MIUI 12 llegó cargada de novedades increíbles y con ella Xiaomi demostró cuanto ha madurado su capa de personalización. Por una parte, la interfaz ahora es mucho más práctica y de un estilo más minimalista, un cambio que inició desde MIUI 10. Por el otro, MIUI 12 tiene muchas características geniales como sus ventanas flotantes, un centro de control mejorado y sus súper fondos de pantalla animados.

Pero esto es lo que está accesible a todo el mundo, porque debajo de la capota hay algunas cosas adicionales. Nos referimos a los ajustes para desarrolladores de MIUI 12, y estos son los 7 que deberías toquetear para conseguir ese extra que se ha guardado Xiaomi.

¿Qué son las opciones de desarrollo de MIUI y cómo se activan?

Tal como sucede con Android, MIUI cuenta con un menú que viene desactivado de serie llamado “Opciones de desarrollo”. En él puedes encontrar diferentes funciones experimentales que puedes probar para ver qué tal funcionan, así como otras tantas opciones muy útiles al momento de desarrollar aplicaciones. También encontrarás el botón para activar la depuración USB, que te permite usar el móvil junto al ADB de Android, y muchas cosas adicionales.

Generalmente las opciones que encuentras dentro de este menú no deben tocarse si no sabes lo que haces, ya que puedes dañar el móvil. No obstante, algunas de ellas son muy interesantes y útiles, así que vale la pena darles una oportunidad.

También es cierto que la mayoría de las opciones de desarrollo de MIUI son las mismas que encontrarás en Android stock y otros tantos móviles, pero hay algunas que son únicas. ¿Cómo puedes activar este menú oculto? Sencillo:

Ve al menú de ajustes de tu Xiaomi. Entra a “Acerca del teléfono”. Presiona 7 veces sobre la “Versión de MIUI” hasta que te aparezca el aviso de que ya eres desarrollador. Regresa a la pantalla principal del menú de ajustes. Ve a “Ajustes adicionales”. Entra a “Opciones de desarrollador”, la nueva opción que se desbloqueó.

Sabiendo eso, ya estás listo para toquetear las entrañas de MIUI 12 y activar algunas funciones adicionales muy interesantes.

Bloquea la pantalla de tu Xiaomi cuando no existan agentes de confianza cercanos

¿Sabes que es Smart Lock? Es una opción que permite mantener tu móvil desbloqueado siempre que se cumplan una serie de condiciones de confianza. Puedes leer todo sobre esta función en nuestro artículo sobre cómo asegurar tu Xiaomi con Smart Lock, y así nos enfocamos en lo que corresponde aquí.

¿Qué detalle tiene Smart Lock? Que generalmente tiene un periodo de tiempo en el que deja tu móvil desbloqueado aunque ya no haya agentes de confianza disponibles. Esto es un riesgo a la seguridad y privacidad de tu móvil, y es entonces cuando entra en acción la primera opción de desarrollo.

Al activar la opción “Bloquear pantalla al perder confianza”, tu Xiaomi con MIUI 12 se bloqueará inmediatamente al no detectar un agente de confianza cercano. No le darás tiempo a nadie de revisar tu móvil sin tu permiso.

También hay otra opción relacionada llamada “Los agentes de confianza solo extienden el desbloqueo” que hace exactamente lo contrario. La diferencia es que en este caso no permite a los agentes de confianza desbloquear el móvil, solo extender el tiempo de desbloqueo, así que puede llegar a ser útil.

Instala las actualizaciones de tu Xiaomi automáticamente al reiniciar o apargar el móvil

Aunque las actualizaciones siempre son bienvenidas, Xiaomi y Google se cubren sus espaldas notificándote que hay una actualización disponible y la instala solo si tú lo indicas. Esto no está mal en absoluto, pero a veces apagamos el móvil, se nos olvida actualizar y al día siguiente sigue la notificación ahí.

Para evitar esto y también para ahorrar tiempo al instalar las actualizaciones cuando tu móvil no va a estar en uso, solo activa la función “Actualizaciones automáticas del sistema”. Al hacerlo, tu móvil aplicará las actualizaciones pendientes cuando lo apagues o reinicies de forma automática. Es un pequeño cambio, pero vale la pena.

Extiende la cobertura de tu WiFi usando tu Xiaomi como punto de acceso

Cuando hablamos de puntos de acceso móvil generalmente nos referimos a que tu smartphone se convierta en un módem/router que permita conectar otros dispositivos a una red WiFi y usar los datos móviles para navegar.

Sin embargo, con la opción de desarrollo “Activar extensión de cobertura Wi-Fi” la cosa toma otro rumbo. Al activarla en MIUI 12 el móvil servirá como un extensor de señal de la red WiFi de tu casa. Tu Xiaomi será un punto de acceso a red para otros dispositivos, pero navegarás con tu misma red WiFi y no con los datos móviles.

Reduce o aumenta el tamaño de los iconos y letras de tu Xiaomi al máximo

Aunque MIUI 12 permite cambiar el tamaño de las fuentes e iconos de tu móvil, la verdad es que hace dentro de ciertos límites que son insuficientes para algunos usuarios. Bien sea porque necesitas letras o iconos extra grandes para leer, o porque te gusta aprovechar al máximo el espacio de pantalla, hay una opción de desarrollo que te deja ir más allá.

Con la opción “Ancho más pequeño” puedes hacer que toda la interfaz se vea mucho más grande o más pequeña de lo normal. ¿Qué hace esta característica? Te permite modificar la cantidad de DP (densidad de píxeles) de tu pantalla.

Cada Xiaomi tiene una cantidad de DP según la resolución y tamaño de pantalla. Sin embargo, se aplica la misma regla al modificar el valor de la opción “Ancho más pequeño”:

Aumentar la cantidad de DP reduce el tamaño de iconos y fuentes.

de iconos y fuentes. Reducir la cantidad de DP aumenta el tamaño de iconos y fuentes.

Cambia la velocidad de las animaciones de tu Xiaomi a tu antojo en MIUI 12

Otra función muy genial que está oculta entre las opciones de desarrollo de MIUI 12 son las escalas de animación. Estas son tres opciones que permiten acelerar, ralentizar o desactivar las animaciones en tu móvil.

Por defecto la escala de animación está a una velocidad de 1x, pero puedes hacer que vayan más rápido o más lento según el multiplicador que elijas. Estas opciones están ubicadas en la sección “Dibujo” del menú de opciones para desarrolladores de MIUI, y son estas:

Escala de animación de ventana.

Escala de transición de animación.

Escala de duración del animador.

Mejora la calidad gráfica de algunos juegos en tu Xiaomi

Aunque Xiaomi ya prueba una función que permitirá cambiar la calidad de los juegos en tu móvil, lo cierto es que MIUI 12 ya tiene una opción que lo hace. Se llama “Forzar MSAA 4x”, y al activarla mejora la calidad de los juegos y aplicaciones que funcionen con OpenGL ES 2.0.

¿Cómo los mejora? Específicamente creando píxeles adicionales en los bordes de los elementos visuales que se muestren en pantalla para evitar los dientes de sierra. De esta manera se logran bordes más suaves y mejor definidos.

Es una opción que recomendamos activar únicamente si tienes un móvil potente, pues de lo contrario lastrará el rendimiento de tu móvil al jugar.

Fuerza la instalación de aplicaciones en la tarjeta SD de tu móvil

Al activar la opción de desarrollo “Forzar permiso para escribir en almacenamiento externo” todas las aplicaciones podrás instalarse en la tarjeta SD de tu móvil aunque normalmente no se pueda.

Esto permite ahorrar espacio en el almacenamiento interno de tu móvil, aunque para que funcione debes configurar la tarjeta microSD como almacenamiento interno previamente.

Con esto llegamos al final de estas 7 opciones de desarrollador recomendadas, pero hay bastantes más que pueden serte útiles. De hecho, una de ellas te permite resolver el problema del consumo de RAM en MIUI 12 mientras esperas que Xiaomi lance una actualización que lo corrija.

¿Te ha gustado la lista? Prueba otras opciones de desarrollo, pero siempre documéntate respecto a lo que hace cada una.