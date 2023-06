A medida que avanzan las semanas sabemos más y más información sobre el esperado Nothing Phone (2). Comenzando mayo Nothing revelaba en su cuenta de Twitter que se lanzará en algún momento del verano, así que está a la vuelta de la esquina. Hace apenas unos días nos enteramos de que tendrá cuatro años de soporte (tres de Android), será más grande y tendrá menor huella contaminante.

Los datos anteriores son oficiales, así que hay que creerlos, pero la información que nos reúne aquí hoy es fruto de una filtración. El diseño del Nothing Phone (2) quedó al descubierto y la verdad es que no sorprende demasiado, aunque esto no está mal. ¿Será que es demasiado continuista? Te lo presentamos bajo estas líneas para abrir el debate y que saques tus propias conclusiones.

El Nothing Phone (2) se pasa a los biseles redondeados y tendrá un mejor sistema de notificaciones luminosas

Renders filtrados Nothing Phone (2) 1 de 3

A través del blog de la tienda online Smartprix, el famoso filtrador OnLeaks reveló en exclusiva el supuesto diseño del Nothing Phone (2). Las imágenes que ves arriba corresponden a renders creados a partir de la unidad de pruebas más reciente de este dispositivo, que a esta altura debe ser muy similar al modelo definitivo.

Si se le compara con el Nothing Phone (1), es bastante claro que la marca no quiere arriesgar demasiado en el apartado de diseño. Al fin y al cabo, el modelo original cautivó al mercado, así que ¿para qué hacer grandes cambios en algo que funciona?

¿Dónde están los cambios? El más evidente de todos es que Nothing dejó atrás los biseles planos del modelo original para pasarse a unos redondeados. Según OnLeaks, esta decisión pasa por hacer del Nothing Phone (2) un smartphone más ergonómico y cómodo de usar. No obstante, parece más un desafío al mercado móvil, cuya tendencia en todo el último año va justamente de alejarse de este tipo de biseles.

El segundo cambio que notarás está en los LEDs de la trasera, que ahora se dividen en mayor cantidad de secciones. Esto no será un simple cambio visual. OnLeaks reveló que vendrá acompañado de un sistema de notificaciones luminosas mejorado donde cada sección podrá funcionar de forma independiente.

Finalmente, los cambios más sutiles están en el flash de las cámaras trasera y en el LED rojo de grabación. En el Nothing Phone (2) el flash pasa a ser Dual LED, lo que mejorará el rendimiento en las fotos con poca iluminación. Por su parte, el pequeño LED rojo que indica que estás grabando un vídeo ahora será una línea y no un círculo clásico de toda la vida.

El Nothing Phone (2) apuesta al continuismo, pero hacerlo es algo que está bien justificado

Ahora, ¿qué tal te han parecido estos cambios? La verdad es que son bastante sutiles en su mayoría, así que podríamos hablar de continuismo por parte de Nothing con su móvil de segunda generación. En nuestra opinión esto no está mal, pues justamente los dispositivos de esta firma tienen como principal sello su diseño (sin demeritar otras cosas).

Así, que Nothing haya decidido introducir pocos cambios visuales en el Nothing Phone (2) no es algo negativo, sino que habla de pulir algo que ya ha funcionado. ¿Les bastará para volver a convencer a los compradores de darle una oportunidad a la marca? Tendremos que esperar algunos meses después del lanzamiento para saberlo, pero hay que recordar algunas cosas del Nothing Phone (1): su resistencia y calidad de fabricación es brutal (aunque repararlo sea un dolor de cabeza) y durante mucho tiempo estuvo en lo más alto de la gama media en cuanto a rendimiento.

Aparte, resulta que el Nothing Phone (2) dará el salto a la gama alta, pues sabemos que llevará un procesador Snapdragon serie 8 en su interior. Los rumores apuntan a que será el Snapdragon 8+ Gen 1, así que no será un móvil premium, pero definitivamente tendrá potencia para regalar.

Cuéntanos, ¿te convence el diseño del Nothing Phone (2)?