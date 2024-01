Ahora que los Samsung Galaxy S24 llegaron al mercado, el círculo prácticamente se ha cerrado. Todas las grandes marcas ya presentaron sus topes de gama para 2024 (excepto Sony) y la batalla por ser el mejor del año ha comenzado. Ya hemos hecho varias comparativas entre los dispositivos más caros de cada serie, pero hoy vamos a centrarnos en las versiones «asequibles» de dos marcas: Samsung y Google.

Teniendo ambas compañías a la IA como protagonista de esta generación, es una contienda más que lógica. Además, los Galaxy S24 y Pixel 8 compiten en precio, también en tamaño y otras cosas, así que son rivales clarísimos. Comparamos el Samsung Galaxy S24 vs. Google Pixel 8, los topes de gama «baratos» y compactos, para ayudarte a decidir cuál debería comprar.

Tabla comparativa de especificaciones: Samsung Galaxy S24 vs. Google Pixel 8

Especificaciones Samsung Galaxy S24 Google Pixel 8

Dimensiones y peso 147 x 70,6 x 7,6 mm. 167 gramos. 150,5 x 70,8 x 8,9 mm. 187 gramos. Pantalla 6,2″ Full HD+ (2340 x 1080 píxeles) con panel Dynamic AMOLED 2X, 416 ppi, tasa de refresco adaptativa de 1 Hz hasta 120 Hz (LTPO), brillo pico de 2600 nits, HDR10+ y protección Gorilla Glass Victus 2. 6,2″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con panel Actua OLED, 428 ppi, tasa de refresco adaptativa de 60 Hz hasta 120 Hz (LTPO), brillo pico de 2000 nits, HDR10+ y protección Gorilla Glass Victus. Procesador Samsung Exynos 2400 con gráfica Xclipse 940 (Global). Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 con gráfica Adreno 750 (EE. UU. y Canadá). Google Tensor G3 con gráfica Immortalis-G715 MC10 + Chip de seguridad Titan M2. RAM 8 GB (LPDDR5X). 8 GB (LPDDR5X). Almacenamiento 128 GB (UFS 3.1) o 256 GB (UFS 4.0). 128 GB o 256 GB (UFS 4.0). Cámara Trasera Triple: Principal de 50 MP (Samsung GN5) con f/1.8, Dual Pixel PDAF y OIS.

(Samsung GN5) con f/1.8, Dual Pixel PDAF y OIS. Teleobjetivo de 10 MP con f/2.4, PDAF, OIS y zoom óptico de 3x.

con f/2.4, PDAF, OIS y zoom óptico de 3x. Ultra gran angular de 12 MP con f/2.2, Dual Pixel PDAF y campo visual de 120º. Flash LED, HDR10+, grabación de sonido estéreo y vídeo en 8K @ 30 fps. Doble: Principal de 50 MP (Samsung GNV) con f/1.7, Dual Pixel PDAF, Laser AF y OIS.

(Samsung GNV) con f/1.7, Dual Pixel PDAF, Laser AF y OIS. Ultra gran angular de 12 MP con f/2.2, AF y campo visual de 126º. Flash LED, Ultra-HDR, Pixel Shift y vídeo en 4K @ 60 fps. Cámara Frontal 12 MP con f/2.2 y Dual Pixel PDAF. 10,5 MP con f/2.2. Conectividad WiFi 6E (Exynos 2400) / WiFi 7 (SD 8 Gen 3), Dual SIM 5G, Bluetooth 5.3 LE, NFC, USB-C, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, QZSS, altavoces estéreo Hi-Res firmados por AKG, resistencia al agua IP68, lector de huellas ultrasónico bajo pantalla, desbloqueo facial 2D, Samsung DeX y Samsung Pay. WiFi 7, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.3 LE, NFC, USB-C, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, QZSS, altavoces estéreo, resistencia al agua IP68, lector de huellas óptico bajo pantalla, y desbloqueo facial 2D. Batería 4000 mAh con carga rápida de 25 W, inalámbrica 15 W e inversa de 4,5 W. 4575 mAh con carga rápida de 27 W, inalámbrica 18 W e inversa de 5 W. Sistema operativo Android 14 con One UI 6.1. Android 14. Precio Desde 909 €. Desde 799 €. Cómpralo aquí Comprar Comprar

Diseños para cada gusto y que son evoluciones de la generación anterior

Si bien visualmente son diferentes, lo cierto es que estos móviles de Samsung y Google tienen muchos elementos parecidos. Ambos tienen protección IP68, traseras de cristal, marcos de aluminio y estilos bastante minimalistas.

Sus diseños son una evolución clarísima de la generación anterior, con cambios menores como esquinas más redondeadas en el Pixel y laterales rectos en el Galaxy. Los dos juegan con líneas simples y traseras lo más limpias posibles, así que no hay manera de dar un ganador.

De hecho, en lo único que podríamos decir que el diseño del Galaxy S24 es mejor que el del Pixel 8 es en la protección de la pantalla. El de Samsung usa Gorilla Glass Victus 2 y el Google se queda con Gorilla Glass Victus, pero es una diferencia menor. Ojo, el Pixel 8 es bastante más grueso que su rival, pero lo tiene bien justificado (una batería más grande). Aparte, sus laterales cóncavos ayudan a lograr un mejor agarre.

La pantalla del Galaxy S24 se le atraganta a la del Pixel 8, por mucho que esta sea de las mejores

Al momento de escribir esta comparativa, los Google Pixel 8 y 8 Pro seguían siendo los móviles con mejores pantallas del mundo, según DxOMark. Sus paneles Actua OLED ofrecen una calidad de imagen fantástica, pero los Galaxy S24 no han pasado por el laboratorio de pruebas y podrían sorprender. ¿Cómo estamos tan seguros? Primero, porque los Galaxy S23 ya estuvieron en el trono el año pasado, así que no vemos por qué no lo intentarían otra vez; y segundo, porque la ficha técnica de los Galaxy S24 mete miedo.

Con un brillo pico de 2600 nits, el panel del Galaxy S24 tiene un 30% más de brillo que el Pixel 8 (hasta 2000 nits). Aparte, resulta que la pantalla Dynamic AMOLED 2X del Samsung tiene LTPO de 1 a 120 Hz, mientras que el Actua OLED del Pixel se queda entre 60 y 120 Hz. La frecuencia máxima es la misma, pero el móvil de Samsung puede reducirla mucho más.

Queda por ver si la calidad de imagen será mejor, pero la pantalla del Galaxy S24 es superior al menos sobre el papel. Ojo, aun así, ambos smartphones comparten algunas cosas: sus paneles son de 6,2”, tienen resolución Full HD+ y certificación HDR10+.

El rendimiento del Galaxy S24 es muy superior al del Pixel 8, aunque en software van parejos

Desde que salieron los chips Tensor, los Google Pixel dejaron de competir en cuando a rendimiento en la gama premium. Sin embargo, el Tensor G3 exorciza muchos demonios de las generaciones pasadas: mejoró su rendimiento, su consumo energético es francamente mejor y su procesamiento de IA dio un salto enorme.

Todo esto te permitirá seguir disfrutando de un rendimiento de altísimo nivel con el que ninguna app se quedará corta, excepto quizás algún juego AAA en el futuro. No obstante, el Tensor G3 del Pixel 8 no tiene nada que hacer contra los Exynos 2400 y Snapdragon 8 Gen 3 del Galaxy S24.

Independientemente de que compres una versión u otra, el móvil de Samsung ofrecerá un rendimiento muy superior al de Google. Lo puedes ver con un poco más de detalle en las gráficas de más abajo, pero vamos a ponerlo en números simples: el Galaxy S24 con el Exynos (Global) es un 58% más potente que el Pixel 8 en AnTuTu, mientras que la versión con Snapdragon (Norteamérica) es hasta un 81% mejor. Si quieres potencia bruta, el Galaxy S24 debe ser tu opción.

Ahora, en años anteriores el software hubiese ayudado a equilibrar un poco la balanza, pero ya no es así. Ambos dispositivos llevan Android 14 y Samsung ha logrado integrar hardware y software a un nivel muy similar al de los Pixel.

Aparte, los surcoreanos estrenaron un montón de funcionalidades impulsadas por IA con estos terminales, lo que equipara todavía más la cosa. Sí, es cierto que Google tiene planeado lanzar nuevas características exclusivas para los Pixel en los próximos meses, pero no están presentes todavía.

Las cámaras del Pixel 8 son mejores que las del S23 y también que las del Galaxy S24

Aunque todavía no hay comparativas fotográficas exhaustivas del Galaxy S24, hay un detalle que nos permite saber cómo queda la cosa respecto al Pixel 8: el nuevo móvil de Samsung tiene exactamente las mismas cámaras utilizadas en el Galaxy S23. Es probable que haya algunas mejoras vía software, pero difícilmente serán tan sustanciales como para intercambiar los papeles. Aparte, el de Google también recibe mejoras con frecuencia, así que no hay manera.

DxOMark da una puntación de 148 puntos al Pixel 8, dejándolo en el puesto 11 del ranking global al momento de escribir esta comparativa. Esto es un registro fantástico para un smartphone que está lejos de tener sensores topes de gama. Sin embargo, Google lo logra gracias a su excelentísimo algoritmo de posprocesado computacional. ¿El resultado? Imágenes preciosas, llenas de vida y con un detalle genial, incluso cuando hay poca luz.

Por su parte, el Galaxy S23 logra 133 puntos y está empatado con otros 5 móviles en el puesto 36. El Galaxy S24 estará muy cerca de esa puntuación al tener las mismas cámaras, así que el Google Pixel 8 se lleva este punto con total comodidad. Aunque no nos malinterpretes, seguro que también conseguirás fotos de altísimo nivel con este dispositivo.

Aparte, hay algo que no podemos olvidar y que salva un poco a nuestro amigo de Samsung. El Galaxy S24 tiene una cámara teleobjetivo con zoom óptico de 3x que no existe en el Pixel. Eso es un plus interesante y a tomar en cuenta, así que no lo pases por alto.

El Google Pixel 8 tiene mejor batería y un sistema de carga ligeramente más potente que el del Galaxy S24

Última característica de hardware a comparar y el Google Pixel 8 se vuelve a llevar el punto. Su batería de 4575 mAh es un 14% más grande que la de 4000 mAh del Galaxy S24. Aparte, con un procesador y pantalla que consume menos energía, el punto de la autonomía está ganado por goleada.

No teniendo suficiente con eso, el teléfono de Google tiene un sistema de carga ligeramente más potente que su rival: 27 W usando el cable USB-C y 18 W por carga inalámbrica, versus 25 W y 15 W en el Galaxy (respectivamente).

Conclusiones: entre el Galaxy S24 y el Pixel 8, ¿cuál es una compra más inteligente?

Luego de esta comparativa la cosa quedó así: hay un empate técnico en diseño, el Samsung Galaxy S24 gana en rendimiento y pantalla, mientras que el Google Pixel 8 se lleva los puntos de cámara y batería. Difícil decisión, ¿cierto?

Lo justo sería hablar de un empate entre este par, pero hay que dar un ganador en esta comparativa y lo haremos de la siguiente forma: tomando en cuenta los precios de lanzamiento, pero también los precios actuales del mercado.

El Galaxy S24 se lanzó por 909 €, mientras que el Pixel 8 tuvo un precio de lanzamiento de 799 € por allá en octubre de 2023. Con una diferencia de 110 €, nosotros nos quedaríamos con el Galaxy S24. ¿Las razones? Es un móvil más completo y la diferencia de potencia es mucho mayor que la de las cámaras (y recuerda que hay un teleobjetivo).

Ahora, el Google Pixel 8 puede conseguirse por unos 669 € con solo un poco de suerte en este momento. Ese precio es un 16% menos que el de lanzamiento, suficiente para voltear la tortilla completamente. Entonces, si consigues el Pixel 8 en oferta, vete a por el inmediatamente.