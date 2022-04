¡LineageOS 19 es oficial! La nueva versión de una de las ROMs más populares para Android ya está aquí. Como siempre, llega cargada de muchas características geniales, así como una puesta al día en muchas de las funcionalidades que Google incorporó en su actualización más reciente de Android. Sí, LineageOS 19 está basado en Android 12 y aquí te dejamos todas sus novedades y la lista oficial de móviles compatibles.

Todas las novedades que llegan con LineageOS 19

Nacida de la extinta CyanogenMod, LineageOS viene labrándose su propio camino desde hace varios años. Hoy llega oficialmente a su actualización 19, que tiene como claves las siguientes características:

Está diseñada sobre la versión AOSP de Android 12 disponible para los Google Pixel 6.

disponible para los Google Pixel 6. Incluye funciones para tablets y móviles plegables importados desde Android 12L.

importados desde Android 12L. Incluye todos los parches de seguridad hasta abril de 2022.

Recibe la interfaz Material You, la nueva norma de diseño que llegó con Android 12.

No obstante, eso es solamente lo más importante y técnico de la lista de novedades de LineageOS 19 respecto a Android 12, pero también hay muchas cosas más:

El motor WebView se actualizó hasta Chromium 100.0.4896.58.

se actualizó hasta Chromium 100.0.4896.58. El panel de volumen de Android 12 se convierte en un panel de extensible lateral.

de Android 12 se convierte en un panel de extensible lateral. Las siguientes aplicaciones reciben mejoras y correcciones de errores: Fork de la galería de AOSP. Updater (actualizador de sistema). Jelly (navegador web nativo de LineageOS). Recorder (aplicación de grabación). Etar (calendario desarrollado por FOSS). SeedVault (app de copias de seguridad y respaldo)

Las compilaciones para Android TV ya no tendrá anuncios en su launcher.

Las compilaciones para Android TV permitirán personalizar teclas en mandos IR y Bluetooth.

La Cámara de Qualcomm desaparece y los dispositivos que la usaban llevarán Camera2.

El tema oscuro está habilitado por defecto .

. El asistente de configuración inicial se renueva con todas las características de Android 12.

Se estrenan nuevos iconos para casi todas las apps (incluso las de sistema).

para casi todas las apps (incluso las de sistema). Se incluyen todos los wallpapers de Android 12 y los nuevos fondos de LineageOS 19.

Compartir pantalla vía WiFi ahora será posible en cualquier dispositivo que desee activarla.

Soporte para sonidos personalizados para cada tipo de carga (cable o inalámbrica).

Los desarrolladores también reciben juguetes con LineageOS 19

El servicio adb_root ya no estará vinculado al tipo de compilación de Android.

ya no estará vinculado al tipo de compilación de Android. Las herramientas de descompresión de archivos ahora son compatibles con la mayoría de las imágenes de fábrica y paquetes OTA comprimidos.

El SDK permite activar la frecuencia de muestreo táctil de alta velocidad en dispositivos compatibles.

Clang, el conjunto de herramientas de AOSP, es el que se usará para compilar los nuevos kernels.

El cortafuegos integrado, el modo de red restringido y las funciones de aislamiento de datos se reescribieron para agregar compatibilidad al nuevo modo de red restringido de AOSP y BPF.

Todos los móviles y tablets que recibirán LineageOS 19 de forma oficial

Siendo una ROM de código abierto, cualquier desarrollador puede adaptar LineageOS 19 a su dispositivo favorito. No obstante, el equipo de desarrollo de esta ROM ofrece una lista de

41 smartphones y tablets a los que le darán soporte oficial:

ASUS Zenfone 5z.

ASUS Zenfone 8.

F(x)tec Pro.

Google Pixel 2 y 2 XL.

Google Pixel 3, 3 XL, 3a y 3a XL.

Google Pixel 4, 4 XL, 4a y 4a 5G.

Google Pixel 5 y 5a 5G.

Google Pixel 6 y 6 Pro.

Lenovo Z5 Pro GT.

Lenovo Z6 Pro.

Moto G6 Plus.

Moto G7, G7 Power y G7 Plus.

Moto One Power, One Action y One Vision (Moto P50).

Moto X4

Moto Z2 Force

Moto Z3 Play

Nokia 6.1 (2018)

Nokia 6.1 Plus

OnePlus 6 y 6T.

Razer Phone 2

Samsung Galaxy Tab S5e (LTE) y S5e (WiFi).

SHIFT SHIFT6mq.

Sony Xperia XA2, XA2 Plus y XA2 Ultra.

Sony Xperia 10 y Xperia 10 Plus.

Xiaomi POCO F1.

¿Está tu dispositivo en la lista? Entonces alégrate, porque pronto podrás instalar Lineage 19 en tu móvil o tablet. Y si no está, no te preocupes, que seguramente alguien desarrollará una versión no oficial.