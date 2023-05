Nothing ha publicado en su cuenta de Twitter oficial un escueto comunicado con un pequeño clip a modo de teaser para confirmar el lanzamiento del Nothing Phone (2) este año. El sucesor del genial Nothing Phone (1) será presentado de forma oficial en verano de 2023. Específicamente, en el verano del Reino Unido que va desde el 21 de junio hasta el 23 de septiembre.

Será el segundo smartphone en la historia de la marca y se espera que llegue con el distintivo diseño transparente con luces LED del móvil original. El teaser lo único que nos adelanta es que tendrá una especie de interruptor físico y un pequeño indicador LED de color rojo.

El sucesor del móvil más rompedor del año pasado llegará en verano de 2023

En la web oficial del Nothing, el Phone (2) se presenta como un smartphone «Premium», lo cual coincide con las filtraciones y rumores sobre el móvil que se habían comentado hasta ahora. Aunque el propio Carl Pei (CEO de Nothing) había revelado de forma sutil que su próximo móvil usará un procesador Qualcomm de la serie 8 de gama alta y no uno de la serie 7 (de gama media) como el anterior, esto ya lo confirma al 100%.

De acuerdo a una filtración accidental de un ejecutivo de Qualcomm, el procesador del Nothing Phone (2) será el Snapdragon 8+ Gen 1 que es el segundo más potente de la actualidad detrás del Snapdragon 8 Gen 2. Por tanto, seguramente tendrá un precio de salida mucho más elevado que el primer móvil de la compañía.

En una entrevista de hace algunos meses, Pei confirmó que el Nothing Phone (2) se lanzará en Estados Unidos de forma oficial, siendo la primera vez que llevan uno de sus móviles a este mercado. El Nothing Phone (1) también se vendió en EE.UU. oficialmente, pero su disponibilidad fue muy limitada y confusa. ¿Y qué hay de Europa? Aunque no mencionaron nada al respecto, suponemos que se venderá en la región europea sin mayores complicaciones, al igual que el Phone (1).