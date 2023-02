Android 13 llega a los Samsung Galaxy S9 y Note 9 gracias a Noble ROM

Hace menos de un año te dimos la mala noticia de que tanto el Samsung Galaxy Note 9 como el Galaxy S9 habían llegado al fin del soporte oficial. ¿Qué significa eso? Pues que Samsung los ha dejado abandonados en cuanto a software y no actualizarán nunca más ni su versión de Android ni su parche de seguridad. Sin embargo, eso no quiere que decir que nadie más lo hará. El desarrollador «AlexisXDA» ha creado una ROM personalizada que lleva el software más reciente de Samsung a los Galaxy S9, S9+ y Note 9.

La ROM en cuestión se llama Noble ROM y su versión 3.0 basada en Android 13 incluye todas las novedades de la capa de personalización One UI 5.0 de Samsung. Así que, si te interesa actualizar de forma no oficial tu Galaxy S9, S9+ o Note 9, ya hay una forma de conseguirlo. A continuación, te contamos todos los detalles de esta ROM.

Todas las novedades de Noble ROM 3.0 para los Samsung Galaxy S9, S9+ y Note 9

Para crear la Noble ROM 3.0, el desarrollador tomó las ROMs oficiales basadas en Android 13 de los Galaxy Note 10 Lite y Galaxy S20, y las modificó para que funcionen con los Galaxy S9, S9 Plus y Note 9. La principal ventaja de esta custom ROM frente a otras como LineageOS es que no cambia el sistema operativo original de tu Samsung por Android Puro, sino que mantiene One UI (pero llevándolo a la última versión).

Te dejamos la lista completa de características y errores conocidos de Noble ROM 3.0 para que sepas exactamente qué estás instalando en tu Samsung Galaxy.

Características

Basado en One UI 5.0 S20 oficial + N10 Lite con parches de seguridad de enero.

Todas las cosas One UI 5 se han añadido con éxito.

Odexed, Hardly Debloated y añadidos algunos ajustes para obtener el mejor rendimiento y mejor batería.

Añadidos algunos ajustes con el fin de tener la mejor suavidad y rendimiento general.

Botón Bixby reprogramable.

Desactivado RMM Lock.

Google Pay funciona (ocultado con Magisk)

Carpeta Segura funciona.

Remasterización de fotos, borrador de objetos y Extra Dim disponibles.

Mejorada la calidad del zoom en la galería.

Pestaña de tarjetas útiles habilitada en mensajes.

Zoom modo noche en cámara.

Modo nocturno en hyperlapse.

Dolby habilitado en juegos.

Tecla de encendido en panel de notificaciones.

Samsung App Lock.

Emojis de iOS 16 seleccionables en aroma.

Errores conocidos

General El escáner IRIS no funciona Desbloqueo facial y soporte HDMI no funcionan RAM Plus no se muestra AOD siempre muestra el teléfono cargando

Cámara Cámara frontal y HDR Cámara superlenta Enfoque manual en foto Pro y vídeo Pro Retrato posterior en objetos



Dónde descargar Android 13 para los Samsung Galaxy S9, S9+ y Note 9

Antes de nada, cabe destacar que esta ROM solo está disponible para los modelos globales y coreanos de los Galaxy S9 y Note 9 impulsados por chips Exynos 9810. Si tu móvil no usa este chip (porque lo compraste en Estados Unidos o Canadá), lastimosamente no podrás hacer uso de esta ROM.

Asimismo, recuerda que para poder flashear la Noble ROM 3.0 tendrás que desbloquear el bootloader de tu Samsung Galaxy e instalar TWRP. Dicho eso, si cumples con los requisitos, puedes descargar la ROM y ver sus instrucciones de instalación desde los siguientes enlaces:

Descargar | Noble ROM 3.0 para el Galaxy S9 y S9+

Descargar | Noble ROM 3.0 para el Galaxy Note 9