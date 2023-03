Considerado uno de los mejores móviles de gama media del 2022 y con sus primeros clones dejándose ver en el MWC 2023, definitivamente podemos decir que el Nothing Phone (1) fue todo un éxito. La nueva compañía de Carl Pei pegó con fuerza y sabemos que ya se prepara para la siguiente ronda.

Finalizando enero dedicamos un artículo a todo lo que sabemos sobre el futuro Nothing Phone (2), pero ahora llegan nuevos detalles directamente desde Barcelona. ¿Qué ha dicho la marca sobre su nuevo móvil estrella? Hizo oficial algo que nadie esperaba para ahorita, sino para más adelante: el Nothing Phone (2) competirá en la gama alta.

Procesador Qualcomm Snapdragon 8, el Nothing Phone (2) será una bestia

Cuando las compañías asisten de expositores a eventos tan importantes como el Mobile World Congress, lo común es que construyan stands muy llamativos. No obstante, a Nothing solamente les hizo falta un paraban y una camiseta para llamar la atención de todos los medios.

¿Qué fue lo que hicieron? Juntaron Carl Pei (CEO de Nothing) y a Cristiano Amon (CEO de Qualcomm), los pusieron a sostener una camiseta y revelaron algo inesperado: el Nothing Phone (2) tendrá un procesador Qualcomm de la serie Snapdragon 8, así que competirá de lleno en la gama alta. Esto es toda una sorpresa, pues hasta ahora la compañía había mantenido el discurso de que su segundo móvil seguiría siendo de gama media.

¿Qué Snapdragon 8 utilizará? Esos detalles no los adelantaron, pero debería estar entre el Snapdragon 8+ Gen 1 y el Snapdragon 8 Gen 2. Ambos son unas bestias con muchísima potencia, pero la elección de uno u otro dependerá del enfoque quiera darle la empresa al nuevo terminal.

En caso de elegir el Snapdragon 8+ Gen 1, Nothing estaría apostando por un precio más bajo que hagan del Phone (2) un móvil atractivo para los consumidores. Por su parte, si eligen el Snapdragon 8 Gen 2 el objetivo sería claro: competir contra los mejores smartphones del año en un mano a mano. Por supuesto, en este segundo caso el precio sería mayor.

Ahora bien, ¿Nothing se atrevería a lanzar su Phone (2) con un precio de flagship killer? No lo sabemos, pues el Phone (1) no es un gama media económico (aunque sí fenomenal). No obstante, hay que recordar que Pei es cofundador de OnePlus y sabe mucho de lanzar topes de gama a precios absurdamente bajos para posicionarlos. ¿Será que el Nothing Phone (2) termina siendo un homenaje a aquellos años? Habrá que esperar para saberlo, pero nos encantaría.