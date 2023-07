Las 5 mejores fundas para proteger tu Nothing Phone (2)

Una de las mejores cosas del Nothing Phone (2), es su diseño original. Tal como sucedió con el Nothing Phone (1), los fabricantes mantuvieron la excentricidad, junto al buen gusto, para ofrecer un dispositivo con estética única e inconfundible. Por eso, es normal que quieras lucirlo a donde vayas, pero no por eso debes descuidar su seguridad. Como todo móvil, sin una buena funda que lo proteja, sufre el riesgo de golpearse, abollarse o rayarse.

Así que te traemos las 5 mejores fundas para el Nothing Phone (2), en donde conseguirás un modelo transparente que protege y deja ver su estética libremente, uno que lo transparenta parcialmente, así como otro que no solo hace lo mismo, sino que, además, le añade un efecto adicional para embellecerlo. No puede faltar el modelo convencional si no te importa taparlo, para finalizar con una funda que remata con enchapado y bordes elegantes.

Funda para el Nothing Phone (2) DQG: la opción más barata

Si quieres obtener una funda que descubra la parte trasera de tu Nothing Phone (2), sin dejar de proteger y a un precio de risa, entonces la que ofrece DQG podría ser tu mejor elección. A fin de cuentas, es una funda hecha de silicona flexible ultra delgado, la cual viene con una zona de transparencia en el centro de la parte trasera, ocultando tan solo los bordes y el marco de la cámara.

Es antideslizante, y también viene con protección contra huellas o manchas. Lo mejor es que se puede hacer la compra de solo la funda, o la funda acompañada de un protector de pantalla de vidrio templado, e incluso hasta 2 protectores de pantalla. El precio de la funda individual es de 4,49 euros.

Funda de gradiente transparente para el Nothing Phone (2) HONLEN: amplificando el bonito diseño trasero

Puedes invertir en una funda que amplifique el bonito diseño del Nothing Phone (2), en vez de solo dejarlo a la vista o cubrirlo por completo. Para eso están modelos como el que ofrece HONLEN, hechos de silicona resistente con propiedades antideslizantes, garantizando un agarre firme, así como a prueba de rasguños.

Estos vienen con un diseño de gradiente transparente, en diferentes colores para elegir a tu gusto: rosa verde, rosa morado, oro rosado, oro negro, azul rosado y azul púrpura. El efecto que logran es como si hubieses elegido un Nothing Phone (2) de colores diferentes a las opciones oficiales.

Además, cuentan con un reforzamiento en las esquinas para proteger el dispositivo de caídas accidentales. Lo mejor es que se trata de una funda bastante barata, la cual puedes encontrar en Amazon por el precio de 8,99 euros.

Funda para el Nothing Phone (2) Wookfiss: una funda resistente contra golpes a buen precio

La funda que trae Wookfiss para el Nothing Phone (2) es una de las opciones más sencillas de la lista. Se trata de un elemento protector hecho de silicona flexible, color negro, que recubre por completo el móvil.

Por ende, resiste golpes, caídas, así como rayones que pudieran afectar el diseño de la querida parte trasera. Los sensores de la cámara también pueden protegerse contra rayones, pues la funda los delimita con bordes altos para evitar el contacto contra cualquier superficie en donde se coloque. Consigues esta funda en Amazon a un precio de tan solo 9,88 euros.

Funda transparente para el Nothing Phone (2) de NUNCNOK: la mejor opción si quieres dejar a la vista el móvil

Si tu preferencia es la de dejar al descubierto tu Nothing Phone (2) sin cambios adicionales en el diseño que pudiera aportar la funda, entonces la opción más razonable es decantarte por una que sea transparente.

La que ofrece NUNCNOK es bastante buena, pues aunque parezca sencilla, protege bien el móvil con su material acrílico duro en la parte trasera y un marco flexible de silicona en la parte interior, así como los bordes elevados tanto para la cámara como las esquinas del dispositivo.

Además, no deja desprotegida la parte delantera, pues incluye tres protectores de pantalla de vidrio templado con la compra. Puedes encontrar esta funda a un precio de 10,99 euros en Amazon.

Funda de silicona con enchapado para el Nothing Phone (2) Wousunly: la alternativa más distinguida

Por último, existe una opción para no solo tener un bonito móvil a la mano, sino una funda igual de atractiva que lo represente. Dentro de este grupo entra la funda Wousunly, la cual destaca por su diseño con bordes dorados y detalles enchapados en la parte trasera, con el símbolo característico del Nothing Phone. En la parte interna, una funda de silicona flexible y suave refuerza la protección. Es ligera y fina, sin que esto le reste durabilidad y resistencia.

La puedes encontrar en diferentes colores, todos en tonalidades agradables a la vista, que no te harán arrepentirte de haber escogido una funda que cubriese por completo el móvil. Los colores son: blanco, negro, púrpura ahumado, rosa, verde y violeta. El precio es de 13,15 euros desde Amazon.

Como ves, varias de estas fundas destacan y hacen lucir de alguna manera tu Nothing Phone (2), bien sea dejando al descubierto su ya de por sí hermoso diseño, reforzándolo con tonalidades diferentes, e incluso emulándolo en la parte trasera a pesar de cubrir el dispositivo. Lo cual no les quita para nada su función principal, que es la de proteger.

Por menos de 15 euros puedes obtener una bonita funda, y quizá el extra de un protector de pantalla adicional para terminar de blindar tu Nothing Phone (2). Ahora bien, ¿cuál de todas te gustaría tener?