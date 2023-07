Más allá de todo el impacto que generó su icónico diseño, y hasta el escozor por su procesador, el Nothing Phone (1) tiene algo que pocos conocen: fue uno de los móviles más resistentes y mejor construido del 2022.

Ahora que el Nothing Phone (2) fue presentado las expectativas al respecto son bastante grandes, pues muchos esperamos que sea igual de bueno. ¿Lo será? Ya lo veremos, pues el Nothing Phone (2) acaba de pasar por test de resistencia de Zach Nelson y estos fueron sus resultados.

El Nothing Phone (2) está a la altura, supera las pruebas de resistencia con mucha comodidad

Desde el canal de YouTube JerryRigEverything nos llega la prueba de resistencia del Nothing Phone (2). El nuevo gama alta de Nothing fue sometido a las clásicas torturas de Nelson, que incluyen: arañazos, golpes, la prueba de fuego en la pantalla y la temida prueba de doblado en la que muchos dispositivos se han doblegado.

Puedes ver la prueba completa en el vídeo que dejamos arriba, pero a continuación te resumimos los resultados para que los conozcas rápidamente:

Prueba de arañazos a la pantalla : la pantalla del Nothing Phone (2) resistió los rayones hasta el nivel 6 en la escala de dureza de Mohs , cuando los arañazos comienzan a ser ligeramente visibles. Ya en el nivel 7 los surcos son más profundos, pero es lo normal en cualquier móvil con Gorilla Glass.

: la pantalla del Nothing Phone (2) , cuando los arañazos comienzan a ser ligeramente visibles. Ya en el nivel 7 los surcos son más profundos, pero es lo normal en cualquier móvil con Gorilla Glass. Test de resistencia del marco y los botones : al tener un cuerpo de aluminio los rayones hechos con el cutter se notan, pero es común con este material. Mientras no pase de ahí, estamos todos bien. Eso sí, los botones no se te soltarán con facilidad .

: al tener un cuerpo de aluminio los rayones hechos con el cutter se notan, pero es común con este material. Mientras no pase de ahí, estamos todos bien. Eso sí, . Arañazos a las cámaras : la lente de las cámaras del Nothing Phone (2) ni se despeinan cuando alguien intenta rayarlas. Eso sí, en este caso se utilizó un cutter y no el kit de prueba de dureza de Moh, donde seguro caería ante el nivel 7.

: cuando alguien intenta rayarlas. Eso sí, en este caso se utilizó un cutter y no el kit de prueba de dureza de Moh, donde seguro caería ante el nivel 7. Prueba de calor contra la pantalla : al aplicar fuego directo sobre la pantalla durante 25 segundos usando un encendedor el Nothing Phone (2) prácticamente ni se inmuta . Sí, el cristal se quema un poco como en cualquier móvil, pero no pierde colores ni mueren píxeles en el camino.

: al aplicar fuego directo sobre la pantalla durante 25 segundos usando un encendedor . Sí, el cristal se quema un poco como en cualquier móvil, pero no pierde colores ni mueren píxeles en el camino. Test de flexión: la prueba más temida por OnePlus y otros fabricantes es tarea fácil para el Nothing Phone (2). Es cierto que la trasera se despega ligeramente en el momento de máxima fuerza, pero es muy poco. Aparte, se devuelve a su lugar y no es algo a lo nosotros someteríamos un móvil.

El Nothing Phone (2) sigue el ejemplo del Phone (1), es increíblemente resistente

Tal como sucedió en 2022 con el modelo original, Nothing nos volvió a demostrar que sabe fabricar móviles de altísima calidad. El Nothing Phone (2) es un móvil superresistente, algo que es consecuencia de tres elementos claves: el uso de protección Gorilla Glass, los marcos metálicos y el buen hacer del departamento de diseño de la marca.

Tomando en cuenta que el Nothing Phone (2) es un móvil de gama alta y que cuesta bastante más que el Phone (1), no esperábamos algo diferente. No obstante, conocemos casos donde esto no sucede y esas marcas deberían tomar nota del equipo de Carl Pei.