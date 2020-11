¿Has notado que tu Xiaomi siempre tiene la RAM casi a tope desde que lo actualizaste a MIUI 12? Este es un bug que se está presentando en diferentes dispositivos, y hasta ahora la compañía no lo ha atendido. Sin embargo, mientras llega la actualización que lo arregle es necesario optar por alguna solución temporal, ¿no? Nosotros la tenemos, y por esto te mostramos cómo reducir el alto consumo de memoria RAM de tu Xiaomi en MIUI 12.

¿Por qué MIUI 12 consume tanta RAM?

Aunque MIUI 12 es una actualización que llegó cargada de novedades increíbles, lo cierto es que no es perfecta. Ejemplo de ello es el bug que mencionamos arriba sobre el alto consumo de RAM, que sigue sin tener una solución oficial.

Cuando sucede, tu móvil comienza a funcionar con lentitud, ya que no queda espacio en la RAM para las apps en uso. Esto es un problema bastante grave y que resulta frustrante, ya que uno espera tener un mejor rendimiento, no peor.

Aunque no se conoce exactamente por qué sucede, sí se sabe que el bug se presenta con las aplicaciones en segundo plano. Algunas comienzan a fallar y a solicitar RAM de forma desmedida hasta coparla y hacer que el rendimiento de tu móvil se vea afectado.

¿Cuál es la solución? De momento, limitar la cantidad de aplicaciones en segundo plano, algo que se hace de dos formas. Los siguientes métodos para solventar este problema son muy sencillos de aplicar, pero solo si sabes lo que haces. Debes ser un usuario avanzado para aplicarlos, de lo contrario lo haces bajo tu propio riesgo.

Reduce el consumo de RAM de tu Xiaomi deshabilitando y desinstalando aplicaciones

Una de las formas más útiles de reducir el consumo de RAM en tu móvil es eliminando o deshabilitando aplicaciones que no utilices. Por una parte están esas apps que vienen preinstaladas en MIUI 12 y que no utilizas nunca. Por la otra, también puede suceder que hayas instalado una aplicación para algo puntual y no la hayas desinstalado.

Sea cual sea el caso, si estas aplicaciones están habilitadas probablemente estén consumiendo recursos, entonces toca darles de baja. ¿Cómo lo haces? Muy fácil, solo haz lo siguiente:

Ve al menú de ajustes de tu móvil. Entra al submenú “Aplicaciones”. Presiona sobre “Administrar aplicaciones”. Toca el icono de los tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla. Selecciona “Mostrar todas las aplicaciones”. Con esto activarás la visualización de aplicaciones de sistema. Selecciona la aplicación que desees y presiona “Desinstalar” o “Deshabilitar”. La opción que te aparecerá depende del tipo de app que desees desactivar.

Algunas apps comunes que puedes deshabilitar son el navegador web base (si tienes otro instalado), las apps de monitorización de salud, las aplicaciones de radio si no las utilizas, etc. Solo ten cuidado con lo que desinstalas o deshabilitas, al hacerlo el consumo de RAM bajará drásticamente.

Limita la cantidad de procesos activos en segundo plano en tu Xiaomi con MIUI 12

Si por alguna razón la solución anterior no fuese suficiente y el problema lo causa una aplicación que quieres mantener, entonces llama a la caballería. ¿Qué te recomendamos hacer? Limita la cantidad de procesos en segundo plano que maneja Android, pero para hacerlo necesitas activar las opciones de desarrollador. Este es el proceso a seguir:

Entra al menú de ajustes de tu móvil. Ve a la sección “Acerca del teléfono”. Toca 7 veces sobre la versión de MIUI hasta que te avise que ya eres programador. Regresa al menú de ajustes y ve al apartado “Ajustes adicionales”. Entra a las “Opciones de desarrollador”. Desliza casi hasta el final hasta encontrar la opción “Límite de procesos en segundo plano”. Selecciona la cantidad de procesos en segundo plano que te gustaría mantener.

Mientras menos procesos sean más RAM libre quedará, pero también los programas tardarán un poco más en abrirse. Además, aplicaciones como WhatsApp, que necesitan conectividad constante, podrían dejar de funcionar correctamente si quitas todo. Te recomendamos bajar el límite hasta 3 o 4 procesos únicamente, porque eso permitirá mantener activas apps como WhatsApp, Telegram, Instagram y más.

¿Verdad que es muy sencillo? Sabiendo bien lo que haces no habrá mayores contratiempos. Mientras, recordamos que esto es solo un arreglo temporal, y habrá que esperar una nueva actualización de MIUI 12 para ver si lo arreglan oficialmente.