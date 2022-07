El mejor móvil de Xiaomi hasta la fecha, el Xiaomi 12S Ultra, ha dado mucho de que hablar desde su lanzamiento. Generó asombro con su cámara Sony IMX989 de 1 pulgada (el sensor más grande que se ha incorporado a cualquier teléfono inteligente), pero también polémica por su coste de fabricación. Ahora, ha vuelto a salir a la palestra luego de que Zack Nelson del canal JerryRigEverything lo sometiera a sus duras pruebas de resistencia.

Las pruebas abarcaron desde la novedosa cámara hasta su increíble pantalla AMOLED de 6,73 pulgadas con resolución 2K. Desde ya te adelantamos que el Xiaomi 12S Ultra demostró ser bastante resistente para ser un dispositivo ultra prémium, pero puede llegar a ser una decepción para aquellos que busquen un dispositivo duradero.

Test de resistencia del Xiaomi 12S Ultra: aprueba de forma justa

La tapa trasera de cuero de silicona del Xiaomi 12S Ultra fue tan resistente como se esperaba, pero su marco demostró ser muy propenso a los arañazos porque, aunque no lo parezca, es de plástico. Además, no resistió las pruebas de flexión (doblarlo por la mitad) del todo bien, aunque al menos no se rompió en dos partes. Su pantalla, por otro lado, tuvo un mejor rendimiento en el test de rayones.

Al igual que la del Xiaomi 12 Pro, la pantalla del Xiaomi 12S Ultra comenzó a sufrir rayones en el nivel 6 de la escala de Mohs, siendo más visibles en el nivel 7. ¿Qué significa esto? Pues no que no sufre arañazos fácilmente. Su protección Gorilla Glass Victus evita muy bien que se raye o rompa con facilidad.

Donde reprobó el panel del Xiaomi 12S Ultra es en la prueba de fuego. Al poner la llama de un mechero en contacto directo con la pantalla, los píxeles se quemaron de forma casi irreversible al poco tiempo. Así que, si tienes o te vas a comprar este móvil, aléjalo lo máximo posible de las llamas.

En conclusión… ¿el Xiaomi 12S Ultra es un móvil resistente? Sí. ¿Es de los móviles más resistentes que existen? Está claro que no. De cualquier manera, queda demostrado que, con un mínimo de cuidado necesario, tu Xiaomi 12S Ultra durará por mucho tiempo.