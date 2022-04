La Web y particularmente las redes sociales nos han dado la oportunidad de compartir conocimiento y tener experiencias que de otro modo serían imposibles. Sin embargo, no todo es bueno. Estos inventos han dado paso a un terreno hasta ahora desconocido y en el que varias patologías han aflorado de una forma jamás vista.

¿Por qué existen los bulos?, ¿qué motiva a una persona a querer desinformar y crear pánico a través de la Web?, ¿cuál es la psicología detrás de quienes mienten en sus redes sociales? Los acosadores anónimos de Twitter e Instagram, ¿por qué lo hacen? Son preguntas que seguro te habrás hecho en varias ocasiones, por eso trataremos de entender varias razones por las cuales las personas suelen mentir en las redes sociales.

5 razones para mentir en las redes sociales

Antes de continuar, queremos aclarar que no debes tomar estos puntos como verdades absolutos o únicas, solo tómalas como una buena referencia para entender por qué las personas suelen mentir con mayor facilidad en las redes sociales.

1. Siempre quieres mostrar tu mejor cara

Hay un refrán japonés que dice que las personas tienen tres caras, la primera cara es la que le mostramos al resto del mundo, la segunda cara solo la ven nuestros familiares, amigos y seres queridos. La última cara es esa que nunca le mostramos a nadie. Por eso nunca llegamos a conocer a una persona por completo, a pesar de que tengamos muchos años conviviendo con ellas.

En la actualidad, ese refrán debería modificarse para incluir una nueva cara, esa que muchos suelen mostrar en Instagram. Esta es una red social que está basada en la imagen y que, siendo honestos, en muchos casos incentiva que creemos una versión más frívola e irreal de nosotros mismos.

¿Eso quiere decir que Instagram es malo? No, significa que algunas personas no le dan el mejor uso. Es natural que queramos mostrar siempre nuestra mejor cara al resto del mundo. Sin embargo, cuando construyes un perfil basado en una vida que dista mucho de tu realidad «completa», ¿crees que está bien?

BeReal, una alternativa más real que Instagram

Este cuestionamiento no es algo que solamente tú o yo nos hemos hecho. Por el contrario, es un problema social que más de una persona ha criticado y que motivó a un equipo de desarrolladores a presentar este mismo año BeReal, una red social basada en la imagen (como Instagram) que incentiva a las personas a mostrar siempre la versión más real de sí mismos.

2. Quieres encajar

Otro motivo para mentir en las redes es querer encajar. Esto pasa con frecuencia entre los adolescentes, la necesidad de querer sentirse parte de un grupo puede llevarlos a mentir, exagerar la realidad y tomar ciertas actitudes que normalmente no tendrían.

Las redes sociales son un conducto perfecto que fomenta esta necesidad. Por eso vemos cómo la mayoría de jóvenes tratan siempre de seguir las tendencias. Aunque es cierto que casi todas estas tendencias son inofensivas, como los filtros en TikTok. En caso contrario, quizás es momento de alejarse por un tiempo de la Web.

3. La necesidad de atención sin importar las consecuencias

Recibir atención, reconocimiento y admiración de las personas de nuestro entorno se siente muy bien. Ahora imagínate que tienes esa misma atención de cientos de miles de personas a través de las redes sociales. Esta sensación puede ser adictiva para muchos, y ese estímulo constante puede hacer que termines haciendo y diciendo cosas que de otro modo jamás harías.

4. La mitomanía, ¿un trastorno psicológico?

Aunque todavía no queda del todo claro si la mitomanía es un trastorno psicológico per se o uno de los síntomas de otros trastornos mentales, lo que sí es cierto es que algunas personas simplemente no pueden dejar de mentir.

Los mentirosos compulsivos han encontrado en las redes sociales las condiciones ideales para darle vida a sus fábulas. Dos de las últimas producciones de Netflix, Inventando a Ana y El Timador de Tinder, nos dan pistas de cómo una persona es capaz de crear todo un personaje diferente de sí mismo, valiéndose de mentiras y artimañas.

Algunos lo hacen para estafar, otros simplemente porque sienten que es su oportunidad de mostrar esa persona que desean ser. Lamentablemente, contra la mitomanía no parece haber una solución, es un problema serio que necesita atención profesional. Por eso solo queda estar prevenidos y entender que en las redes sociales siempre habrá mentirosos compulsivos.

5. El anonimato está sacando lo pero de nosotros

A pesar de servirnos para conectar con miles de personas de forma instantánea, la interacción a través de las RRSS se siente un poco impersonal, muy distante. Sabes que del otro lado de la pantalla hay un ser humano como tú pero, al no tenerlo presente, este concepto se difumina un poco.

¿Eso justifica que se te vaya la mano en comentarios y ofensas? Seguro ya sabes cuál es la respuesta. Deshumanizar a las personas en las redes sociales es uno de los males con los que nuestras generaciones han tenido que lidiar.

Para controlar este impulso piensa que, si no serías capaz de decir en persona lo que estás pensando, entonces seguro no es buena idea compartirlo en las RRSS. Podrías lastimar a una persona y muchas veces no tenemos idea del verdadero alcance de nuestras palabras. Los linchamientos en redes sociales como Twitter tienen un efecto muy negativo en la salud mental de muchas personas.

¿Cómo podemos resolver este problema?

Quizás nuestras generaciones no tengan la respuesta, quizás nunca encontremos la solución perfecta, quizás solo nos quede lidiar con lo bueno y lo malo de las RRSS. Lo cierto es que nuestros padres, sus padres y los padres de sus padres no estuvieron expuestos a las redes sociales como nosotros.

¿Tenemos las herramientas para lidiar con esta tecnología? Como ya hemos visto, las redes sociales tienen un impacto psicológico muy fuerte en muchas personas, especialmente en los adolescentes. Por eso, es recomendable supervisar y reducir el uso de estas plataformas a los niños y jóvenes.

Hazte inmune a las mentiras y frivolidades en las redes sociales

Solo con supervisión y orientación desde jóvenes podremos mejorar esta realidad. Y así, de a poco, quizás logremos desarrollar la resistencia necesaria para que la presión de las redes sociales no nos afecte tanto.

¿Tú qué piensas?, ¿Cuál crees que es la principal razón para mentir en las RRSS? Dínoslo en los comentarios.