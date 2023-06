El sucesor del Nothing Phone (1) está cada vez más cerca. La nueva marca de Carl Pei se prepara para lanzar el esperadísimo Nothing Phone (2) a mediados del mes de julio y ya se han filtrado que, a diferencia de su primer móvil, este llegará con las especificaciones necesarias para competir en la gama alta de smartphones.

Y ahora, el fabricante acaba de confirmar otras características que tendrá su segunda generación de teléfonos. A continuación, te contamos los nuevos detalles revelados del próximo Nothing Phone (2).

El Nothing Phone (2) tendrá 3 años de actualizaciones de Android y una menor huella de carbono

A través de un hilo en su cuenta de Twitter (que dejamos aquí abajo) la marca ha confirmado que el futuro Nothing Phone (2) tendrá 3 años de actualización del sistema y hasta 4 años de parches de seguridad. Además, también han revelado importantes avances sobre la sostenibilidad de su próximo smartphone.

Y es que a pesar de que el Nothing Phone 2 llevará una pantalla y batería más grande que las del Nothing Phone 1 (6,7″ y 4700 mAh vs. 6,5″ y 4500 mAh), la fabricación de este tendrá un menor impacto en el medio ambiente. El Nothing Phone (2) tiene una huella de carbono de 53,45 kg certificada por el SGS. Esto es 5 kg menos que la del primer móvil de la marca.

🌍📱Phone (2) is the first time we’ve achieved a lower carbon footprint on a second-generation product. A significant step towards a more sustainable smartphone industry. Let's explore its milestones. A thread ⬇️ pic.twitter.com/1zYdmU3yqL — Nothing (@nothing) May 31, 2023

Finalmente, hay que mencionar que la marca también destaca que el Nothing Phone (2) tendrá 3 veces más piezas recicladas que su primer teléfono. De hecho, 9 placas de circuito del móvil están hechas con estaño 100 % reciclado y la placa principal es de cobre 100 % reciclado. Además, 28 de sus piezas metálicas son del acero reciclado en un 90 %, las piezas de plásticos son de un material 80 % reciclado y la planta de ensamblaje funciona con energía 100% renovable. Así, todo parece indicar que el Nothing Phone (2) será el flagship más solidario con el medio ambiente de este 2023.