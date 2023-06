Luego de que el filtrador OnLeaks nos revelara el diseño del Nothing Phone (2), ha sido el propio Carl Pei (CEO de la compañía) el encargado de desvelar algo que seguramente nadie estaba deseando saber sobre este móvil: el diseño de su cable USB-C de carga. Tal como lo puedes ver en la imagen que encabeza este artículo, el cable USB-C del nuevo móvil de Nothing será transparente en las puntas y tendrá estampado el logo de la marca.

Nothing es una compañía con una identidad propia muy marcada que ha traído un aire fresco al mercado con sus dispositivos transparentes, como los Nothing Phone (1), Nothing Ear (1), Nothing Ear 2 y Nothing Stick. De ahí a que no nos extrañe que hayan dado el salto a lanzar sus propios accesorios personalizados con su diseño tan característico.

No sabemos si lo incluirá el móvil o si habrá que comprarlo aparte

Carl Pei ha revelado en su cuenta de Twitter el cable USB tipo C transparente para el próximo Nothing Phone (2). Ha dejado ver que es un bonito accesorio que combina con el diseño transparente del smartphone y los auriculares. El cable tiene tapas transparentes en ambos extremos, que muestran el logotipo de Nothing en su interior. El resto del cable está hecho de materiales normales y es de color blanco. Tiene un aspecto elegante y futurista, y complementa la estética única del Nothing Phone (2).

Todavía no sabemos si el cable USB-C transparente será exclusivo del Nothing Phone (2), o si también funcionará con otros dispositivos. Tampoco sabemos si se venderá por separado o si se incluirá con el smartphone. Igualmente, no se sabe si el adaptador del cargador también será transparente, lo cual sería muy genial.

El Nothing Phone (2) se lanzará el 11 de julio y contará con el chipset Snapdragon 8+ Gen 1 y una batería de 4700 mAh con carga rápida de 66 W. Mantendrá el diseño transparente con tiras de LED alrededor de la bobina de carga que vimos en la generación pasada. Además, soportará formato RAW HDR y grabación de vídeo 4K a 60 fps. Se ha confirmado que no tendrá un aumento de precio significativo en comparación con el Nothing Phone original y que se fabricará en la India.