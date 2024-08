Telegram acaba de recibir una actualización muy importante. Y es que la popular plataforma de mensajería acaba de estrenar su tienda de Mini Apps. Así es, ahora Telegram tiene una tienda de aplicaciones integrada en la que puedes encontrar un montón de apps interesantes. A continuación, te contamos todo lo que debes saber.

Cómo funciona la tienda de apps de Telegram

La tienda de aplicaciones de Telegram es una nueva pestaña llamada «Apps» que se encuentra en la herramienta de búsquedas de la plataforma. Por ello, lo único que debes hacer para encontrar la tienda de mini apps de Telegram es seguir estos pasos:

Abre Telegram y ve al apartado Chats .

y ve al apartado . Ahora, pulsa sobre la barra de búsqueda .

. Por último, presiona en Apps y listo.

Ahora que ya sabes dónde está la tienda de Mini Apps de Telegram, de seguro te debes estar preguntando qué tipo de aplicaciones tiene Telegram. Pues bien, a continuación te resolvemos esta duda.

Qué son las Mini Apps de Telegram

Las apps que se encuentran en la tienda Mini Apps de Telegram son aplicaciones webs diseñadas en JavaScript que se ejecutan directamente en el navegador web3 de la plataforma. Estas vienen a ser la evolución de los famosos bots de Telegram.

Las mini apps son como bots, pero con la interfaz de una aplicación para móviles. Pueden acceder a permisos de autorización, APIs y a más de 20 métodos de pago tales como Google Pay o Apple Pay.

Cómo descargar las Mini Apps de Telegram

Como comentamos anteriormente, las mini aplicaciones se ejecutan directamente en el navegador de Telegram. Esto significa que no es necesario descargarlas para usarlas. De hecho, no es posible descargar ninguna Mini App de Telegram.

Y si te preguntas cómo se usan las Mini Apps de Telegram, pues lo único que debes hacer es elegir la aplicación y pulsar el botón «Abrir app». Al hacer esto, la aplicación se ejecutará dentro de la Telegram a través de su navegador.

Las mejores aplicaciones de la tienda de Mini Apps de Telegram

De momento, hay pocas aplicaciones interesantes en la tienda de Mini Apps de Telegram. Y esto se debe a que es una característica muy reciente de la plataforma. Es probable que en los próximos meses salgan aplicaciones más útiles y atractivas.

Por ahora, la mayoría de las apps son juegos «pay to win» o con funciones de pago. Y es que gran parte de las aplicaciones están enfocadas en el mercado de las criptomonedas y el blockchain. Aquí abajo te dejamos algunas que son interesantes de probar:

Pero que esto no te desanime. No cabe duda de que pronto se lanzarán Mini Apps de Telegram más atractivas y que no estén ligadas a las criptomonedas y los micropagos.

Y a ti… ¿Qué te parece esta nueva característica de Telegram?