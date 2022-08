Desde que se anunció su llegada, el Nothing Phone (1) nos mantuvo a la expectativa durante mucho tiempo. Al fin y al cabo, Nothing es el nuevo proyecto de Carl Pei, exdirector de OnePlus Global. Sin embargo, desde que fuese presentado a mitades de julio, el Nothing Phone (1) distintas cosas han decepcionado a muchos usuarios.

Sí, tiene un diseño genial, pero es un móvil de gama media que no ofrece demasiadas novedades respecto a la competencia. Aparte, recientemente se descubrió que tiene serios problemas con la pantalla. Ahora, al Nothing Phone (1) le tocó enfrentarse al test de resistencia más duro y famoso de YouTube, el de Zach Nelson. ¿Lo superó? Sí, y la verdad es que no le fue nada mal, lo que demuestra que el Nothing Phone (1) es un móvil muy bien construido, aunque no perfecto.

El Nothing Phone (1) supera las pruebas de doblado y quemado con una facilidad alucinante

Zach Nelson, conocido por su canal JerryRigEverything en YouTube, puso a prueba la resistencia de Nothing Phone (1) recientemente. Como en todos sus test, el móvil de Nothing fue sometido a rigurosas torturas como arañazos, golpes, el rudo test de doblado y la prueba de fuego en la pantalla. El resultado puedes verlo en el vídeo que encabeza esta sección, pero vamos a relatarlo en texto.

Como siempre, la primera prueba fue la de la resistencia de la pantalla a rayones. El Nothing Phone (1) alcanzó el nivel 6 de la escala de dureza de Mohs antes que se vieran los primeros rayones, mientras que en el nivel 7 ya eran surcos más profundos. Este es un resultado bastante bueno para una pantalla protegida con Gorilla Glass 5, pues la mayoría de los móviles ceden en el nivel 7, incluso teniendo Gorilla Glass Victus como el Xiaomi 12S Ultra.

En la prueba de raspado tampoco le fue mal, pues el cutter no fue capaz de dañar la trasera o las lentes de las cámaras fácilmente. Aun así, el marco de aluminio sí sufrió unos rayones bastante evidentes, aunque casi ningún móvil sale ileso de esto.

El tercer reto fue la prueba de fuego, que consiste en exponer la pantalla a una llama directa por cierto tiempo. El Nothing Phone (1) superó con creces la prueba, ya que aguantó el fuego directo por 40 segundos. Sí, los píxeles quedaron bastante dañados, algo normal, pero la pantalla seguía funcionando sin problema.

Por último llegaba la prueba de doblado, esa que temen muchos móviles y que acabó con el OnePlus 10 Pro con una facilidad alucinante. Eso no pasó en esta oportunidad, porque el Nothing Phone (1) no se dobló para nada y su pantalla tampoco se rompió, siendo esto último algo muy común.

El Nothing Phone (1) es un móvil muy resistente

En conclusión, el Nothing Phone (1) es un móvil increíblemente resistente, algo que debería aprovechar la compañía para promocionarlo. Esto tiene mucho que ver con la protección Gorilla Glass 5 tanto en la trasera como en el frontal, así como el marco de aluminio.

Sin embargo, también habla de manera muy positiva del departamento de diseño del Nothing Phone (1), pues la calidad de construcción de este móvil es fantástica. Así, podemos decir con total certeza que en Nothing no solamente saben fabricar smatphones bonitos, sino también unos muy resistentes.