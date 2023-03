Definitiviamente, Carl Pei sabe hacer las cosas muy bien cuando se trata de lograr que una compañía nueva entre con fuerza al mercado. Lo hizo en su momento con OnePlus gracias a su sistema de compra por invitación y unos precios brutales. Luego repitió la historia con Nothing, pero innovando en diseño y ofreciendo un móvil de gama media alucinante.

Sin embargo, aunque el Nothing Phone (1) sea la estrella de la casa, lo cierto es que la compañía también tiene un par de accesorios muy buenos en su catálogo. Los Nothing Ear (1) son unos auriculares con un diseño genial y buen sonido, mientras que los nuevos Nothing Ear (2) son todavía mejores.

No obstante, ambos juegos de auriculares tienen el mismo precio, así como algunas características que se repiten. Esto seguro te llevó a preguntarte si vale la pena pasarse de unos a otros o si comprar los nuevos y listo. Es normal pensar así, pero hoy vamos a ayudarte a resolver esto. ¿Cómo? Comparando los Nothing Ear (2) vs. Ear (1) para encontrar los mejores auriculares transparentes del mercado.

Tabla comparativa de especificaciones Nothing Ear (2) vs. Nothing Ear (1)

Especificaciones Nothing Ear (2)

Nothing Ear (1)

Dimensiones y peso Auriculares: 29,4 x 21,5 x 23,6 mm.

4,53 gramos.

Estuche: 55,6 x 55,6 x 22 mm.

51,8 gramos. Auriculares: 28,9 x 21,5 x 23,6 mm.

4,81 gramos.

Estuche: 58,6 x 58,6 x 23,6 mm.

57,2 gramos. Drivers Dinámicos de 11,6 mm con diafragma de grafeno y poliuretano. Resistencia al agua y polvo

Auriculares: IP54.

Estuche: IP55. Auriculares: IPX4.

Estuche: Sin protección. Tecnologías de audio Cancelación de ruido de 40 dB con ANC adaptativo, tres micrófonos, tres tipos de cancelación (automático, transparencia y personalizado), certificación Hi-Res Audio Wireless de 24 bits y ajustes de ecualización totalmente personalizables. Cancelación de ruido de 40 dB con ANC, tres micrófonos, tres tipos de cancelación (automático, transparencia y personalizado) y ajustes de ecualización por perfiles predefinidos. Conectividad y extras USB-C (el estuche), Bluetooth 5.3 con perfiles BLE, SPP, HFP, A2DP, AVRCP, codecs AAC, SBC, LHDC 5.0 y botones por presión. USB-C (el estuche), Bluetooth 5.3 con perfiles BLE, SPP, HFP, A2DP, AVRCP, codecs AAC, SBC y botones táctiles. Batería y autonomía Auriculares: 33 mAh, 6 horas de reproducción de música.

Estuche: 485 mAh, 36 horas de reproducción de música.

Carga inalámbrica de 2,5 W (Qi). Auriculares: 31 mAh, 5 horas de reproducción de música.

Estuche: 570 mAh, 34 horas de reproducción de música.

Carga inalámbrica. Compatibilidad Android 5.1 o superior.

iOS 11 o superior. Precio 149 €. 149 € (al lanzarse). Cómpralo aquí Comprar Comprar

Diseños increíblemente similares, pero los Nothing Ear (2) están mejor protegidos

Si te damos los dos juegos de auriculares de Nothing para que los veas y toques, seguramente te sea imposible diferenciarlos. Su aspecto es prácticamente idéntico, incluyendo la carcasa transparente que permite ver el interior. Esto aplica tanto para el estuche de carga como los auriculares en sí mismos, pero lo cierto es que sí hay pequeñas diferencias.

La primera tiene que ver con que los Nothing Ear (2) son un poco más largos (29,4 cm vs. 28,9 cm) y más ligeros (4,53 g vs. 4,81 g). Algo similar sucede con el estuche de carga, que es un poco más pequeño y ligero en los Nothing Ear (2). Al usarlos o tenerlos en las manos la diferencia es imperceptible, pero está así.

No obstante, la otra diferencia que tienen los Ear (1) y los Ear (2) sí que es relevante, pues tiene que ver con su resistencia. Los Nothing Ear (1) llegaron al mercado con protección IPX4, así que soportan salpicaduras de líquidos, aunque su estuche no tiene ninguna certificación especial.

En cambio, Nothing Ear (2) son mucho más completos al respecto: los auriculares cuentan con protección IP54, así que son resistentes al polvo y las salpicaduras al mismo tiempo. Mientras, su estuche tiene protección IP55 contra polvo y chorros de agua, aunque sigue sin poder sumergirse.

Por último, la otra diferencia de diseño entre este par de auriculares está en su sistema de carga. Los dos aceptan carga inalámbrica, pero los Nothing Ear (2) tienen certificación Qi con carga hasta 2,5 W. Dicho esto, creo que queda bastante claro que los Nothing Ear (2) picaron adelante en esta comparativa.

Los Nothing Ear (2) tienen mejor sonido, ANC adaptativo y mayor autonomía

Pasamos a las características de sonido y lo cierto es que los Nothing Ear (2) seguirán ampliando su brecha. ¿Por qué? Porque tanto los Ear (1) como los Ear (2) tienen controladores de 11,6 mm y 3 micrófonos por auricular, lo que aporta un sonido genial, pero ahí se acaban las similitudes. Mientras, las diferencias son numerosas.

Los dos cuentan con cancelación activa de ruido (ANC) de hasta 40 dB, pero los Nothing Ear (2) tienen ANC adaptativo para ofrecer un mejor rendimiento. Asimismo, ambos kits de auriculares tienen Clear Voice Technology para mejorar las llamadas, pero los Ear (2) eliminan ruidos hasta 3 dB más fuertes.

No teniendo suficiente con esto, los Nothing Ear (2) tiene conexión doble para emparejarse con más de un dispositivo al mismo tiempo. Aparte, cuentan con sonido de alta resolución de 24-bit y son compatibles con el códec LHDC 5.0.

¿Algo más? Nos gustaría decir que no, pero la verdad es que los Ear (2) quieren aplastar totalmente a sus hermanos menores. Estas son las otras cosas que están en los Nothing Ear (2), pero no en los Nothing Ear (1):

Ajustes de ecualización totalmente personalizables . En los Ear (1) son ajustes predefinidos.

. En los Ear (1) son ajustes predefinidos. Puedes crear perfiles de sonido personalizados.

personalizados. Modo de latencia ultrabaja al emparejarlos con el Nothing Phone (1).

al emparejarlos con el Nothing Phone (1). Autonomía de 6 horas con una sola carga y 36 horas con el estuche. Los Ear (1) aguantan 5 horas y 36 horas respectivamente.

y 36 horas con el estuche. Los Ear (1) aguantan 5 horas y 36 horas respectivamente. Hasta 1 hora y 48 minutos de reproducción con solo 10 minutos de carga (ANC apagado). Los Ear (1) aguanta 1 hora y 12 minutos bajo las mismas condiciones.

Los Nothing Ear (2) aplastan a los Ear (1) y cuestan lo mismo, así que son los ganadores absolutos

Si le prestaste atención a la comparativa, entonces estarás de acuerdo en que los Nothing Ear (2) son mucho mejores que los Nothing Ear (1). Aparte, al tener el mismo precio la cuestión queda totalmente clara: compra los Nothing Ear (2) sin pensarlo porque son mejores y no tendrás que gastar más.

Ahora bien, hay una realidad adicional que no podemos obviar. Debido al lanzamiento de los Ear (2), es muy probable que los Ear (1) empiecen a bajar de precio. Si esto llegase a suceder y los encuentras por unos 100 €, serían una compra excelente.

Finalmente, si ya tienes los Nothing Ear (1), no vale la pena venderlos a un precio menor para pasarte a los Nothing Ear (2). Hay diferencias, pero estamos seguros de que no valen el gasto extra que harás, porque los Ear (1) siguen siendo excelentes. En ese caso, mejor espera los Nothing Ear (3) para dar un buen y justificado salto.