Tras varias semanas de espera, Samsung anunció de forma oficial la nueva versión de One UI que llegará a sus dispositivos móviles, ¿cuál? Pues ni más ni menos que One UI 5. Esta nueva interfaz permitirá disfrutar de todas las novedades de Android 13.

De igual forma, es necesario aclarar que One UI 5 es mucho más que tan solo una capa de personalización con Android 13. Como de costumbre, la compañía surcoreana decidió añadir una enorme cantidad de novedades y cambios dirigidos de forma específica a los modelos que forman su actual catálogo.

¿Te interesa saber cuáles son las novedades que llegan con One UI 5 a los móviles de Samsung? Sigue leyendo y descúbrelo con tus propios ojos.

Estas son todas las novedades que llegan con One UI 5

Anunciado como una versión de su software dirigida a dar al usuario más control sobre el aspecto de la interfaz, One UI 5 introduce cambios como una nueva pantalla de bloqueo totalmente personalizable. La misma permite elegir el tipo de reloj, el fondo de pantalla y demás aspectos (para acceder a estas opciones es necesario realizar una pulsación larga sobre la pantalla de bloqueo).

A simple vista, podríamos llegar a decir que tanto la interfaz, como así también la forma en la que se accede a las opciones de configuración, recuerdan y mucho a lo que Apple ha hecho con iOS 16.

Otra de las novedades que llegan con One UI 5, está relacionada con la colección de iconos en sus aplicaciones. Ahora se puede observar un aspecto tridimensional gracias a las sombras y a los reflejos que no estaban presentes en versiones anteriores de One UI.

Así mismo, se mejoró el motor de temas dinámicos que se introdujo junto a Android 12, ¿qué significa esto? Que se da la posibilidad de escoger entre una mayor combinación de colores.

El resto de las novedades que llegan con Samsung UI 5 son las que te mencionamos a continuación:

Nuevos widgets apilados : permiten ahorrar espacio en la pantalla de inicio.

: permiten ahorrar espacio en la pantalla de inicio. Mejoras en el apartado de la privacidad y seguridad : se unificaron las opciones de ambas categorías en una misma sección (dentro de “Ajustes”).

: se unificaron las opciones de ambas categorías en una misma sección (dentro de “Ajustes”). Se han introducido nuevas funciones de salud.

¿Qué dispositivos móviles recibirán One UI 5?

Samsung confirmó que One UI 5 empezará a llegar a finales de este mes. Los nuevos Samsung Galaxy S22 serán los primeros modelos en recibir la respectiva actualización, y les seguirán el resto de terminales Samsung que se actualicen a Android 13.