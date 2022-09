Sin lugar a dudas, los Galaxy Note fueron dispositivos revolucionaros que marcaron un antes y un después dentro del mercado de los smartphones, pero incluso las mejores historias tienen un final. Luego de cesar su producción con los Galaxy Note 20, lentamente comienzan a desaparecer los últimos vestigios de esta fabulosa familia. ¿Por qué decimos esto? Porque el Samsung Galaxy Note 9 se acaba de quedar sin soporte oficial por parte del fabricante.

Samsung no actualizará más su Galaxy Note 9

Gracias a la web de actualizaciones de seguridad de Samsung descubrimos que el Galaxy Note 9 ya no recibirá soporte oficial. Este portal muestra la lista de dispositivos Samsung que todavía recibirán parches de seguridad y la frecuencia de las actualizaciones. Al no estar el Galaxy Note 9 entre ellos, es evidente que ya no recibirá ningún tipo de actualizaciones.

Esto era algo que se veía venir, luego que el año pasado finalizase el soporte de los Galaxy Note 8 y Galaxy S8, pero no podíamos dejar de reseñarlo. Al fin y al cabo, el Galaxy Note 9 fue un excelente smartphone para su época (2018): Android 8.1 Oreo, Snapdragon 845 y 6/8 GB de RAM. Aparte, el Note 9 actualizó hasta Android 10, aunque siguió recibiendo parches de seguridad hasta ahora. Se actualizó por 4 años, así que nadie puede quejarse porque Samsung cumplió con su promesa.

¿Qué pasará con los dueños de este dispositivo? Podrán seguir utilizándolo sin problema, pero deben saber que cualquier agujero de seguridad que se detecte en Android y OneUI no será corregido por Samsung. Tomando en cuenta esto, es recomendable que comiences a pensar en renovar tu Galaxy Note 9, si es que todavía tienes uno.

Otra opción sería apoyarse en la comunidad de desarrolladores de Android. Siendo un tope de gama, es probable que existan custom ROMs basadas en Android 12 y hasta nos atrevemos a decir que podría salir alguna con Android 13. Es una forma de mantener al día este fabuloso terminal, aunque algunos agujeros de seguridad seguirán sin ser cubiertos.

Los Samsung Galaxy S9 también se quedan sin soporte

Junto al móvil anterior, la misma web de Samsung permitió saber que los Galaxy S9, S9+ y S9 Active también llegaron al final de su ciclo. Estos dispositivos se presentaron en 2018, así que ya cumplieron sus 4 años de soporte oficial y Samsung ha decidido retirarlos. La situación es idéntica a la del Galaxy Note 9, así que habría que actuar de la misma manera.

Los Galaxy S9 ya no recibirán actualizaciones de seguridad nuevas, aunque puede que en algún momento Samsung se eche para atrás de alguna forma. No es que vaya a suceder obligatoriamente, pero hace poco los Galaxy S7 y S8 recibieron una actualización sorpresa. Además, se sabe que la historia se repetirá con los Galaxy S6.