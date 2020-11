¿Te gustan las custom ROM y tienes un Google Pixel 5? Entonces estás de suerte, porque tu móvil ya tiene su primera custom ROM basada en Android 11 gracias a ProtonAOSP.



Los Pixel y la comunidad de Android siempre han mantenido una relación muy estrecha, y las ROM personalizadas para estos dispositivos se desarrollan muy rápido. Sin embargo, en esta oportunidad los desarrolladores tardaron un poco más, pero se acabó la espera. Así es y así se instala ProtonAOSP, la primera custom ROM con Android 11 en tu Google Pixel 5.

ProtonAOSP 11, una custom ROM perfecta para exprimir al máximo tu Pixel 5

Como se puede leer en el manifiesto del proyecto, ProtonAOSP es una custom ROM minimalista enfocada en mejorar cuatro cosas: el rendimiento, la interfaz de usuario (UI), la experiencia de uso (UX) y un toque de privacidad.

ProtonAOSP 11 está basada en Android 11 (en realidad en AOSP 11, porque no son lo mismo), y a primera vista no cambia mucho respecto a la ROM oficial. En este caso es normal, ya que ProtonAOSP no busca ofrecer una experiencia muy diferenciadora como otras ROM, sino sacar el máximo provecho al hardware.

Aun así, esta custom ROM esconde muchas mejoras en su interior que harán volar a tu Google Pixel 5, y visualmente sí hay algunos cambios. De manera resumida, y según sus desarrolladores, estas son las características que hacen a ProtonAOSP una ROM especial:

Mejoras en el rendimiento, la autonomía y las notificaciones respecto a Android 11.

respecto a Android 11. Interfaz de usuario más refinada : con una tipografía más nítida, mejores colores, tema oscuro personalizado, efecto de desenfoque mejorado y algunos tweaks adicionales.

: con una tipografía más nítida, mejores colores, tema oscuro personalizado, efecto de desenfoque mejorado y algunos tweaks adicionales. Capturas de pantalla mejoradas : con una nueva combinación de botones para tomarlas y la eliminación automática de la previsualización si deseas tomar rápidamente una nueva captura.

: con una nueva combinación de botones para tomarlas y la eliminación automática de la previsualización si deseas tomar rápidamente una nueva captura. Mejoras en la seguridad : soporta microG, nuevos ajustes rápidos de seguridad, control de permisos mejorados para usar los sensores y navegar en Internet, indicadores de uso de la cámara y el micrófono, y algunas características tomadas de GrapheneOS.

: soporta microG, nuevos ajustes rápidos de seguridad, control de permisos mejorados para usar los sensores y navegar en Internet, indicadores de uso de la cámara y el micrófono, y algunas características tomadas de GrapheneOS. Aplicaciones predeterminadas tomadas de LineageOS y mejoradas: reloj, calculadora, contactos, mensajes y teléfono.

y mejoradas: reloj, calculadora, contactos, mensajes y teléfono. Muchas opciones adicionales en los ajustes avanzados y el uso del almacenamiento.

y el uso del almacenamiento. Otras mejoras de rendimiento en el renderizado de la interfaz con Vulkan, menor consumo de APEX, mejores latencias de memoria y animaciones responsivas.

y animaciones responsivas. Mejor manejo de las notificaciones.

Como puedes ver, es una ROM genial, pero ¿cómo se instala?

Cómo instalar ProtonAOSP 11 en tu Google Pixel 5

Debido a que TWRP todavía tiene algunos problemas para funcionar con Android 11, para flashear ProtonAOSP en tu Pixel 5 tendrás que hacerlo por Fastboot. Sí, esta custom ROM se instala como si fueses a flashear manualmente una ROM stock, y para ello es necesario desbloquear el bootloader. Lo haces así:

Descarga el SDK de Android desde su página. Esto te permitirá usar ADB e interactuar con el modo fastboot de tu Pixel 5. Descomprime el SDK de Android en tu ordenador. Activa el modo desarrollador de tu Pixel 5 desde Ajustes > Información del dispositivo y toca 7 veces sobre el número de compilación. Activa el desbloqueo OEM de tu móvil en Ajustes > Sistema > Avanzado > Opciones de desarrollador > Desbloqueo OEM. Activa la depuración USB de tu móvil en Ajustes > Sistema > Avanzado > Opciones de desarrollador > Depuración USB. Apaga tu móvil y reinícialo en modo Fastboot presionando encendido + volumen abajo. Conecta tu Pixel 5 al ordenador mediante el cable USB. Accede a la línea de comandos de Windows: en la carpeta del SDK, presiona shift + clic derecho y luego selecciona “Abrir ventana de PowerShell aquí”. Verifica que ADB reconozca tu Pixel 5 escribiendo el comando: fastboot devices . Si todo va bien, ordena a tu móvil que desbloquee del bootloader con el comando: fastboot flashing unlock . Verás dos mensajes en tu móvil, selecciona la opción “Desbloquear tu teléfono” usando las teclas de volumen para moverte y la de encendido para confirmar. Reinicia tu Pixel 5.

Con esto ya tendrás el bootloader desbloqueado y podrás instalar ProtonAOSP sin mayor problema. ¿Estás listo? Seguimos entonces:

Descarga ProtonAOSP 11 y las GAPPS desde su repositorio en Github. Al desbloquear el bootloader, tu móvil debió borrar toda su configuración, así que repite los pasos del 3 al 9 (menos el 4) para verificar que tu móvil esté bien conectado. En tu ordenador, escribe los siguientes comandos: Instalar ProtonAOSP : fastboot flash update proton-aosp_redfin_11.2.0.zip .

: . Instalar las GAPPS : fastboot flash update proton-aosp_redfin_11.2.0-gapps.zip .

: . Limpiar datos : fastboot -w .

: . Reiniciar: fastboot reboot .

¡Listo! Con eso deberías estar disfrutando en pocos minutos de ProtonAOSP 11, la primera custom ROM del Pixel basada en Android 11. ¿Nos cuentas tu experiencia con ella?