomendamos la de la marca Gladgogo porque tiene un diseño transparente que combina muy bien con el del móvil. Además, ofrece carga rápida de 22,5 W, tiene una pantalla LED para ver su estado de carga, cuenta con dos salidas USB-A y una USB-C para cargar tres dispositivos a la vez, y tiene una capacidad de 10000 mAh.

Aparte, no es muy cara. Solo cuesta 29,99 € y te incluye un cable USB-A a USB-C. Consíguela con este botón:

Protector de pantalla y cámaras Heioloo, previene antes de lamentar

¿Aún no has protegido la pantalla y la cámara de tu Nothing Phone 2? Echa un ojo a los cristales que vende la marca Heioloo. Son 4 piezas de vidrio templado con dureza 9H que blindan la pantalla y los sensores de cámara de tu móvil para evitar que se rompan con una caída o golpe accidental. Se instalan muy fácil y son 99,99 % transparente. Puedes comprar el paquete de protectores para el Phone (2) por 10,99 € con este botón:

Cargador inalámbrico INIU de 15 W, un soporte que carga tu móvil sin cables

Y ya para terminar… ¿quieres cargar tu Nothing Phone (2) sin cables? Puedes usar el cargador inalámbrico INIU de 15 W que coincide con la máxima velocidad de carga inalámbrica soportada por este teléfono. Lo más genial de este cargador es que sirve como soporte. Puedes tenerlo en tu escritorio para ver el móvil cómodamente mientras se carga sin tener que conectarle nada. Vale 14,44 € usando este botón:

Esperamos que hayas conseguido los accesorios que necesitabas para tu Nothing Phone (2).