Conociendo ya todas sus especificaciones técnicas, como así también su precio, muchísima ha sido la expectación que generó el primer móvil de quien había sido el fundador principal de OnePlus, Carl Pei.

Si bien algunos análisis prematuros dejaron en evidencia que no todo era tan “tope de gama” como se pensaba, el Nothing Phone (1) enamoró a varios por su novedoso diseño.

Dejando de lado las controversias sobre si este terminal vale realmente la pena, o bien si llega con un precio acorde a lo que ofrece, hay algo mucho más grave que podría atentar con el futuro de Nothing como compañía fabricante de dispositivos móviles.

¡Malas noticias! El Nothing Phone (1) debuta con problemas

Habiendo llegado a las manos de algunos usuarios, comenzó a correr la noticia de que el Nothing Phone (1) presenta varios problemas. Uno de ellos, está relacionado con la certificación IP53, la cual supuestamente hace que este terminal sea resistente al polvo y al agua.

Según lo informado por uno de los usuarios que ya tiene el terminal en sus manos, el mismo se ha llenado de agua y humedad el primer día. A pesar de que este nivel de protección no es alto, el Nothing Phone (1) no debería sufrir este tipo de problemas, por lo que esta falla podría estar relacionada con algún defecto de fabricación.

Usuarios reportan fallos en la pantalla del Nothing Phone (1)

Como si todo esto fuera poco, otros usuarios han reportado fallos en la pantalla de sus dispositivos móviles. En pocas palabras, la pantalla del Nothing Phone (1) presenta manchas verdes cuando se sube el brillo del panel.

Cabe remarcar que el problema de las manchas verdes en las pantallas ya se había visto en antiguos terminales de la compañía OnePlus, antigua empresa del creador de Nothing. Evidentemente, este terminal hereda estos fallos, al menos en algunas de las unidades que han llegado a las manos de los usuarios.

Si bien es posible quitar las manchas verdes llevando a cabo algún que otro procedimiento técnico, la cosa no termina ahí. Otro de los fallos que ha dicho “presente” en la pantalla del llamativo Nothing Phone (1), está relacionado con los denominados como píxeles muertos.

Gracias a la publicación que realizó un usuario en Twitter, se ha descubierto que este terminal presenta varios píxeles muertos en distintas zonas de la pantalla. En donde más se hace presente esta falla es al rededor de la cámara frontal del dispositivo.

¿Qué ha dicho la empresa Nothing sobre los problemas que tiene su móvil?

Algunos de los usuarios que hicieron públicos los fallos que encontraron en sus móviles, expresaron malestar al no tener respuesta por parte de la empresa, compañía bastante joven de la que no sabemos cómo va a responder (sobre todo si estos fallos terminan siendo masivos).

De momento, ni Carl Pei (fundador de la empresa) ni ningún otro responsable de la marca se ha pronunciado al respecto. Habrá que esperar para saber si estos fallos corresponden solo a unas pocas unidades, pues en caso de ocurrir lo contrario, Nothing podría irse a la quiebra de la noche a la mañana.