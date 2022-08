Descarga LineageOS 19 para los Xiaomi Mi 6 Moto G 5G y Motorola Edge

El equipo de desarrollo de LineageOS 19 continúa dándole vida a móviles que ya han perdido el soporte del fabricante. La popular ROM personalizada basada en Android 12 recientemente expandió la lista de terminales en los que puede instalarse incorporando a los POCO X3 Pro, OnePlus 9, Xiaomi Mi A1, Galaxy S10, Xiaomi Mi 10T y POCO F3.

Pues bien, ahora el equipo de LineageOS ha anunciado que esta ROM ofrecerá soporte a 5 nuevos móviles. Se trata de los Xiaomi Mi 6, Moto G 5G, Moto G 5G Plus, Moto Edge y Lenovo ZUK Z2 Plus. A continuación, te explicamos cómo puedes descargarla.

LineageOS 19 ya está disponible para los Xiaomi Mi 6, Moto G 5G y Motorola Edge

En esta nueva actualización de la lista de dispositivos compatibles con LineageOS 19, sus desarrolladores han apostado por móviles que aún no han recibido Android 12. Los Xiaomi Mi 6 y ZUK Z2 Plus son terminales de 2017 que llegaron al mercado con Android 7 y que perdieron el soporte oficial del fabricante desde hace ya varios años.

Por otro lado, también han incluido 3 teléfonos de Motorola a la lista de dispositivos compatibles con LineageOS 19. Se trata de los Moto G 5G (Moto One 5G Ace), Moto G 5G Plus (Moto One 5G) y Motorola Edge, móviles que la marca lanzó en 2020 con Android 10 como sistema operativo.

Si bien se esperaba que el fabricante llevará oficialmente Android 12 a estos tres terminales, aún no lo ha hecho. De esta manera, LineageOS 19 representa una excelente opción para los usuarios que quieren probar todas las novedades de Android 12 en sus Motorola. Aquí abajo te dejamos los enlaces de descarga de esta ROM:

Xiaomi Mi 6 (sagit) – Descargar

(sagit) – Descargar Moto G 5G (kiev) – Descargar

(kiev) – Descargar Moto G 5G Plus (nairo) – Descargar

(nairo) – Descargar Moto Edge (racer) – Descargar

(racer) – Descargar Lenovo ZUK Z2 Plus (z2_plus) – Descargar

¿No sabes cómo instalar LineageOS 19? Pues lo primero que debes hacer es descargar la versión específica de esta ROM para tu móvil. Para ello, solo debes entrar en los enlaces que dejamos arriba y pulsar en «Get the builds here». Una vez que ya tengas el archivo de instalación descargado, tienes que seguir los pasos de este tutorial sobre cómo instalar LineageOS en cualquier Android y listo.